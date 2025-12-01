Safet Oručević : “Imamo puno izdajnika koji rade za HDZ, sila ne prolazi u Mostaru!” (VIDEO)

Mostar je godinama slovio za “grad slučaj”, jer do 2020. godine nije imao lokalne izbore niti je bilo izabrano Gradsko vijeće i gradonačelnik. Nakon izbora održanih prije pet godina, Mostar se ponovo našao u centru pažnje, posebno nakon objave snimka rušenja Starog mosta, kojim je, prema dostupnim navodima, dodatno potkrijepljena uloga hrvatskih jedinica u uništavanju ove svjetski poznate građevine.

O Mostaru, bošnjačkoj politici prema Draganu Čoviću i HDZ-u, kao i o kupovini snimka rušenja Starog mosta, govorio je u Hayatovom podcastu Safet Oručević, direktor Centra za mir i multietničku saradnju – Mostar, te nekadašnji gradonačelnik i dogradonačelnik Mostara.

“Mostar je dugo bio u blatu, pa govorim u ime generacije koja je vodila Mostar ranije, a znamo kako se treba raditi. Mlađe generacije to nekada prihvate, ali nekada i ne.“

Kritizirao je sadašnju vlast zbog nelegalne gradnje zgrade:

“Kada se kritikuje gradonačelnik Mostara za gradnju zgrade nelegalno, to je jedna gomila kriminala. Ova priča kreće od 1996. godine kada je OHR zabranio gradnju. Ova priča je ponovo krenula prije dvije godine kada su govorili da imaju dozvolu i saglasnost iz 1996. godine. Zgrada je nikla do 10.000 kvadrata. Najžalosnije je da su bošnjački članovi Vlade, zaduženi za inspekciju, prešutjeli to. Iz kojeg razloga neću govoriti. Šefica inspekcije je dobila neki stan od gradonačelnika preko reda. Dakle, nagrađena je stanom. To što je Mostarski krug predao u POSKOK će imati konsekvence.”

Oručević poručuje da će “ovu priču tjerati do Strasbourga”, dodajući da gradonačelnik krije dokumente od vijećnika i da se nada da će nadležni organi odraditi svoj posao:

“Mostaru ne trebaju ekcesi koje oni proizvode.“

Čović, Dodik i borba za Mostar i državu

Govoreći o HDZ-u, Oručević naglašava:

“HDZ bi želio to prebaciti na našu stranu, kako su muslimani babaroge. Vjerovatno ta zgrada ne bi izašla iz temelja da je neko od Bošnjaka govorio. Svaka čast mostarskom muftiji Salemu Dedoviću koji se bori sa ovim. Islamskoj zajednici se treba izaći u susret i dozvoliti joj da gradi. Treba izaći s tim u javnost i pitati građane. Sila neće proći, a nikada nije ni prolazila u Mostaru. Ovo je ipak posljedica bošnjačkih i bosanskih stranaka koje se nisu bavile tim pitanjem. HDZ godinama radi i ne odmiče od stavova od prije 30 godina. Oni žele komad BiH i njenu podjelu.“

Ističe da je napustio SDA jer se vodila politika stalnog popuštanja HDZ-u:

“Iz SDA sam izašao jer se vodila politika popuštanja HDZ-u na svaki mogući način. Čović je nadigrao naše političke strukture i treba razmišljati kako stvoriti vlast bez ovakvog HDZ-a. Mi smo u kandžama Čovića i Dodika i na to treba dati odgovor. Šta je naš cilj? Moramo imati svoju platformu u nekim budućim pregovorima. Moramo da napravimo naš plan, je li to republika zasnovana na regijama ili nešto drugo. Moramo pokazati našu državu koja nije unitarna. Moramo nešto ponuditi, a ne se samo braniti. Nismo dovršili priču sa HDZ-om, ali ni oni to nisu htjeli. Hrvati žele člana Predsjedništva iz Mostara, a kada taj građanin preseli u Bihać, to ne može. Čoviću ne treba izaći u susret dok ne bude i on izašao u susret da se svi građani mogu birati sa svake tačke ove zemlje. Dragane, neće ti proći kapitulacija Bošnjaka i Bosne.“

Oručević dodaje da Mostarci u svakodnevnom životu uglavnom žive normalno, posebno tokom turističke sezone, kada ljudi rade dobro na obje strane grada. Međutim, tvrdi da “tri-četiri radikalna portala” stalno raspiruju podjele.

“Toliko sam bio ljut, razočaran i željan osvete da nisam otišao iz Mostara za vrijeme rata. Ta moja generacija ima toliko uspjeha te govorimo mlađima da trebaju odgovoriti i pokazati zube. Ako Sarajevo popusti Čoviću, Stolac i Mostar će biti njihovi. Mi imamo puno izdajnika koji rade za HDZ, teško ih je prepoznati. Od upozoravanja Čovića nema ništa.“

Kako je otkupljen snimak rušenja Starog mosta

Posebno je zanimljiv dio u kojem Oručević opisuje kako je došao do snimka rušenja Starog mosta.

“Bio sam pozvan od strane veterana iz Hrvatske koji mi je kazao da ima kasetu rušenja Starog mosta. Tvrdi da je Praljak ostavio kasetu, na kojoj je pisalo ‘državna tajna’, kod svog rođaka. Kazao mu je da je otvori ako ne bude živ. Kada se Praljak ubio u Hagu, njegov rođak je otvorio tu kasetu i vidio da je hrvatska vojska učestvovala u rušenju mosta. Međutim, i on umire, a njegov rođak, koji je to gledao s njim, ostaje vlasnik kasete i raspita se ko radi oko mosta i vidi da smo mi aktivni. Smanjivao sam cijenu i otkupili smo je za male pare. Patriotizam mu je bio na malom nivou. Za 30.000 KM smo kupili tu kasetu. Jedinstvena organizacija boraca je dala novac i oni su vlasnici te kasete.”

Prema njegovim riječima, taj snimak danas ima ogroman historijski i politički značaj, jer dodatno dokumentuje odgovornost hrvatskih jedinica za rušenje simbola Mostara.

(Kliker.info-Hayat TV)