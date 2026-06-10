Američka vojska izvela je napade na iranske sisteme protivvazdušne odbrane i radare oko Hormuškog moreuza nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Iran oborio američki helikopter Apache.

Axios, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, izvijestio je da su američke snage napale nekoliko iranskih baterija protivvazdušne odbrane i radarskih sistema u području Hormuškog moreuza. Još nema detalja o tačnim lokacijama koje su bile meta ili obimu štete.

“Udari u samoodbrani”

Centralna komanda SAD (CENTCOM) ranije je objavila da su njene snage počele izvoditi “udare u samoodbrani” na Iran. CENTCOM je saopštio da su udari odgovor na “obaranje američkog vojnog helikoptera Apache”.

Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je da su stanovnici i izvori u luci Sirik i okolnim selima večeras čuli više eksplozija. Iranski državni mediji također su izvijestili o eksplozijama u nekoliko područja provincije Hormozgan, uključujući Kohstak, Sirik i Minab.

Trump: Odgovor bi trebao biti snažan

Trump je za ABC rekao da je američki odgovor povezan s obaranjem helikoptera. „Ovo je odgovor na ono što su sinoć uradili našem helikopteru i vjerujem da bi odgovor trebao biti vrlo snažan, vrlo moćan, i upravo to je ovaj“, rekao je.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova ranije je rekao Al Jazeeri da američki Apache, koji se srušio iznad Hormuškog tjesnaca, nije bio namjerno meta Irana. Iranski zvaničnik je dodao da Iran ne stoji iza napada, ali je napomenuo da se takvi incidenti mogu dogoditi zbog napete situacije u tom području.

U intervjuu za Wall Street Journal, Trump je umanjio značaj same nesreće helikoptera, rekavši da to „nije ništa strašno“. „Pilot je dobro“, rekao je, dodajući da su detalji incidenta „mnogo drugačiji nego što mislite“. Nije dalje pojasnio šta je mislio.

CENTCOM: Pokrenuli smo napade u samoodbrani

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) ranije je objavila da su njene snage počele izvoditi „napade u samoodbrani“ na Iran.

CENTCOM je saopštio da su napadi odgovor na „jučerašnje obaranje američkog vojnog helikoptera Apache“.

Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je da su stanovnici i izvori u luci Sirik i okolnim selima večeras čuli više eksplozija. Iranski državni mediji također su izvijestili o eksplozijama u nekoliko područja provincije Hormozgan, uključujući Kohstak, Sirik i Minab.

Trump: SAD moraju odgovoriti na ovaj napad

Predsjednik SAD-a Donald Trump ranije je objavio da je Iran oborio američki vojni helikopter Apache tokom patrole iznad Hormuškog tjesnaca.

“Upravo sam obaviješten od naše sjajne vojske da su Iranci sinoć oborili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache dok je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca. U njemu su bila dva pilota, oba sigurna i neozlijeđena. Međutim, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad”, napisao je Trump na Truth Social.

Trump je kasnije za ABC rekao da je američki odgovor povezan s obaranjem helikoptera. “Ovo je odgovor na ono što su sinoć učinili našem helikopteru i vjerujem da bi odgovor trebao biti vrlo snažan, vrlo moćan, i to je upravo ovaj”, rekao je.

Eksplozije u nekoliko dijelova Irana

Iranski državni mediji izvijestili su da su se eksplozije čule u nekoliko područja Irana. To se dogodilo nakon što je američka vojska saopštila da je pokrenula “samoodbrambene napade” protiv Irana kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera Apache jučer.

Novinska agencija Fars izvijestila je da se “nekoliko eksplozija” čulo u istočnim dijelovima Hormozgana, uključujući Kohstak, Sirik i Minab. “Lokalni izvori također su izvijestili o operacijama protivvazdušne odbrane u nekim dijelovima provincije”, navela je agencija.

Državni mediji također su izvijestili da je napadnut strateški važan otok Qeshm.

(Kliker.info-agencije)