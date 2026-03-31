Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra “utakmicu decenije” protiv selekcije Italije. Ovaj finalni meč baraža pobjednika vodi na Svjetsko prvenstvo koji će se održati od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Poraženom ostaje tuga, jer bi to za obje selekcije bio novi neuspjeh u baražu i čak treće zaredom propužteno SP u nizu. Trijumf u Velsu Selekcija Italije na Bilino polje stiže nakon očekivane, ali nimalo uvjerljive domaće pobjede nad Sjevernom Irskom rezultatom 2:0 u Bergamu. S druge strane, Zmajevi, na krilima veličanstvene pobjede protiv Velsa u polufinalnom meču nakon penala (4:2, regualrni tok 1:1), BiH ima pravo da se nada pozitivnom rezultatu u Zenici. Takvog mišljenja je i naš nekadašnji selektor Safet Sušić, jedini selektor u historiji koji nas je odveo na veliko takmičenje.

To je popularni Pape i potvrdio u razgovoru za Sport Centar.

“Prije svega, čestitao bih selektoru i igračima na ovome što su dosad postigli. Mislim da je lijep uspjeh biti drugi u našoj grupi i eliminisati Vels kod njih. E sad, da li možemo pobijediti Italiju, po meni bilo bi veliko iznenađenje, mada su iznenađenja svakodnevna. Ja im u svakom slučaju želim puno sreće večeras. Nadam se da će nas obradovati”, započeo je legendarni Safet Sušić. Smatra da je ipak Italija veliki favorit, bez obzira što se igra u Zenici. “Treba ipak znati da je Italija veliki favorit, bez obzira što igramo kod nas, i bilo bi zaista veliko iznenađenje da ih pobijedimo. Ali eto, kažem, u sportu iznenađenja su svakodnevna. Nadam se da možemo da ih pobijedimo.“ Za kraj, dotakli smo se toga da nas je Pape jedini odveo na Mundijal i koji bi savjet imao za “Zmajeve” uoči utakmice. Barbarez radi dobar posao “Barbarez radi svoj posao veoma dobro, prema tome on zna šta treba da uradi večeras. Mislim da ne treba preveliku nekakvu euforiju stvarati prije utakmice, stavljati veliki pritisak na igrače, jer što je veća euforija, poslije je sve veće razočarenje ako ne prođeš. Kažem ovo što smo dosad uradili zaista je izuzetno dobro. Večeras ubijeđen sam da će momci dati sve od sebe kao što su dali u Velsu. Da li će to biti dovoljno, to je druga stvar.U svakom slučaju, treba mnogo faktora da se složi sutra da bi mi otišli na Svjetsko prvenstvo. Treba odigrati zaista dobro, ne samo jedan, dva igrača, nego kompletna ekipa.