Roman ‘Hamal’ Šemsudina Gegića priča o dobroti kao suštini Sarajeva

Krajem februara u izdanju opatijske izdavačke kuće ShuraPublikacije, iz štampe izlazi roman bh. režisera i pisca Šemsudina Gegića, simboličkog naslova „Hamal“.

Kroz lik glavnog junaka, hamala Dude autor će povezati ratno i poratno Sarajevo, njegove tipske likove, a posebno mjesto zauzeće dvije lokacije: Sivi dom (zgrada Radio-televizije) i starinska bosanska kuća na Vratniku.

Kao kontrapunkt gradskoj strukturi i arhitekturi, mentalitetu i načinu života u romanu figurira naselje Dudovo u kojem se igrom sudbine našao Hamal, putujući jednog dana kao dijete onim starim vozom – ćirom, na relaciji Sarajevo – Dudovo.

Grad Sarajevo je pozadinska a povremeno i centralna ličnost romana. Sarajevo figurira kao tijelo-žrtva, tijelo na koje su ispaljene hiljade i hiljade projektila, ranjeno i iskomadano, a opet okupano nebeskim svjetlom one jednostavne dobrote od koje se u svakom njegovom stanovniku, a svakako u srcima junaka romana „Hamal“ zalomilo zrnce toga sjaja.

Najdublja suština Sarajeva, kao i kraja u kojem se radnja zbiva (Dudovo) je – dobrota.

U romanu nema negativnih likova, a ako se i pojave efemerni su, naneseni pričom ili događajem unutar radnje.

– Roman još jednom potvrđuje poziciju Sarajeva kao neiscrpne teme u književnosti i u umjetničkoj imaginaciji i interpretaciji. Zbog toga jer je takvo kakvo jest, zahvaljujući čemu slovi kao Grad-heroj, evropski Jerusalim i slično. I premda će neki negirati njegovo herojstvo, čojstvo, humanizam, tolerantnost, ali najviše zbog izuzetno turbulentne historije koju je preturilo preko glave, historije koja ga je oblikovala i strukturirala u svakom segmentu, Sarajevo je u romanu stalno prisutno – nekada kao pozornica događanja, nekada kao njihov akter – kazala je u ime izdavača „ShuraPublikacije“ Šuhreta (Shura) Dumanić Feni.

Ona je također istakla da je želja i autora i izdavača da roman bude predstavljen u Sarajevu, možda u okviru proslave Dana Grada Sarajeva ili u drugoj sličnoj prilici.

Gegić je istaknuo da je Sarajevo rodni grad njegovog multimedijalnog stvaralaštva, koji ga je za četiri decenije zajedničkog života inspirisao i obavezao da mu posveti skoro četrdeset autorskih teatarskih, radio-televizijskih i filmskih djela.

Ono što sam i njemu i sebi ostao dužan je djelo književne forme i, zahvaljujući gospođi Shuri Dumanić i njenoj respektabilnoj izdavačkoj Kući ShuraPublikacije iz Hrvatske, evo tog duga – romana u kojemu Sarajevo i ja zajedno “hamalimo” ljubav, tugu i bol, radost, sjećanje – kazao je Šemsudin Gegić.

(Kliker.info-Fena)