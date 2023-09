Samit G20: Je li na pomolu raskid Indije i Rusije?

Kada su ruski tenkovi ušli u Ukrajinu u februaru 2022, obilježivši početak najvećeg rata u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, države širom svijeta osjetile su pritisak da biraju između Kijeva kojeg podržava Zapad na jednoj strani i Moskve na drugoj.

Više od 18 mjeseci od tada, New Delhi je uspio balansirati između dvije strane, pažljivo izbjegavajući direktnu osudu starog prijatelja Rusije. Ali dok lideri grupe od 20 država (G20) pristižu u indijsku prijestolnicu u petak na svoj godišnji samit, indijski premijer Narendra Modi mogao bi biti prisiljen da odabere stranu.

Indija i Rusija su partneri iz perioda Hladnog rata. Nakon posredovanja u miru između Indije i Pakistana kako bi okončao njihov rat 1965, Sovjetski savez je rasporedio krstarice i razarače u New Delhiju nakon što su Sjedinjene Američke Države poslale prijeteći ratni brod u Bengalski zaljev tokom rata između južnoazijskih susjeda 1971.

Historijski gledano, Indija je također ovisila o Rusiji za veći dio svog odbrambenog arsenala i za diplomatsko pokriće u Viijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Indija je zauzvrat bila jedina južnoazijska država koja je branila sovjetsku invaziju na Afganistan 1979.

Više nego četiri decenije kasnije, Indija je rijetka veća ekonomija koja nije otvoreno kritikovala Rusiju zbog rata u Ukrajini. Osim tog, od početka rata, Indija je treći najveći kupac ruske nafte, nakon Evropske unije i Kine, uprkos naporima Zapada da suzbije te prodaje kako bi ograničio ratna sredstva predsjednika Vladimira Putina.

No, izgleda da puše vjetar promjene. Indija je počela glasnije govoriti o ratu u Ukrajini. Posljednjih godina, smanjila je kupovinu oružja od Rusije, okrećući se, umjesto tog, SAD-u, Francuskoj i Izraelu. Osim tog, cijena ruske nafte je porasla, pa se Indiji manje isplati kupovati od Rusije. Putin je, u međuvremenu, odlučio preskočiti samit G 20, dok svi zapadnjački čelnici, uključujući i američkog predsjednika Joea Bidena, prisustvuju.

Udaljava li se, dakle, Indija polako od Rusije? I šta bi to moglo značiti za globalni poredak?

Kratki odgovor: Mala je vjerovatnoća da će Indija formalno prekinuti odnose s Rusijom u bliskoj budućnosti. Ali, neki stručnjaci upozoravaju da je njihov odnos postao problem za geopolitičke ambicije New Delhija, između ostalog i kao pouzdanog posrednika za mir u trenutnom ratu u Ukrajini. Putanja indijsko-ruskog odnosa je jasna: u stalnom je padu, dok je Modijeva vlada osnažila veze sa Zapadom.

‘Odnos zasnovan na naslijeđu’

Sklopljeno tokom Hladnog rata, moderno prijateljstvo između Indije i Rusije se nastavilo se i nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. Ako je Modijeva vlada odbila pridružiti se sankcijama koje je Zapad uveo Kremlju zbog rata u Ukrajini, postoji historija iza te odluke: Rusija se usprotivila sankcijama koje su SAD, Japan i nekoliko drugih država uveli Indiji nakon što je New Delhi proveo nuklearne probe 1998.

Gotovo 70 posto borbenih aviona koje koriste indijske zračne snage i mornarica, 44 posto ratnih brodova i podmornica u zemlji i više od 90 posto oklopnih vozila vojske su ruskog porijekla. Ove dvije države su sarađivale na kreiranju supersonične krstareće rakete koju sada izvoze na Filipine. Indija je 2012. iznajmila nuklearnu podmornicu od Rusije.

Rusija je također bila stalni partner indijskog civilnog programa razvoja nuklearne energije i pomogla je New Delhiju da izgradi nuklearnu elektranu Kudankulan, najveću u zemlji, u saveznoj državi Tamil Nadu na jugu Indije. Taj nuklearni kompleks je sada proširen.

