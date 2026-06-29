Za njega je Donald Trump bio mesija.

Nazvao ga je najznačajnijim fenomenom koji se dogodio Sjedinjenim Državama u posljednjih 100 godina. Čovjek koji je dao glas „zaboravljenoj Americi“. Jedini političar koji se usudio suprotstaviti establišmentu. I jedini lider koji je, za razliku od svojih prethodnika, bio sposoban zaustaviti ratove koje su Sjedinjene Države vodile izvan svojih granica. A sve u skladu sa sloganom kojim je Trump pobijedio na posljednjim izborima: “Amerika First”, ili u prevodu – Amerika na prvom mjestu.

Godinama je Tucker Carlson – utjecajni konzervativni komentator, TV i podcast voditelj – bio jedan od najglasnijih Trumpovih apologeta. Čovjek čije su riječi u MAGA pokretu („Učinimo Ameriku ponovo velikom“) imale gotovo proročansku težinu. Carlson, bivši libertarijanac, u jednom trenutku je prešao na poziciju žestokog protekcioniste. Žestoko se protivio imigraciji i američkom intervencionizmu širom svijeta, razvijao je teorije zavjere vezane za COVID-19 i znao je prilično podrugljivo govoriti o crncima i ženama.

Toliko se poistovjetio s Trumpom oko ovih vrijednosti da ga je ovaj u jednom trenutku čak razmatrao kao mogućeg potpredsjednika. Konvertirani katolik, bivši vojni novinar i žestoki protivnik abortusa JD Vance preuzeo je vodstvo, a Carlson je bio prvi iza njega.

Vatreni razlaz

Prema nekim izvorima, popularni voditelj redovno je davao Trumpu političke savjete, posebno kada je u pitanju vanjska politika i medijska strategija.

Bio je uvjereni pristalica teze da su izbori 2020. godine ukradeni i da je nasilna invazija na Kapitol od strane šamana iz Quanona i njegove grupe bila potpuno opravdana. Zbog takvih tvrdnji, konzervativni TV kanal Fox News izgubio je tužbu za klevetu i napao Carlsona. Koji je potom nastavio promovirati svoje stavove na Twitteru i u vlastitom podcastu Tucker Carlson Show.

A onda je došao Iran. Američki predsjednik i njegov omiljeni voditelj – prestali su razgovarati.

Carlson je vjerovao da je petljanje s Iranom izdaja osnovnog postulata politike koja na prvo mjesto stavlja Ameriku, a ne daleki Iran. Trump, međutim, ohrabren ekspresnim svrgavanjem Nicolasa Madura u Venecueli, zamislio je da bi mogao odigrati istu kartu u Teheranu. Potpuno potcijenivši snagu i utjecaj Iranske revolucionarne garde. Kao i moć koju Iran ima zahvaljujući činjenici da direktno kontrolira ulaz u Perzijski zaljev.

Trump je uništio mnogo vojne moći u Iranu, ali je na kraju ipak morao saviti rep. I sklopiti dogovor s Islamskom Republikom u kojem je dobio znatno manje od onoga što je administracija Baracka Obame uspjela dobiti od Teherana. Napad na Iran se na kraju pokazao kao historijski neuspjeh.

I jedan od najvećih strateških poraza u historiji SAD-a.

Trumpov Afganistan

-Začepi kučko. Začepi, jebote…. Ne shvatam te ozbiljno – rekao je Carlson Trumpu ovih dana.

I najavio je da prekida sve veze s Republikanskom strankom.

– Nema šanse da bih više podržavao Republikansku stranku. Izdali su birače stavljajući nacionalnu sigurnost Izraela ispred američke. Kako bih ja, ili bilo koji drugi američki glasač, mogao podržati političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno nije moguće glasati za takve ljude – rekao je čovjek koji je 35 godina podržavao republikance. I koji je svojim utjecajem u konzervativnom dijelu SAD-a uveliko doprinio Trumpovoj pobjedi na predsjedničkim izborima.

– Pokret MAGA nema budućnosti, ovo je kraj – ustvrdio je Carlson u intervjuu za Sky News. Slažući se s tvrdnjom da je vojna avantura u Iranu “Trumpov Afganistan”.

Dakle, raskol se definitivno dogodio. Ironija je gotovo savršena: čovjek koji je godinama rušio republikanski establišment sada optužuje Trumpa da je postao upravo ono protiv čega se borio.

Sada je samo pitanje koliko će uzdrmati Trumpovu administraciju i Republikansku stranku.

– Ako ja odem, mislim da odlazi i mnogo drugih ljudi – zaključio je Carlson u četvrtak u epizodi podcasta pod nazivom “Ne može se cenzurirati”.

Gubitak pratilaca

Njegov utjecaj na republikanske glasače do sada je bio prilično velik. Carlson nije samo glasni komentator s desnice. To je medijska snaga čiji intervjui broje desetine miliona pregleda. Njegov podcast je redovno među najslušanijim konzervativnim emisijama u SAD-u, a epizodu u kojoj je ugostio Vladimira Putina gledale su stotine hiljada gledalaca.

Ako zaista postane lice anti-Trumpove pobune unutar konzervativne Amerike, posljedice bi mogle biti daleko veće od samo još jednog medijskog rata ega. Godinama je Carlson možda bio najžešći glas nove američke desnice: one koja više ne poziva na Reaganovu globalnu Ameriku, već na zatvaranje unutar vlastitih granica. On jednostavno nije samo komentator s milionima pregleda, već čovjek koji zna vrlo dobro artikulirati frustracije dijela birača koji su Trumpa doveli na vlast. Ako ga je izgubio, Trump možda nije izgubio samo jednog saveznika.

Možda je počeo gubiti i vlastite sljedbenike.

Mesije obično ne ruše njihovi protivnici. Već oni koji su u njih najviše vjerovali.

Marina Karlović-Sabolić (Slobodna Dalmacija)