Safet Oručević: “Halidu Bešliću, divnom čovjeku i umjetniku, ne treba Dan žalosti. On je ostavio trag koji niko ne može izbrisati”

Direktor Centra za mir i multietničku saradnju i bivši gradonačelnik Mostara, Safet Oručević, komentirao je izostanak odluke o proglašenja Dana žalosti na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine povodom smrti bh. legende, Halida Bešlića, stavljajući to u kontekst malignog djelovanja Hrvatske demokratske zajednice i Borjane Krišto, predsjedavajuće u državnoj vladi iz stranke Dragana Čovića.

Halidov trag niko ne može izbrisati

Ovaj primjer je na najdirektniji način oslikao ono na što novinari, politički analitičar, predstavnici intelektualne zajednice i nevladinog sektora godinama upozoravaju – da HDZ BiH vodi prije svega antibosansku politiku i da mu je smetnja bilo kakav narativ mira, (su)života i iskrene saradnje na pravim vrijednostima.

“Halidu Bešliću, divnom čovjeku i umjetniku, ne treba Dan žalosti. On je ostavio trag koji niko ne može izbrisati”, napisao je Oručević.

Taj dan, dodao je, trebao je svima nama – da pokažemo sebi i drugima da još poštujemo vrijednosti koje je jedan dobri čovjek i legenda istinski predstavljao.

“Sjetimo se samo kako su pune arene Zagreba, Beograda, Splita, Sarajeva, Ljubljane, Mostara i cijelog svijeta pjevale i uživale uz njegove pjesme. Prepune dvorane u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dokaz su da odluka Krišto nije odluka hrvatskog naroda, nego šačice političkih izroda koji pokušavaju ugasiti i najmanji plamičak ljubavi i poštovanja koji se pojavi na ovim prostorima”, naveo je Oručević.

I Hrvati će pjevati za Halida

Po ovome će, podvukao je Oručević, Krišto sigurno ostati upamćena – barem kod onih koji imaju imalo dostojanstva.

“Zato se pitam se koje sve odgovore daje njihova slika s ratnim zločincem koji bi, kako sam kaže, ‘sve ponovio’? Je li to njihova mjera ljubavi i poštovanja prema svom, ali i drugim narodima? Jesu li oni evropski promotori fašističkih vrijednosti u EU koji su sve glasniji? Na sreću, takve odluke neće umanjiti Halidovu veličinu. Neće spriječiti sve Hrvate da tuguju i pjevaju za Halida”, poručio je Oručević, te zaključio:

“Samo njihovi lideri pokazuju svoju – onu mračnu i sramotnu stranu. I posebno licemjerstvo, kada govore jedno, a rade sasvim drugo. Sve protiv Bosne i Hercegovine. A takvi trebaju dobiti jasne odgovore – po svim pitanjima”.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)