Sabina Ćudić : Čović i Plenković glume utopiju, a Hrvati su svedeni na statističku grešku

Slušajući izjave iz Banja Luke, mogli bi steći utisak da su Dragan Čović i premijer Plenković stigli u neku vrstu utopije za Hrvate. Govorili su o čudima zajedništva, o političkoj harmoniji, kao da se nalaze u sredini u kojoj su Hrvati ravnopravni, snažni i zaštićeni. U stvarnosti, u tom istom gradu i entitetu, Hrvati su svedeni na statističku grešku i to zahvaljujući istoj onoj ideologiji koju Milorad Dodik i danas ponosno promoviše, kao da nije razorila svaki trag multietničnosti.

Ovo je za Oslobođenje kazala Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke, nakon jučerašnje posjete delegacije Vlade Hrvatske i premijera susjedne države Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini, odnosno Banjoj Luci. Plenkovića su, podsjećamo, dočekali zvaničnici RS-a, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik, te gotovo cijeli vrh HDZ-a BiH predvođen Draganom Čovićem.

– Čović i Plenković to znaju, ali su se očigledno složili da je lakše glumiti diplomatsku amneziju nego priznati posljedice političkih partnerstava koja godinama hrane upravo takve politike.

Umjesto poruke o poštovanju ustava države u koju su došli, dobili smo predstavu u kojoj se hrvatski politički vrh šeta Banjom Lukom kao kulisom nekog paralelnog univerzuma, ubjeđujući i sebe i druge da je sve to normalno. Čovićev poziv na “zajedništvo koje može napraviti čudo” zvuči kao obraćanje publici koja ne zna ni gdje je, ni s kim ima posla, ni ko je u toj istoj Banjoj Luci suspendovao zakone, blokirao institucije i stvorio entitet iz kojeg su svi osim Srba gotovo nestali, a i njima prijeti demografska katastrofa, ističe Ćudić te dodaje da je to razumljivo jer je mnogo je lakše raspredati o čudima nego suočiti se s odgovornošću za političke saveze koji su te ljude doveli do nestanka.

– Bosna i Hercegovina ne treba čuda, ni turističke političke rituale u Banjoj Luci. Treba ono što ti lideri nisu pokazali: ozbiljnost, istinu i minimalno poštovanje prema građanima čije interese navodno zastupaju dok tapšu Dodika po ramenu i prave se da ne vide posljedice njegove politike. A ako je sinoćnja posjeta nešto pokazala, onda je to otvoreno.

Evropske vrijednosti podrazumijevaju vladavinu prava, poštovanje državnih institucija i odbacivanje secesionizma, dok su se u Banjoj Luci srdačno grlili s političarem koji sve to negira, potkopava i otvoreno ismijava, kazala je Ćudić te zaključila: “Nema ozbiljnog evropskog puta kroz partnerstvo s politikom koja ruši temelje jedne evropske države.”

(Kliker.info-Oslobođenje)