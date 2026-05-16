Rusija ozbiljno namjerava proširiti svoj eksperimentalni program islamskog bankarstva jer potražnja za financijskim proizvodima usklađenima sa šerijatskim pravom rapidno raste. Ovu informaciju potvrdila je najveća ruska banka Sber, čiji su čelnici na međunarodnoj konferenciji u Kazanu iznijeli konkretne brojke i planove za potpunu transformaciju tržišta.

Anatolij Aksakov, predsjednik Odbora Državne dume za financijsko tržište, izjavio je da bi Rusija mogla usvojiti prvi standard za islamsko bankarstvo u roku od mjesec dana. Taj potez označio bi kraj pravne nesigurnosti koja već godinama koči razvoj takozvanog partnerskog financiranja, a Rusiju bi pozicionirao kao ozbiljnog igrača na globalnom tržištu islamskih financija.

Tatarstan, republika s više od dva milijuna muslimana, predvodi ovu tihu financijsku revoluciju. Midhat Šagiahmetov, tatarstanski ministar gospodarstva, otkrio je na KazanForumu da regija već petnaestak godina razvija islamsko financiranje i trenutno nudi oko trideset pet proizvoda usklađenih sa šerijatom. Upozorio je kako se više od polovice svih transakcija u okviru ruskog pilot programa upravo odvija u toj republici.

Pilot inicijativa pokrenuta je još 2023. godine u četiri regije s dominantno muslimanskim stanovništvom, a nedavno je produljena sve do 2028. godine. Procjenjuje se da u Rusiji živi oko dvadeset milijuna muslimana, što predstavlja ogromno neiskorišteno tržište koje tradicionalne banke godinama nisu znale kako pravilno obuhvatiti.

Oleg Ganeev, viši potpredsjednik Sbera, naglasio je kako je potražnja najsnažnija za svakodnevnim bankarskim proizvodima poput računa, platnih usluga, kartica i depozita. Ganeev je također potvrdio da je Sber već lansirao digitalne sukuk proizvode, odnosno islamske obveznice dizajnirane u skladu sa šerijatskim principima.

Islamsko bankarstvo funkcionira na potpuno drukčijim temeljima od konvencionalnog. Umjesto kamata i špekulativnih transakcija, oslanja se na mehanizme leasinga, obročne prodaje, dijeljenja dobiti i financiranja osiguranog imovinom. Istovremeno, strogo zabranjuje financiranje sektora poput kockanja, alkohola, duhana i proizvodnje oružja.

Ruski dužnosnici otvoreno govore o namjeri širenja pilot programa izvan četiri postojeće regije. Cilj im nije samo zadovoljiti domaću potražnju nego i privući strane investicije kroz instrumente islamskog financiranja, što bi moglo otvoriti vrata kapitalu iz zemalja Zaljeva i jugoistočne Azije.

Aksakov je pojasnio da su zakonodavci i financijske institucije identificirali osam prioritetnih područja za razvoj, a sve se temelji na standardima Bahreinske organizacije za računovodstvo i reviziju islamskih financijskih institucija. Ta organizacija postavlja globalne norme za cijelu industriju, a Rusija se njihovim preuzimanjem želi uklopiti u međunarodne okvire.

Izaslanici okupljeni na KazanForumu nisu skrivali optimizam. Poruka je bila jasna da država više neće ignorirati dvadeset milijuna svojih građana čiji vjerski zakoni zabranjuju sudjelovanje u klasičnim bankarskim sustavima. Ovim tempom, Rusija bi do kraja desetljeća mogla postati jedno od najvećih tržišta islamskog bankarstva u Europi.

