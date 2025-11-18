Safet Oručević : Ako se vratim u politiku, to će biti nacionalno (Video)

Nakon što se ponovno pojavio u javnosti i praktično vratio na političku scenu, ali ne kao aktivni političar, u Kružnom toku razgovaramo s bivšim gradonačelnikom Mostara Safetom Oručevićem.

Zašto se protivi izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta? Kakva je budućnost projekta Mevlana? Kako komentira optužbe gradonačelnika Marija Kordića i zahtjev za preispitivanje odluke o povratu imovine Islamskoj zajednici?

Oručević govori i o tome kakav je danas život u Mostaru, zašto su tenzije i dalje visoke te što vidi kao put prema smirivanju odnosa. Posebno se osvrće na odnose veterana Armije BiH i HVO-a, kao i na duboke podjele između navijača Zrinjskog i Veleža – može li Mostar konačno izaći iz tog mentalnog rovovskog rata?

Ne izbjegava ni najteža pitanja i optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Govori i o tome tko je odgovoran za to što se pojedini dijelovi Mostara obnavljaju različitim tempom te zašto grad i dalje živi u dubokim političkim i socijalnim podjelama.

Na kraju – otkriva planira li se vratiti u politiku.

(Bljesak)