Sabalenka pala u dramatičnom finalu : Senzacionalna Ribakina izvela ludi preokret i osvojila Australian Open

Još jedan spektakularni meč u Melbourneu, nakon dva muška polufinala dogodio se ženski finale koji će se još dugo prepričavati u kojemu je Jelena Ribakina sa 6:4, 4:6, 6:4 pobijedila prvu teniserku svijeta Arinu Sabalenku i tako osvojila Australian Open, svoj drugi Grand Slam trofej u karijeri nakon Wimbledona 2022. godine.

Prva teniserka svijeta Sabalenka u Melbourneu je kao kod kuće, ovo joj je bio četvrti uzastopni finale, međutim, Kazahstanka je bila bolja pa je Bjeloruskinja ostala na dva osvojena Aus Opena, a ima i dva US Opena.

U prvom gemu meča Ribakina je oduzela servis protivnici, dovoljno za osvajanje prvog seta. Drugi je, pak, riješen breakom u posljednjem gemu za identičnih 6:4, pa se ušlo u odlučujući treći set.

A taj set je Sabalenka otvorila dominantno, povela s 3:0, činilo se da joj, eto, novog trofeja u Australiji. Međutim, tada se dogodio nevjerojatan preokret, Ribakina je nanizala pet gemova za redom i mirno odservirala za trofej. Svoj drugi Grand Slam u karijeri.