Iako su veze Indije sa Zapadom dramatično ojačale u protekle tri decenije, a globalni utjecaj Rusije oslabio, New Delhi postupa pažljivo, kako se ne bi zamjerio Moskvi.

„Naši odnosi sa SAD-om i drugim zapadnim zemljama su prošli kroz tranziciju. Postali su bliži i više strateški, ali ne nauštrb razvodnjavanja našeg odnosa s Rusijom“, kazao je Ashok Kantha, bivši indijski diplomata, ranije angažovanu u Ministarstvu vanjskih poslova. „To je odnos zasnovan na naslijeđu, i taj faktor da se međusobno podržavamo nije se promijenio.“

I barem u početku, činilo se da je rat u Ukrajini dao novi podsticaj tom starom prijateljstvu. Indija prije rata gotovo da nije kupovala naftu od Rusije. Ali, Moskva je postala među njenim najvećim dobavljačima nakon što je rat izazvao sankcije Zapada Rusiji, koja je počela nuditi naftu s popustom prijateljima poput Indije. SAD i EU su odredile gornju granicu od 60 dolara po barelu za rusku naftu – brodovi zemalja G7 koji prevoze skuplju naftu mogli bi biti izloženi sankcijama.

Od početka rata Indija je uvezla naftu u vrijednosti od nešto više od 34 milijarde eura (36,7 milijardi dolara), prema podacima nezavisne istraživačke organizacije Centar za istraživanje energije i čistog zraka. Indija je 2023. godine postala najveći kupac ruske sirove nafte koja se doprema pomorskim putem, na koju otpada 38 posto ovog izvoza.

„Ovo je dio indijske strateške autonomije, gdje slijedi politike koje su u skladu s njenim nacionalnim interesima, a ne kao sljedbenica bilo koje države“, kazao je Kantha.

Ipak, čvrsti podaci i relanosti geopolitike ukazuju na to da se percepcije nacionalnih interesa Indije možda mijenjaju.

Kompleksna situacija koja se stalno mijenja

Iako je Rusija i dalje najveći dobavljač odbrambene opreme Indiji, njena prodaja je pala za blizu 65 posto u protekloj deceniji na 1,3 milijarde dolara u 2022, prema najnovijim podacima dostupnim SIPRI-ju, nezavisnom institutu koji prati trgovinu oružjem.

U isto vrijeme je Indija počela kupovati više oružja od SAD-a, pa je ta prodaja skočila za gotovo 58 posto na 219 miliona dolara, iako je to mnogo manja cifra od one kojom je kupljeno oružje od Rusije.

Slično tome, kupovina Indije od Francuske porasla je za nekih 6000 posto na vrhunac od 1,9 milijardi dolara u 2021, dok su poslovi s Izraelom porasli za nešto više od 20 posto na 200 miliona dolara.

Istina, ruski udio ostaje značajan.

„U svakom slučaju, ne možemo smanjiti saradnju u kratkom vremenskom periodu“, istakao je Kantha.

Čak i ako SAD i Francuska postepeno smanje vojnu ovisnost Indije o Rusiji, New Delhi se neće nazivati „saveznikom“ Zapada, kazao je Hari Seshasayee, gostujući saradnik u ekspertskoj organizaciji iz New Delhija ‘Observer Research Foundation’, stručnjak za Aziju i Latinsku Ameriku. To je zato što „Indija ne može priuštiti da bira strane“ i ne želi da je odvrate od vlastitih domaćih prioriteta, dodao je.

Ipak, odnos se ne mijenja samo kada je riječ o oružju. Nakon što je provobitno odbio govoriti mnogo o ruskom ratu u Ukrajini, Modi je septembru rekao Putinu da „današnja era nije era rata“, u javnom komentaru koji su zabilježile kamere.

Od tada je Modi u više navrata predstavljao Indiju kao potencijalnog posrednika za mir, razgovarajući više puta i sa Putinom i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, s kim se susreo u maju na marginama samita G7 u Japanu.

No, uzimajući u obzir njegove historijske veze s Moskvom i nedavne kupovine nafte, New Delhi je naišao na poteškoće kada je u pitanju kredibilitet njega kao neutralnog posrednika, kaže Seshasayee. I drugi su pokušavali dobiti tu ulogu, uključujući Tursku i Saudijsku Arabiju.

