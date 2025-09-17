Safet Oručević: Nelegalni križevi i kazališta ruše Čovićevu priču o zakonitosti

Tokom jučerašnje konferencije za novinare nakon sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), lider ove vodeć hrvatske partije u BiH, dr. Dragan Čović izjavio je kako “ne želimo praviti nove slučajeve u Stocu, jednako tako u Čapljini, u Neumu i mislim da je to ambijent koji ćemo nastaviti dalje”.

Aludirajući očito na slučaj harema Radimlja, dr. Čović je gotovo prijeteći poručio da “bez poštivanja zakona neće se moći graditi ni vjerski ni bilo kakvi drugi objekti”.

“Mora se usvojiti Regulacioni plan, prostorni plan i kroz to realizirati i ambicije bošnjačkog naroda”, naveo je, prenose mediji.

Safetr Oručević, direktor Centra za mir i multietničku saradnju i bivši gradonačelnik Mostara u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba osvrnuo se na Čovićev stav.

Oručević je svjedok brojnih događaja u poratnom Mostaru gdje je politika HDZ-a BiH najmanje brinula o zakonima. Štaviše, činila je sve da minimizira institucije, posebno one državne i federalne.

“Žao mi je što stalno moram reagirati na izjave Dragana Čovića, ali ono što on govori zaista vrijeđa zdrav razum kada baš on priča o ‘uvođenju pravne države’. Bošnjacima kao da neko uporno briše pamćenje pa rijetko ko reaguje. Kako je moguće da Čović danas najavljuje pravnu državu, dok već tri decenije upravo strukture koje predvodi sistematski urušavaju institucije i prisvajaju imovinu u Mostaru i cijeloj Hercegovini gdje god stignu?”, pita se Oručević.

Pravna država, veli Oručević, se ne gradi selektivno, niti “od ponedjeljka ili utorka”.

“Na tapetu su mu, zamislite, haremski zid u Stocu ili mekteb u Neumu, a prešućuje stotine primjera nelegalne gradnje i uzurpacije – od križa na Humu, preko nelegalnog tornja crkve na Bulevaru i brojnih drugih vjerskih objekata, izgradnje tzv. groblja mira, pa do Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. U gradu smo svjedočili otimanjima imovine – od poslovnih prostora, Veležovog stadiona, svih zgrada Univerziteta ‘Džemal Bijedić’, do gradskog bazena, za koje se ni danas ne zna ko ih je preuzeo i koliko je gradskog novca na taj način pronevjereno”, smatra Oručević.

Prema njegovim riječima, sve su to objekti i radnje sprovedene mimo zakona, često čak i protiv odluka Vlade Federacije i resornih ministarstava.

“Nevladine organizacije u Mostaru okupljaju desetine časnih Mostaraca koji su branili, gradili i čuvali grad. Mi smo jasno digli glas protiv bezakonja koje HDZ provodi i nećemo pristati da se predstavi kao ‘čuvar zakona’. Vrijeme je da se konačno polože računi za svu imovinu. Pravna država se ne gradi selektivno, niti ‘od ponedjeljka ili utorka’. Ona mora važiti uvijek i jednako za sve”, zaključio je Oručević u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba.

(Radio Sarajevo)