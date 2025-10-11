Sabina Ćudić je nova predsjednica Naše stranke: Tražit ću čestitost, hrabrost i tvrdoglavi otpor primitivizmu

Na Trećem vanrednom kongresu Naše stranke, delegati su za predsjednicu izabrali Sabinu Ćudić.

Ćudić je na ovoj poziciji naslijedila Edina Fortu, koji je ovu dužnost obavljao od 2021. godine.

Iz Naše stranke su saopštili da Ćudić dolazi na čelo stranke u važnom političkom trenutku, s ciljem jačanja progresivne, građanske politike i borbe za vladavinu prava i jednakosti.

Povodom svog izbora zahvalila se delegatima na Kongresu zbog povjerenja koje su joj ukazali te istakla neke od smjernica za budući rad stranke:

“Naša stranka ostaje dosljedna svojim principima: borbi za pravedno društvo, za jednakost svih građana, bez obzira na etničku ili socijalnu pripadnost. Vjerujem u snagu politike koja ne pristaje na ucjene, politike koja gradi institucije, a ne lidere. Paralelno s tim, nastavljamo jačati međunarodnu prisutnost Bosne i Hercegovine. Pokazali smo da naša vizija Bosne i Hercegovine ima partnere širom Evrope i svijeta. Našu borbu za demokratiju i vladavinu prava prepoznaju i podržavaju relevantni međunarodni akteri i to ćemo iskoristiti za otvaranje novih prilika za BiH.

Kandidovali ste me za predsjednicu Naše stranke i imate očekivanja od mene. Učinit ću sve da ta očekivanja i ispunim. Istovremeno, od nas očekujem, tražim ono što nas čini ljudima dostojnim povjerenja: čestitost kao svakodnevnu obavezu prema sebi, prema građanima, prema zajedničkom dobru. Tražim hrabrost. Ne samo da se kaže istina, već da se istina živi, čak i onda kada nije popularna, kada boli, kada košta. I konačno, tražim ono bez čega nijedna promjena nije moguća: tvrdoglavi otpor primitivizmu, svemu onome što nas vuče nazad, što huška, što vrijeđa razum i dostojanstvo”, poručila je Ćudić.

Na Kongresu se obratio i Edin Forto, istakavši da je ponosan na rezultate stranke tokom svog predsjedničkog mandata.

“Ponosan sam na ono što smo postigli u protekle četiri godine, na stabilizaciju stranke, njen rast i ključnu ulogu na svim nivoima vlasti. Vrijeme je za novo rukovodstvo koje će donijeti novu energiju i ideje. Sabina Ćudić je dokazana liderka, posvećena vrijednostima koje Našu stranku čine drugačijom. Ima moju punu podršku”, naveo je.

Sabina Ćudić je jedno od prepoznatljivijih lica Naše stranke. Bila je i potpredsjednica stranke i predsjednica Glavnog odbora. Također bila je i kantonalna i federalna zastupnica, a trenutno je zastupnica u državnom parlamentu. Ima značajno političko iskustvo i na međunarodnom nivou, konkretno u Vijeću Evrope gdje je zastupnica u Parlamentarnoj skupštini, potpredsjednica evropskih liberala te izvjestiteljica za Gruziju.

