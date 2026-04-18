Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na današnjoj sjednici, 18. aprila, u Sarajevu donio je Odluku o raspisivanju izbora za reisul-ulemu, u skladu s procedurom utvrđenoj Ustavom Islamske zajednice i Pravilnikom o izboru reisul-uleme.

Aktuelni reisul-ulema Husein-ef. Kavazović na ovoj funkciji je od 2012. godine, kada je izabran za poglavara i vrhovnog muftiju Islamske zajednice. Ponovo je izabran za reisul-ulemu 2019. godine, te, prema Ustavu Islamske zajednice u BiH, nakon dva mandata ne može više biti predložen kao kandidat za ovu poziciju.

Prema Pravilniku o izboru reisul-uleme, za reisul-ulemu može biti kandidiran istaknuti alim koji posjeduje srednje i visoko islamsko obrazovanje, koji je obavljao dužnost u Islamskoj zajednici najmanje 15 godina i koji je svojim ponašanjem stekao opći ugled i povjerenje pripadnika i članova Islamske zajednice, te koji nije mlađi od 40 godina.

Nakon što je Sabor danas donio odluku o provedbi procedure izbora reisul-uleme, imenovao je i nadležne komisije. Proceduru izbora reisul-uleme provodit će Komisija za izbor koju čine predsjednik i potpredsjednici Sabora, predsjednik Ustavne komisije Sabora i predsjednik Glavne izborne komisije, a evidentiranje kandidata za reisul-ulemu obavljat će saborska komisija od 18 članova koju čine po jedan najstariji sabornik iz svakog izbornog okruga.

Kandidati su obavezni Saboru predstaviti pisane programe, nakon čega će Sabor na sjednici glasanjem utvrditi listu od najmanje dva (2), a najviše tri (3) kandidata za reisul-ulemu. Listu kandidata za izbor reisul-uleme Sabor potom se dostavlja Izbornom tijelu za izbor reisul-uleme, koje čine sabornici Islamske zajednice, članovi Rijaseta Islamske zajednice, muftije, predsjednici mešihata Islamske zajednice, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora medžlisa.

Sabor će nakon toga zakazati sjednica Izbornog tijela, koje će izbor reisul-uleme izvršiti tajnim glasanjem između utvrđenih kandidata. Za reisul-ulemu će biti izabran kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Izbornog tijela. Prema Pravilniku, nakon objavljivanja izbora reisul-uleme, pristupit će se biranju posebnog odbora za predaju Menšure, svečanog dokumenta kojim se potvrđuje da je određeno lice legalno imenovani, odnosno izabrani reisul-ulema i da je kao takav ovlašten da u smislu šerijatskog prava daje šerijatska ovlaštenja ostalim vjerskim službenicima. Novoizabranom reisul-ulemu Menšuru predaje predsjednik Sabora najdalje u roku od 30 dana od dana izbora, na svečanosti kojoj prisustvuju svi članovi Izbornog tijela.

