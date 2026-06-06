Povodom saopćenja HNK Mostar, u kojem se najavljuju tužbe protiv svih koji dovode u pitanje legalnost izgradnje nove zgrade Kazališta, želim podsjetiti javnost da se ovdje ne radi o pojedincima, nego o pitanju koje decenijama opterećuje odnose u Mostaru, poručio je danas mostarski aktivista i bivši gradonačelnik Safet Oručević.

“Pravo pitanje nije hoće li neko nekoga tužiti. Ja i ovom prilikom ponavljam da se radi o nelegalnoj izgradnji, falsificiranoj dokumentaciji i jedva čekam da me tuže i konačno pokažu pred sudom tehničku i finansijsku dokumentaciju koju kriju od svih nadležnih i vijećnika Grada”, poručuje Oručević.

Pravo pitanje je, naglašava Oručević, kako je i pod kojim okolnostima izgrađena zgrada HNK Mostar na prostoru koji je zajednički, a sada postaje simbol političkog nametanja i jednostranog odlučivanja o budućnosti grada.

“Mostar nije običan grad. Njegov status definiran je brojnim međunarodnim sporazumima i odlukama, a svaka gradnja u njegovom centralnom području nosi posebnu političku i društvenu težinu. Zato je potpuno legitimno postavljati pitanja o procedurama, urbanističkim planovima i političkim odlukama koje su pratile ovaj projekat.

Umjesto prijetnji tužbama i jednostranih nezakonitih odluka, javnost bi trebala dobiti odgovore na pitanja koja se godinama izbjegavaju.

Građani imaju pravo znati ko je donosio odluke, na osnovu kojih dokumenata i zašto su brojna upozorenja domaćih i međunarodnih institucija ostala bez odgovora”, ističe Oručević.

Naglašava da posebno manipuliranje nacionalnim interesima predstavlja to što se svaka kritika prikazuje kao napad na hrvatski narod ili hrvatsku kulturu.

“Mostar pripada svim njegovim građanima i niko nema monopol ni na kulturu ni na grad. Upravo zbog toga javni projekti moraju biti podložni preispitivanju, transparentnosti i javnoj kritici.

Ovo nije pitanje umjetnosti, glumaca ili pozorišta. Ovo je pitanje vladavine prava, poštivanja međunarodnih sporazuma i odnosa prema zajedničkom prostoru grada Mostara. Oni koji su uvjereni da je sve urađeno u skladu sa zakonom trebali bi pozdraviti javnu raspravu, pokazati dokumente i odgovoriti na pitanja koja su ostala neodgovorena, a ne pokušavati da opravdanu sumnju u zakonitost uguše prijetnjama sudskim procesima.

Istina i činjenice nemaju razloga da se boje javnosti. Oni koji ih skrivaju, očigledno imaju. Mostar je previše platio cijenu podjela da bi danas šutio o pitanjima koja se tiču njegove budućnosti. Sasvim sam siguran da za ove stavove imam punu podršku svih dobronamjernih Mostarki i Mostaraca, svih nacionalnosti”, zaključio je Oručević.

(Kliker.info-agencije)