Ispada da je i nafta nesigurna spona.

Iako su rafinerije iz Indije kupovale sirovu rusku naftu, taj je proces počeo jenjavati.

U julu je indijski uvoz sirove ruske nafte pao za osam posto u obimu zbog sezonskom pada u potražnji u monsunskoj sezoni i godišnjih radova na održavanju rafinerija, prema podacima CREA-e. Osim tog, popust na rusku naftu smanjen je za čak 87 posto, prema nekim izvorima, na 4 dolara po barelu sa 25-30 dolara po barelu zbog većih cijena vodeće mješavine Urals i novih kupaca.

Zbog tog je New Delhiju opcija kupovanja od Moskve postala manje atraktivna, posebno zato što je morao neka plaćanja izvršiti u dirhemima i juanima, od kojih su juani posebno neprivlačna opcija zbog postojećih tenzija u odnosu s Pekingom.

U avgustu je Indija kupila za 13 posto manje nafte nego u julu, iako je i dalje to za 63 posto više nego godinu ranije.

‘Rusija je dio prošlosti Indije’

Happymon Jacob, vanjskopolitički analitičar i vanredni profesor studija razoružavanja na Univerzitetu Jawaharlal Nehru u New Delhiju, opisao je indijsku glad za sirovom ruskom naftom kao „oportunističku kupovinu“, posebno zato što ona, kao zemlja u razvoju, treba različite izvore u svojoj energetskoj korpi.

Ali „kupovina energenata nije pokazatelj nikakvog velikog napretka u odnosima“, dodao je.

Ono što je važno, dodao je Jacob, su odnosi među ljudima i bilateralna ulaganja, a oboje „gotovo da ne postoje“.

Prema podacima indijske vlade, blizu 14 000 Indijaca živi u Rusiji, uključujući 4500 studenata. Podaci o broju Rusa koji žive u Indiji nisu dostupni, ali Jacob procjenjuje da ih je „mnogo manje“ od tog. Za razliku od tog, 4,9 miliona ljudi indijskog porijekla živi u SAD-u. Njih 2,8 miliona živi u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji.

„Koliko Indijaca govori ruski danas? Neznatan broj. Pitajte mlade Indijce jesu li fascinirani Rusijom. Odgovor je ne“, kazao je on. „Rusija je dio prošlosti Indije. Evropa i SAD u budućnost Indije.“

Slično tome, bilateralna trgovina između Moskve i New Delhija za finansijsku godinu koja se završava martom 2023. iznosila je 49 milijardi dolara, što je trećina trgovine Indije sa SAD-om koja iznosi 129 milijardi dolara – i to nakon uvoza nafte bez presedana iz Rusije.

Iako je Indija kroz historiju bila oprezna u pogledu toga koliko može vjerovati SAD-u, s obzirom na staro prijateljstvo Washingtona s njegovim najvećim neprijateljem Islamabadom, činjenica je da je „sposobnost Rusije da bude partner drastično smanjena“, rekao je Jacob.

Jedan od ključnih razloga za to je brzo jačanje odnosa Rusije sa Kinom, koju Indija vidi kao veliku stratešku prijetnju.

Svaki sistem naoružanja koji Rusija prodaje Indiji, sada također prodaje ili može prodati Kini. Jedan primjer je raketni odbrambeni sistem S-400, koji je Rusija prodala i Kini i Indiji. Ovaj sistem je dio krovnog sigurnosnog sistema New Delhija za samit G20.

„Indijska želja da matira Kinu koristeći rusku pomoć nije nestala“, kazao je Jacob. „Drugim riječima, sposobnost Rusije da bude posrednik između Kine i Indije je izuzetno ograničena.”

Štaviše, indijski interesi sada geopolitički gravitiraju ka indopacifičkoj regiji, gdje joj je Peking glavni suparnik. Tamo sarađuje sa silama kao što su Australija, Francuska, Japan i SAD.

„U tom smislu, Rusija više nije prirodni partner Indije. Nije da postoji animozitet između ove dvije države, nego je stvar u tome da je sada situacija drugačija“, kazao je Jacob.

Megha Bahree (AJB)