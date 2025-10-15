Rovovska bitka u SDA: Mrtva trka Kapidžića i Zahiragića za titulu “novog Asima”, svima iznad glave visi samo jedno pitanje: a šta ćemo kad izađe Fadil?!

Burno je ovih dana u sarajevskoj SDA, gdje se vodi prava bitka oko kandidatskih listi za opće izbore 2026. godine. Kako nezvanično saznajemo, listu ove stranke za državni Parlament najvjerovatnije će predvoditi potpredsjednik SDA Haris Zahiragić, aktuelni delegat u Domu naroda Federacije BiH i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo. Pored Zahiragića, u vrhu ove liste trebali bi se naći i Amor Mašović, Safet Kešo i Bisera Turković.

TIHI RAT DVOJICE STRANAČKIH VEDETA

Predsjednik Kantonalne organizacije SDA Sarajevo Faruk Kapidžić također „pikira“ na državni nivo vlasti, konkretno na Dom naroda. No, prema informacijama „Slobodne Bosne“, Zahiragić i Kapidžić su posljednjih mjeseci počeli otkrivati čak i znatno veće ambicije. Iako je predsjednik SDA Bakir Izetbegović već dao naslutiti da će se vjerovatno ponovo kandidovati za člana Predsjedništva BiH iduće godine, Haris Zahiragić pohvalio se svojim stranačkim kolegama kako mnogobrojni članovi SDA žele vidjeti upravo njega kao kandidata za državno Predsjedništvo, pa se čak i indirektno raspitivao za njihovo mišljenje da li bi to za njega bio preveliki zalogaj ili realno ostvariv poduhvat. Kako otkrivaju naši izvori iz SDA, Zahiragića je u njegovim velikim planovima „prizemljio“ Faruk Kapidžić koji mu je otvoreno poručio da „valjda ima neki red“ aludirajući na to da ako bi se razmatralo da neko drugi bude kandidat za Predsjedništvo osim Izetbegovića, to bi onda trebao biti on, a ne Zahiragić.

Burna diskusija koju su pred mnogobrojnim svjedocima prije nekoliko mjeseci vodili Kapidžić i Zahiragić oko potencijalnog kandidata za Predsjedništvo BiH samo je ilustracija tihog rata koji se vodi između ove dvojice istaknutih i trenutno najviše eksponiranih članova Stranke demokratske akcije. Zahiragić i Kapidžić u proteklom periodu su se ujedinili kako bi sa pozicije predsjednika Općinske organizacije SDA Centar smijenili Ahmeda Čorbu, koji im je već duže vrijeme smetao u njihovim planovima da preuzmu kontrolu nad ovom organizacijom i na njeno čelo instaliraju njima lojalne kadrove. U tome su imali i bezrezervnu podršku Sebije Izetbegović, aktuelne zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo koja za opće izbore 2026, kako saznajemo, planira ponovo ići na kantonalnu listu. Međutim, dok u javnosti naizgled nastupaju kao saveznici, između Kapidžića i Zahiragića raste sve veća međusobna netrpeljivost koju za sada vješto pokušavaju sakriti od Bakira i Sebije Izetbegović.

„Obojica smatraju da zaslužuju da budu prvi do Bakira i Sebije i bore se za poziciju ‘novog Asima’ unutar stranke. Zahiragić je nedvojbeno lojalan Izetbegovićima i oni znaju da će on na koncu podržati sve njihove odluke i da ih neće preispitivati. Faruka Kapidžića, s druge strane, mnogi smatraju pomalo nepredvidivim čovjekom od kojeg nikad ne znate kako će se postaviti u nekoj situaciji, a ne ide mu na ruku ni njegov dugogodišnji blizak odnos sa Fahrudinom Radončićem koji izaziva nepovjerenje među pojedinim visokopozicioniranim članovima SDA“, kaže naš izvor.

„DUG“ KOJI SE MORA VRATITI

I dok su se Kapidžić i Zahiragić već uveliko „začešljali“ za atraktivne pozicije na kandidatskim listama, planove bi im itekako mogao poremetiti Fadil Novalić, bivši federalni premijer koji se i dalje nalazi na izdržavanju kazne u Vojkovićima. Novalić, koji uskoro očekuje odluku po apelaciji koju su njegovi advokati uputili Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, nada se da bi najkasnije do proljeća iduće godine mogao izaći iz zatvora. Ukoliko se to i dogodi u SDA računaju na njega kao jednog od najjačih aduta za predstojeće izbore. Narativ o „nepravedno osuđenom“ bivšem premijeru koji su u proteklih godinu dana sistemski kreirali predstavnici stranke donio je Fadilu Novaliću veliku popularnost među članstvom SDA i simpatizerima ove stranke, posebno izvan Sarajeva. Njegove rezultate kao premijera Vlade redovno hvali i ističe i sam Bakir Izetbegović, koji ne propušta priliku da na stranačkim skupovima spomene Novalićeve zasluge.

„Federacija se u mandatu Fadila Novalića u odnosu na entitet RS doimala kao Zapadna u odnosu na Istočnu Njemačku. Stanovnik FBiH je bio duplo manje zadužen, a njegova kupovna moć je bila trostruko veća. Nažalost, taj trend slabi. U RS-u raste potrošnja, a FBiH se zadužuje“, izjavio je Izetbegović prije tri dana na svečanoj akademiji povodom 35. godišnjice osnivanja Općinske organizacije SDA Hadžići.

Očekivani skori izlazak Novalića na slobodu najviše brine upravo Kapidžića i Zahiragića koji se pribojavaju da bi ih Novalić mogao potisnuti u drugi plan i zauzeti mjesto „prvog do Bakira i Sebije“ koji će se najviše pitati o svemu, pa i o budućim kadrovskim rješenjima i kandidatskim listama za predstojeće izbore. Izetbegovići su svjesni činjenice da ih je Fadil Novalić svojim odlaskom u zatvor itekako zadužio s obzirom na sve zakulisne radnje oko nabavke spornih respiratora koje je mogao otkriti u Tužilaštvu i pred Sudom BiH. Ipak, on je izabrao ćutanje i preuzeo na sebe svu odgovornost, a nema sumnje da će mu se po izlasku iz zatvora Bakir i Sebija Izetbegović za to znati odužiti…

M. Radević (Slobodna Bosna)