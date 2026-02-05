Sabina Ćudić iz Washingtona: ‘Vrijeme je da se uozbiljimo, stavimo ega po strani i zajedno nastupamo u svijetu’

Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke i zastupnica u Parlamentu Bosne i Hercegovine, boravila je u Washingtonu, na poziv da učestvuje u nizu sastanaka s američkim zvaničnicima.

Ćudić je jedna od rijetkih bh. zvaničnika koja ove sedmice boravi u Washingtonu ne na teret građana i budžeta BiH, već na osnovu plaćenog poziva da učestvuje na godišnjem Samitu za slobodu vjeroispovijesti čiji su domaćini američki zvaničnici.

– Pozvana sam da u sklopu odabrane grupe parlamentaraca, od čega je svega nas troje pozvanih iz cijele Evrope, učestvujem na godišnjem samitu za slobodu vjeroispovijesti u Washingtonu, kom su svake godine domaćini američki zvaničnici. U toku tri intenzivna dana govorila sam o ključnim pitanjima za budućnost BiH, uključujući sigurnost, ali i informisala američke zvaničnike, koji se specifično bave vjerskim slobodama, o načinu na koji pojedini iz BiH pokušavaju destabilizirati BiH i region, između ostalog, koristeći islamofobiju, govor mržnje, mešetareći pravima i sredstvima građana u svrhu vlastitog političkog preživljavanja.

Ćudić se sastala s delegacijom State Departmenta iz ureda za vjerske slobode, zatim rukovodstvom Međunarodnog republikanskog instituta, rukovodstvom Nacionalnog fonda za demokratiju, rukovodstvom Nacionalnog demokratskog instituta – institucija koje finansira Američki kongres, predsjednicima Freedom House, organizacije koji vrši rangiranje indeksa sloboda zemalja širom svijeta uključujući Bosnu i Hercegovinu, zatim rukovodstvom Američke državne komisije za međunarodne vjerske slobode, prisustvovala saslušanju u Američkom kongresu o Zapadnom Balkanu zajedno s američkim kongresmenima i zvaničnicima.

– Istovremeno, dok se ozbiljni svjetski lideri bave analizama vjerovatnoće globalnog rata, sudbinom NATO-a, odnosima SAD-a i Evrope, u Bosni i Hercegovini traju dnevnopolitička prepucavanja, udruženi napadi iz RS-a i FBiH na prethodnog američkog ambasadora i visokog predstavnika, bez jasne vizije šta taj izolacionizam donosi Bosni i Hercegovini, te bez predočavanja sprovodivog cilja. Budimo realni i odgovorni te izgovorimo činjenice: Bosna i Hercegovina ne može postojati i napredovati u samodopadljivoj izolaciji, s liderima čija se vanjska politika svodi na medijska saopštenja protiv čelnika EU i SAD-a, bez vizije, odgovornosti i kredibilnih alternativa saradnji BiH sa ovim zemljama.

Ovaj trenutak u historiji zahtjeva mudrost a ne izolaciju, zajednički nastup a ne dnevnopolitički cirkus. Zato je vrijeme da se uozbiljimo, stavimo ega i dnevnopolitičke ciljeve po strani, te svi mi koji żelimo dobro ovoj zemlji, zajedničko nastupamo kako u Washingtonu, tako u Briselu i ostatku svijeta – rekla je Ćudić, navodi se u saopćenju Naše stranke.

(Kliker.info-Depo)