Zdenko Lučić zvanično je potvrđen kao zajednički kandidat stranaka „petorke“ (HDZ 1990, HRS, HSS, HNP i HDS) za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Odluku o Lučićevoj kandidaturi donesena je na sastanku lidera ovih stranaka održanom u utorak u Mostaru.

– Hrvati su suveren narod koji se kroz povijest znao izboriti za svoju opstojnost. S ovom „petorkom“ i našom politikom, smjernicama i strategijom znat ćemo to i u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne alate da dođemo do svojih prava – poručio je Lučić na konferenciji za novinare, dodajući da će u narednom razdoblju detaljnije predstaviti svoju viziju i strategiju kao budući član Predsjedništva BiH.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović izrazio je uvjerenje da je Lučićev izbor pravi put za Hrvate u BiH.

– Sigurni smo da radimo ispravan posao za hrvatski narod u BiH, svjesni političkih propusta onih koji su do sada predstavljali Hrvate – rekao je Cvitanović.

Dodao je kako vjeruje da će njihov izbor, politika i program pokazati da ova grupacija stranaka ima kapacitet za dogovor i međusobno poštovanje.

Predsjednik HRS-a Slaven Raguž podsjetio je da je okupljanje pet oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom rezultat dugih razgovora i dogovora.

– Ne radi se samo o kandidatu, nego o političkom dogovoru koji treba donijeti novu paradigmu hrvatske politike u BiH, usmjerenu na zaštitu prava i digniteta hrvatskog naroda – kazao je Raguž.

Dodao je kako Zdenko Lučić utjelovljuje principe koje su definirali predstavnici pet stranaka. – Uvjeren sam da je ovo početak nove politike i nove ere za Hrvate u BiH – zaključio je Raguž.

Predsjednik HNP-a Ivan Vukadin naglasio je važnost legitimnog predstavljanja i pluralizma, dodavši kako je Željko Komšić četiri puta uskratio Hrvatima mogućnost legitimnog predstavljanja.

– Ovim potezom želimo omogućiti pluralizam i političku utakmicu. Sigurni smo da naš kandidat može osigurati legitimno predstavljanje, zagovarati europski put BiH i boriti se za konstitutivnost hrvatskog naroda na cijelom prostoru BiH – rekao je Vukadin.

Predsjednik HDS-a Ivo Tadić istaknuo je kako je pet političkih stranaka intenzivno radilo godinu dana u pripremi za izbore. – Od početka smo rekli da ćemo imati neovisnog kandidata i danas ga predstavljamo. Razgovarali smo s mnogim ljudima i uvjereni da će Zdenko Lučić dobiti široku podršku i donijeti potrebne promjene na europskom putu BiH – kazao je Tadić.

Predsjednik HSS-a Mario Karamatić izjavio je kako su kriteriji za izbor kandidata bili visoki.

– Nakon godinu i pol razgovora mogu reći da je ovo veliki uspjeh. Danas stojimo uz Zdenka Lučića s istim ciljem. Njegov životopis je impresivan, ima iskustvo u policiji, gospodarstvu i akademskoj zajednici, i prirodan je korak da bude član Predsjedništva – naveo je Karamatić.

