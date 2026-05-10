Španska vlada počela je evakuaciju prvih putnika sa kruzera “MV Hondius” gdje je izbila zaraza hantavirusa, a koji je stigao u Tenerife jutros, okončavajući putovanje početo u južnoj Argentini 1. aprila.

Mala grupa putnika, španskih državljana, sada je upućena u luku Tenerifea, Gandija, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja.

Oni će direktno iz luke biti prebačeni vojnim autobusima do aerodroma i evakuisani avionom španske vlade do Madrida gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantin, rekli su ranije zvaničnici, prenosi britanski list The Guardian.

Putnike ogrnute plastičnim ogrtačima su iz broda izveli medicinski timovi u zaštitnim odijelima. Sa malog broda koji ih je prevezao ušli su pravo u autobus i krenuli ka aerodromu koji je udaljen oko četiri kilometara.

Evropska komesarka za jednakost, pripremljenost i upravljanje krizama Hadja Lahbib rekla je da se medicinski opremljen avion šalje iz Norveške za Tenerife kao odgovor na situaciju sa hantavirusom na brodu. Oficir za vezu EU se nalazi na licu mjesta da pomogne u koordinaciji.

Kruzer na kome je otkriven hantavirus s više od 140 ljudi stigao je u Tenerife, najveće špansko Kanarsko ostrvo kod zapadnoafričke obale, gdje će se iskrcati putnici i neki članovi posade.

Svjetska zdravstvena organizacija, španske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom saopštili su da niko na brodu “MV Hondius” trenutno ne pokazuje simptome virusa.

Operacija evakuacije putnika pažljivo je planirana radi maksimalne bezbjednost da bi se odgovorilo zabrinutom lokalnom stanovništvu.

U subotu je španski ministar unutrašnjih poslova rekao da Velika Britanija, SAD, i više zemalja članica EU šalju avione. Medicinski opremljene letjelice također su u pripravnosti ako bi neko trebalo da bude prevezen u izolaciju.

Španski državljani će biti prevezeni u Madrid gdje će biti u karantinu u vojnoj bolnici Gomez Ula. Virus ima period inkubacije do devet sedmice.

