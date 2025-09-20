Salutirao himni Srbije : Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojko Knežević prisustvovao vojnoj paradi u Beogradu

“Kolega (Zukan) Helez pokušao je da me spriječi i odbio je da potpiše odluku o putovanju, ali poručujem mu jasno i glasno – ne može on zaustaviti moj odlazak u Beograd! To je za mene velika čast i privilegija da prisustvujem najvećoj vojnoj paradi u historiji srpskog naroda i cijelog Balkana“, poručio je, između ostalog, Goganović.

(Kliker.info-N1)