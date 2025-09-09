Ruski ministar Sergej Lavrov podržao Dodika i za krizu u BiH optužio Zapad

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovili su ranije stavove da su “komplikovani odnosi u BiH rezultat grubog miješanja Zapada u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine”.

Njih dvojica su se susrela u Moskvi, 9. septembra.

Lavrov je, na konferenciji za novinare, ponovio kritike na račun visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Christiana Schmidta, ponovivši da Schmidt “nema mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija” i da “pokušava nametati odluke i zakone po nalogu Zapada”.

“Oštro osuđujemo pokušaje uklanjanja s vlasti srpskih lidera koji su nepoželjni Zapadu, a posebno našeg današnjeg sagovornika, našeg prijatelja, legalno izabranog legitimnog predsjednika Republike Srpske, putem izmišljenih krivičnih slučajeva”, kazao je Lavrov.

Dodiku je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika RS nakon pravosnažne presude Suda BiH, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Dodik je početkom augusta pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija u BiH.

Lavrov je najavio da će Rusija u oktobru 2025. preuzeti predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN-a i za 31. oktobar najavio sjednicu o situaciji u BiH “kad će naše kolege u Vijeću morati odgovarati na jako neugodna pitanja o BiH”.

Dodik je kazao da “Bosna i Hercegovina nikad nije donijela odluku o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji, jer je to Republika Srpska onemogućila putem svojih predstavnika”.

Veći dio obraćanja medijima Dodik je posvetio visokom predstavniku Christianu Schmidtu.

“Visoki predstavnici su smijenili preko 900 izabranih predstavnika u BiH, od čega dvije trećine iz Republike Srpske. Republika Srpska je ostala predana ‘slovu’ Daytonskog sporazuma, a Zapad je koristio tzv. duh sporazuma. Godinama imamo neimenovanog stranca koji se zove Schmidt preko kojeg nameću odluke”, kazao je Dodik.

Dodik je, pored ostalog, kazao da nema malignog ruskog utjecaja u BiH.

Dodik je nedavno u intervjuu za ruski “Sputnjik” najavio da će se tokom oktobra sastati i s Vladimirom Putinom, ruskim predsjednikom.

Od Rusije će, kako je tada rekao Dodik, tražiti da uloži veto na produženje mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini EUFOR Althea, o čemu se svakog novembra glasa u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Dodik se 4. septembra sastao i sa mađarskim ministrom vanjskih poslova Péterom Szijjártóm koji ga je predstavio kao predsjednika Republike Srpske, zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo i protestno pismo. U nedjelju se, na putu za Moskvu, u Beogradu susreo i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

