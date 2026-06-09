Sjedinjene Američke Države su saopštile da će pažljivo pratiti one u Bosni i Hercegovini koji “daju prioritet političkoj prednosti nad energetskom sigurnošću, zasnovanom na pouzdanoj američkoj energiji i okončanju zavisnosti od ruskog gasa”.

Ovo je bio odgovor State Departmenta na upit Radija Slobodna Evropa o nedavnim sastancima zvaničnika entiteta Republika Srpska (RS) i predstavnika ruske energetske kompanije Gazprom, u vrijeme kada Evropska unija (EU) najavljuje postepeno obustavljanje uvoza ruskog gasa.

“S obzirom na to da EU postepeno ukida ruski gas do jeseni 2027. godine, Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti kašnjenja”, naveli su.

Zvaničnici RS, uključujući predstavnike Vlade i lidera vladajuće stranke u tom entitetu Milorada Dodika, razgovarali su posljednjih dana u Sankt Peterburgu sa upravom Gazproma.

Posjeta Rusiji dolazi u vrijeme kada vlada RS nastavlja pripreme za izgradnju gasovoda, poznatog kao Istočna nova interkonekcija, čija se vrijednost procjenjuje na 500 miliona eura.

On bi trebao povezati taj entitet s mrežom u Srbiji, preko koje se Bosna i Hercegovina trenutno snabdijeva isključivo ruskim plinom.

Nakon sastanka krajem maja, ministar energetike i rudarstva RS-a, Petar Đokić, potvrdio je da je BIH, entitet, i dalje važan partner Gazproma u razvoju plinske infrastrukture.

BIH je trenutno potpuno ovisna o ruskom plinu, koji se preko Srbije isporučuje putem Turskog toka.

Vlasti u Federaciji BIH planiraju izgradnju plinovoda Južna interkonekcija, kojim bi plin stizao do LNG terminala na otoku Krku u Hrvatskoj, a u projekt su uključeni i američki investitori.

State Department je istakao da su SAD posvećene partnerstvu s BIH kako bi diverzificirale svoj energetski sektor.

Navode i da je plinovod Južna interkonekcija bio prioritet američke vlade u posljednje tri administracije, te da će proširiti i diverzificirati energetski sektor BIH.

“Davanje veće kontrole nad snabdijevanjem energijom omogućavanjem pristupa tržišno zasnovanom prirodnom plinu i smanjenjem ovisnosti o jednom, nepouzdanom izvoru”, saopćio je State Department.

Kako je rečeno, izvoz američke energije je centralni stub ekonomske saradnje SAD-a s evropskim partnerima.

“SAD imaju resurse da podrže evropske napore da se odvoje od ruske energije i stimulišu ekonomski rast. Američke kompanije su pouzdani partneri i spremne su pružiti podršku”, navodi se u odgovoru RFE-u.

Bosna i Hercegovina godišnje troši do 250 miliona kubnih metara plina, koji u zemlju ulazi u Šepki, na istoku zemlje, a trasa izgrađena prije skoro 50 godina stiže do Sarajeva, s najvećim brojem potrošača, i dalje do centralne Bosne.

(Kliker.info-RSE)