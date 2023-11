safet Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH : Poruke predsjednice EK jasne, bez reformi nema novca

I pored toga što je ovo regionalna aktivnost predsjednice Evropske komisije, kojoj su prethodile posjete Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji.

Po njegovim riječima, važno je što je za kraj ovih aktivnosti Bosna i Hercegovina ostavljena kao zadnja stanica u okviru posjete predsjednice Evropske komisije.

– Obraćanje predsjednice Evropske komisije bilo je i više nego jasno, posebno u smislu povećanja privrednog i ekonomskog standarda BiH, digitalizacije te zelene tranizcije, što i jeste u agendi Evropske komisije kao važni prioriteti i politike same unije – izjavio je Plakalo za Fenu.

Kako kaže, ponuda je na stolu, itekako kvalitativna i kvantitativna, od razvoja privrede, infrastrukture, poboljšanja i jačanja tržišta, digitalizacije.

– Sve su to oblasti na koje Evropska komisija usmjerava najveću pažnju i interes, ali isto tako predsjednica Evropske komisije Von der Leyen istakla je da bez reformi, bez napretka, novac koji je predviđen za Bosnu i Hercegovinu može biti prebačen drugim zemljama Zapadnog Balkana, i to je nešto što Bosna i Hercegovina ne smije propustiti, posebno što je Evropska unija detektovala privredu Bosne i Hercegovine kao još uvijek nerazvijenu, a taj novac bi itekako dobro došao za podizanje same privrede – smatra Plakalo.

Potvrđeno je da je perspektiva Bosne i Hercegovine u uniji, i pohvaljen je određeni napredak, ali je također naglašeno ubrzano donošenje zakona iz 14. prioriteta, prije svega zakona o sudovima i zakona i spriječavanju sukoba interesa, kao važnim zakonima iz oblasti pravosuđa. Ipak nije preciziran datum početka pregovora EU sa Bosnom i Hercegovinom, što pokazuje sa koliko opreza Von der Leyen pristupa ovom pitanju, što je i razumljivo, budući da je indirektno poručeno da se usvoje određeni zakoni u narednom periodu, i to je dovoljna poruka.

– Također, Predsjednica EK je svjesna i same važnosti Ureda viskog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini kao i prisustva stranih sudija u državom Ustavnom sudu pa je na taj upit, istakla da to treba biti dogovor svih unutar Bosne i Hercegovine radi budućnosti evropske perspektive svih građana ove zemlje, što pokazuje da itekako postoji informiranost i razumijevanje o samom prisustvu još uvijek međunarodnog predstavnika i stranih sudija u Ustavnom sudu – rekao je Plakalo.

Stoga, zaključio je, važno je iskoristiti ove smjernice i poruke kako bi se postigli kompromisi i napravili napretci unutar Bosne i Hercegovine radi interesa građana i naroda Bosne i Hercegovine, i stvaranja boljeg ekonomske, privredne, industrijske, i svakako političke situacije.

(Kliker.info-Vijesti)