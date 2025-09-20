hamburger-icon

Salutirao himni Srbije : Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojko Knežević prisustvovao vojnoj paradi u Beogradu

20 Septembra
16:22 2025
Na vojnoj paradi u Beogradu bio je prisutan veliki broj građana i zvanica, a među njima i generalpukovnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojko Knežević koga su kamere snimile prilikom salutiranja himni Srbije.

Knežević je, prema objavljenim fotografijama, stajao tačno iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića.

Iako bi Knežević trebao salutirati samo himni Bosne i Hercegovine jer je njegova zakletva vezana samo za nju, on je to, kako se vidi na snimku učinio za himnu susjedne Srbije.

Još nije poznato da li je Knežević dobio odobrenje Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine s obzirom na to da na svojoj uniformi ima obilježja naše države.
U javnosti se pojavila informacija da je resorni državni ministar Zukan Helez ovo prisustvo odobrio, redakcija N1 ga je kontaktirala, ali do objavljivanja teksta nismo dobili odgovor.

Nije jasno ni zbog čega bi bio napravljen ovakav potez budući da su državni funkcioneri među kojima su i Helez i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavili protestnu notu Srbiji i prekidanju svake vojne saradnje sa Srbijom nakon što gore navedeni srbijanski ministar Gašić nije ustao prilikom intoniranja himne BiH na obilježavanju godišnjice osnivanja Trećeg puka OS BiH. Helez je tada zatražio i zvanično izvinjenje.

Važno je istaći da se parada u Srbiji održava u nimalo povoljnom sigurnosnom i političkom trenutku kako unutar same ove države tako i u cijeloj regiji.

Brojni analitičari paradu opisuju kao Vučićev pokušaj da pokaže svoju snagu koja je značajno poljuljana višemjesečnim protestima koje u Srbiji predvode građani i studenti.

Osim Kneževića današnjoj paradi prisustvovali su i političari iz Republike Srpske među kojima je Milorad Dodik, bivši predsjednik tog bh. entiteta, Nenad Stevandić, lider Ujedinjene Srpske te Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH.

Također, vojnoj paradi je prisustvovao i zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović kojem, kako piše SRNA, Helez nije odobrio učešće, ali je on poručio da će otići na ovaj događaj na koji ga je pozvao ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić.

“Kolega (Zukan) Helez pokušao je da me spriječi i odbio je da potpiše odluku o putovanju, ali poručujem mu jasno i glasno – ne može on zaustaviti moj odlazak u Beograd! To je za mene velika čast i privilegija da prisustvujem najvećoj vojnoj paradi u historiji srpskog naroda i cijelog Balkana, poručio je, između ostalog, Goganović.
(Kliker.info-N1)
