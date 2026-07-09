Britansko-američkom piscu indijskog porijekla Salmanu Rushdiju u Londonu je uručena nagrada „Liberatum Cultural Honour“ na svečanosti održanoj pod sloganom „Sloboda izražavanja“. U razgovoru za Reuters uoči dodjele nagrade Rushdie je govorio o stanju slobode govora u svijetu, posebno se osvrnuvši na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Živim u Americi i nikada nisam mislio da će upravo tamo, u zemlji Prvog amandmana, vlasti tako ozbiljno napasti slobodu govora“, rekao je Rushdie.

On je istakao da napadi na novinare, komičare, pisce, umjetnike i intelektualce zbog iznošenja drugačijih stavova pokazuju odnos vlasti prema slobodi izražavanja.

„Vodi se velika borba, ali postoji i snažan otpor. Na primjer, mnoge knjige se zabranjuju u bibliotekama, ali protiv tih zabrana pokrenuti su brojni postupci. U mnogim slučajevima oni završavaju uspješno“, rekao je.

Rushdie je upozorio da svijet prolazi kroz težak period i da se sloboda izražavanja ponovo mora braniti.

„Moja zemlja porijekla je Indija i tamo je sloboda izražavanja takođe pod ozbiljnim pritiskom. Vrijeme je da se pripremimo za borbu za koju sam mislio da smo je već dobili. Pokazalo se da nismo. Samo smo je nakratko dobili“, poručio je.

I dalje dobija prijetnje smrću, a 2022. godine preživio napad nožem

Rushdie se suočava sa prijetnjama smrću još od objavljivanja romana „Sotonski stihovi“ 1988. godine. Knjiga je zabranjena u brojnim zemljama, a tadašnji iranski vrhovni vođa Ruholah Homeini proglasio ju je bogohulnom i izdao fetvu kojom je pozvao na Rushdijevo ubistvo.

Pisac je 2022. godine napadnut tokom javnog nastupa u saveznoj državi Njujork, kada ga je napadač više puta ubo nožem. U napadu je izgubio vid na jednom oku, a zadobio je i trajno oštećenje jedne ruke.

„Srećan sam što sam dobro. Prošle su gotovo četiri godine od napada i oporavio sam se koliko je to bilo moguće. To uopšte nije loše“, rekao je Rushdie.

Dodao je da ga posljedice napada nisu usporile u radu.

„U posljednje tri godine objavio sam čak tri knjige, tako da sve ide dobro. Trenutno radim na novoj knjizi, ali ona je još u ranoj fazi i prerano je govoriti o njoj“, kazao je.

Autor 23 knjige i dobitnik Bukerove nagrade

Salman Rushdie, dobitnik prestižne Bukerove nagrade, do sada je objavio ukupno 23 knjige. Nagrada „Liberatum Cultural Honour“ dodjeljuje se za umjetnička dostignuća i doprinos međukulturnom razumijevanju, a među ranijim dobitnicima bili su arhitektica Zaha Hadid i filmski reditelj Francis Ford Coppola.

Veliki ljubitelj fudbala, Rushdie je rekao da sa velikim interesovanjem prati Svjetsko prvenstvo.

„Na prvenstvu igra nekoliko veoma dobrih reprezentacija, a jedna od njih je Engleska. Duel Harija Kejna i Erlinga Halanda biće pravo zadovoljstvo gledati“, rekao je, komentarišući četvrtfinalni susret Norveške i Engleske.

(Kliker.info-Hina)