Samo je jedna država sigurni pobjednik iranskog rataSamo je jedna država sigurni pobjednik iranskog rata

Vladimir Putin je jedini sigurni pobjednik iranskog rata, ističe u komentaru agencija Bloomberg. Rusija je veliki pobjednik američko-izraelskog napada na Iran jer se tu troše projektili i druga vojna oprema nužna Ukrajini, a i rastuće cijene nafte nose veće prihode Putinovu režimu, analizira Wall Street Journal.

Napad na Iran povećava globalne cijene nafte i prirodnog plina o kojima ovise rusko gospodarstvo i kapacitet za napade na Ukrajinu. Svako dulje zatvaranje Hormuškog tjesnaca ili uništavanje kapaciteta za proizvodnju nafte i plina u zaljevskim zemljama također bi moglo oživiti tržište za rusku naftu i plin. Tankeri koji plutaju uokolo puni neprodane nafte otkako je SAD pritisnuo Indiju da smanji kupovinu od Moskve vjerovatno bi pronašli kupce, navodi Bloomberg.

Ruski saveznik

Iran je važan ruski saveznik zbog položaja, veličine i vojne industrije. Ako padne pod utjecaj SAD-a, to će biti strateški gubitak za Kremlj, no Moskva jedva da odgovara na apele iz Irana. U prvom je planu očekivani nedostatak raketa za odbranu Ukrajine, ali i koncentracija američkih obavještajnih kapaciteta na zaljevsko područje. Po svim tim tačkama Trumpov napad na Iran nije mogao doći u bolje vrijeme za Putina, ni u gore vrijeme za Kijev.

I prije napada na Iran Ukrajini su nedostajale rakete protuzračne odbrane, a sada iranski protunapadi iscrpljuju zalihe raketa iz američkog protuzračnog sistema Patriot. Amerika ih ne proizvodi dovoljno, pa su i prije napada na Iran postojale višegodišnje liste čekanja za narudžbe evropskih saveznika. To je omogućilo Rusiji da se probije kroz ukrajinsku protuzračnu obranu i uništi njenu energetsku infrastrukturu, zbog čega su milioni Ukrajinaca usred zime ostali bez struje i grijanja.

SAD i zaljevske države od subote 28. februara ispalili su stotine protuzračnih raketa kako bi odbili iranske napade raketama i dronovima. Analitičari procjenjuju da zaljevske države imaju zalihe za samo nekoliko dana, što znači da će Pentagon morati posegnuti za zalihama u drugim regijama svijeta. Iran je ispalio više od 500 balističkih projektila i 2000 bespilotnih letjelica od početka kampanje, rekao je u srijedu načelnik Združenog stožera američke vojske general Dan Caine.

Ustvrdio je da SAD ima dovoljno streljiva. No, SAD godišnje proizvede tek nešto više od 600 komada najnaprednijih protuzračnih raketa PAC-3 Lockheed Martina, upozorava WSJ. Za uništavanje jednog balističkog projektila obično su potrebne najmanje dvije protuzračne rakete sustava Patriot presretača, a često su potrebne treća i četvrta ako prvi par zakaže.

Nedovoljna proizvodnja

Proizvodnja jedne takve rakete vrijedne više miliona dolara može trajati mjesecima. Tvrtka Lockheed Martin objavila je da radi na povećanju godišnje proizvodnje do 2000 raketa, ali za to treba čekati do kraja 2030. godine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao novinarima da je europske partnere pitao hoće li iranski sukob dodatno ograničiti dotok oružja za Ukrajinu. Amerika isporučuje oružje Ukrajini, koje plaćaju evropski saveznici. Za Ukrajince najveću opasnost predstavljaju ruske balističke rakete, a jedino rješenje je sustav Patriot, ističe pukovnik Pavlo Jelizarov, zamjenik načelnika ukrajinskih zračnih snaga.

Rusija sada može proizvesti oko 80 balističkih raketa mjesečno, navodi WSJ pozivajući se na ukrajinske i zapadne obavještajne podatke. Ukrajinci procjenjuju da im je potrebno najmanje 60 protuzračnih raketa PAC-3 mjesečno samo za odbranu od ruskih balističkih raketa. Nakon dramatičnog apela iz Kijeva njemački ministar obrane Boris Pistorius nedavno je pozvao europske članice NATO-a da doniraju rakete Ukrajini. Nedostatak protuzračnih raketa sistema Patriot mogao bi ugroziti mirovne pregovore, piše WSJ, jer sigurnosna jamstva za Ukrajinu uključuju jačanje ukrajinske protuzračne odbrane.

Njemačka je još 2024. naručila osam novih sistema Patriot. Cijena je dvije milijarde eura po bateriji, no datum isporuke još nisu dobili, piše Bloomberg. Nijemci su većinu svojih sistema protuzračne obrane prebacili u Ukrajinu i na istočno krilo NATO-a, slabeći time odbranu neba iznad svoje zemlje.

Strateška pogreška

Njemački vojni stručnjak Nico Lange kaže da su Amerika i Evropa napravile veliku stratešku pogrešku zato što nisu intenzivno povećale proizvodnju sistema protuzračne odbrane. “Sada smo ranjivi i svi to znaju: strategije Rusije, Irana i Kine redefinirane su saznanjem da proizvodimo premalo, presporo.”

Američka vojska prilagodila se tako da s ratnih brodova ispaljuje Tomahawke na Iran, pokušavajući uništiti iranske lansere raketa i vojne tvornice. Računica je jednostavna, navodi Bloomberg: puno je jeftinije, sigurnije i učinkovitije uništiti bojeve glave na kopnu, nego u zraku. I Zelenski je prije nekoliko mjeseci krenuo u kampanju da mu SAD pošalje rakete Tomahawk, također kako bi gađali vojne ciljeve na ruskom tlu, jer ta raketa s 450 kilograma eksploziva ima domet do 2500 kilometara.

No, sve je manje vjerojatno da će mu zahtjev biti ispunjen s obzirom na to koliko Amerikanci troše tih raketa u ratu protiv Irana. I ono što ne potroše neće rado davati drugima jer se računa da bi te rakete imale važnu ulogu u bilo kakvom sukobu s Kinom oko Tajvana. Već samo slučaj Tomahawka pokazuje koliko koristi Rusija ima od odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da zarati s Iranom, a ta će korist samo rasti što dulje sukob traje, navodi Bloomberg.

(Jutarnji list)