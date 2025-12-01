rump navodno dao Maduru ultimatum da se povuče: “Možete spasiti sebe i svoje najbliže”

Američki predsjednik Donald Trump je navodno dao Nicolasu Maduru ultimatum da se odmah povuče s vlasti tokom njihovog nedavnog telefonskog razgovora, ali je to lider Venecuele odbio, zahtijevajući “globalnu amnestiju” za sebe i svoje saveznike.

U nedjelju je američki predsjednik potvrdio da se razgovor desio, rekavši novinarima: “Ne bih rekao da je prošao dobro ili loše, bio je to telefonski poziv“.

Ni američka ni venecuelanska vlada nisu ponudile dodatne detalje o temama koje su bile na stolu tokom ovog veoma neobičnog razgovora za koji se vjeruje da se dogodio 21. novembra.

Ali izvori su za Miami Herald rekli da je američki predsjednik svom južnoameričkom sagovorniku poslao “jasnu poruku”. Maduro je u središtu četveromjesečne kampanje pritiska tokom koje je Trump naredio masovno raspoređivanje američke mornarice duž sjeverne obale Venecuele.

“Možete spasiti sebe i svoje najbliže, ali morate napustiti zemlju sada“, rekao je navodno Trump, ponudivši siguran odlazak Maduru, njegovoj supruzi i njegovom sinu “samo ako odmah pristane da podnese ostavku”.

Međutim, predsjednik Venecuele navodno je odbio da se odmah povuče i postavio niz kontrazahtjeva, uključujući globalni imunitet od krivičnog gonjenja te mogućnost da prepusti političku vlast, ali zadrži kontrolu nad oružanim snagama.

List navodi da nije bilo dodatnih direktnih kontakata između Trumpa i Madura, iako je Maduro prošlog vikenda navodno tražio novi razgovor nakon što je Trump proglasio venecuelanski zračni prostor “potpuno zatvorenim”. “Madurova vlada … nije dobila odgovor“, tvrdi Miami Herald, navodeći da je prvi razgovor bio posredovan uz pomoć Brazila, Katara i Turske.

Uprkos tvrdnjama iz curenih informacija da je Trump Maduru dao ultimatum, mnogi posmatrači sumnjaju da američki predsjednik planira podržati te prijetnje velikom vojnom akcijom.

“Maduro i većina njegovog okruženja smatraju prijetnje američkom vojskom blefom“, rekao je izvor koji je u redovnom kontaktu s visokim venecuelanskim zvaničnicima za Wall Street Journal prošlog mjeseca.

Od izbora 2013. godine, venecuelanski lider preživio je niz kriza, uključujući Trumpovu prvu “kampanju maksimalnog pritiska”, nekoliko talasa masovnih protesta, historijski ekonomski kolaps, pokušaj atentata 2018. i očigledni poraz na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima, za koje se široko vjeruje da ih je Maduro izgubio od bivšeg diplomate Edmunda Gonzáleza.

U nedjelju je Wall Street Journal pozvao Trumpovu administraciju da nastavi pojačavati pritisak na Venezuelu i poručio da vjeruje kako je “svrgavanje Madura u nacionalnom interesu SAD-a”. Urednički kolegij lista naveo je: “Ako Maduro odbije otići, a Trump odustane od akcije da ga zbaci, Trump i kredibilitet SAD-a bit će gubitnici”.

U nastojanju da se pronađe mirno rješenje, predsjednik Kolumbije Gustavo Petro ponudio je grad Cartagenu kao moguću lokaciju za pregovore između Madurovog režima i venecuelanske opozicije.