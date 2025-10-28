Šamar iz Moskve: Dodik zvanično predstavljen kao “lider Srba u BiH”, više nije “predsjednik” (Video)
Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je saopštenje nakon sastanka šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova s Miloradom Dodikom, kojeg su predstavili kao “lidera Srba Bosne i Hercegovine”.
Zanimljivo je da je Dodik za zvaničnu Moskvu donedavno bio predsjednik Republike Srpske, što danas nije slučaj.
– Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i lider Srba u BiH Milorad Dodik održali su sastanak na marginama Treće međunarodne konferencije o evroazijskoj sigurnosti u Minsku – napisano je na njihovom “X” nalogu.
Nedugo nakon ove objave, iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije objavili su i video-snimak, gdje su utvrdili “titulu” Milorada Dodika.
Milorad Dodik boravi u Minsku gdje se održava treća Međunarodna konferencija o evroazijskoj bezbjednosti pod nazivom “Globalni svijet – enigma evroazijske bezbjednosti”.
