Rudnik Gračanica uz građane: Mehanizacija na terenu osigurava prohodnost u naseljima Gornjeg Vakufa-Uskoplja

U vremenima kada su solidarnost i brza reakcija od ključnog značaja za kvalitet života, privredni subjekti koji prepoznaju potrebe svoje okoline postaju istinski stubovi društva. Upravo takav primjer društvene odgovornosti ovih dana ponovo dolazi iz Rudnika uglja Gračanica.

S obzirom na najavljene vremenske nepogode i otežane uslove koji se očekuju i u narednom periodu, Uprava Rudnika nije čekala da problemi eskaliraju. Pokazujući visok stepen organizovanosti i brige za lokalno stanovništvo, Rudnik je pravovremeno stavio na raspolaganje svoju tešku mehanizaciju kako bi se osigurala prohodnost i sigurnost putnih komunikacija, prenosi Gornjivakuf.com.

Konkretna podrška na terenu

Mašine Rudnika Gračanica su proteklih dana aktivno radile na čiščenju snijega u velikom broju mjesnih zajednica. Intervencije su zabilježene u naseljima:

• Pajić Polje,

• Humac,

• Dražev Dolac,

• Hrasnica,

• Ričica,

• Duratbegović Dolac,

• Vilić Polje i Grabovce.

Ovaj potez još jednom potvrđuje da Rudnik nije samo privredni gigant, već i “dobar komšija” koji svoja sredstva usmjerava tamo gdje su u datom trenutku najpotrebnija.

Zahvalnost mještana

Reakcije sa terena najbolje govore o značaju ove akcije. Mještani navedenih naselja izrazili su veliku zahvalnost, ne samo Upravi Rudnika na brzoj odluci, već i vrijednim mašinistima koji su na terenu pokazali izuzetnu susretljivost i profesionalizam.

“Kada vidite mašine Rudnika na putu, osjećate se sigurnije, jer znate da se reaguje odmah i bez odlaganja,” poruka je koja se ovih dana može čuti u naseljima Gornjeg Vakufa-Uskoplja.

Ovakvim pristupom, Rudnik Gračanica još jednom dokazuje da uspješno poslovanje ide ruku pod ruku sa odgovornošću prema zajednici u kojoj djeluje, postavljajući standarde koje bi trebali slijediti i drugi.