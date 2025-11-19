Roditelji Aldine Jahić: Dijete nam je ubio nasilnik i zločinac, tražimo maksimalnu kaznu

U Kalesiji je danas klanjana dženaza Aldini Jahić koju je usmrtio Anis Kalajdžić, a smrt ove djevojke je potresla ne samo stanovnike Bosne i Hercegovine već i cijeli region.

Ibrahim i Mevlida Jahić, roditelji ove djevojke su uputili emotivnu poruku javnosti nakon gubitka svoje kćerke.

“Kao roditelji doživjeli smo najveću moguću tragediju. Ostali smo bez djeteta, bez naše Aldine, našeg ponosa. Naša bol, naša tuga i rane u našim srcima nikada neće proći. Ublažavaju ih stotine poruka saučešća i podrške koje dobijamo od naše rodbine, prijatelja, ali i ljudi diljem Bosne i Hercegovine i cijele regije. Te poruke, kao i sve ono što su o Aldini u ovih nekoliko dana izrekli njeni prijatelji, kolege poznanici, profesori i svi oni koju su na bilo koji način imali kontakt s njom, a koji o njoj govore samo najljepšim mogućim riječima, daju nam snagu da izdržimo. Bili smo svjesni da imamo predivno dijete. Dobrodušno, vrijedno, vaspitano, obrazovano, koje nikad nikome ništa nažao ne bi učinilo. Ali kada toliko ljudi potvrdi da to nije samo naše roditeljsko mišljenje, već da je naše dijete zaista bilo takvo, to nas nanovo čini ponosnim. Svima se od srca zahvaljujemo”, naveli su oni.

Ističu da su vjernici, da vjeruju u Boga te prihvataju njegovo određenje i iskušenja.

“Sada prolazimo kroz iskušenje koje nikome na svijetu ne bismo poželjeli. Naše Aldine više nema. Dijete nam je ubio nasilnik i zločinac. Iskreno vjerujemo u Božju pravdu i njegove riječi da ‘ko ubije nedužna čovjeka, koji nije počinio ubistvo ili nered na zemlji, taj kao da je poubijao sve ljude’. Molimo ga da ubicu kazni onako kako je zaslužio. U ahiretsku pravdu se uzdamo, ali tražimo pravdu i na ovom svijetu. Tu pravdu zahtijevamo od pravosudnih institucija. Jedina pravda, koja će nam biti kakva-takva satisfakcija, biće postignuta najstrožijom zakonski mogućom kaznom za zločinca. Sve mimo toga će biti nepravda na koju nećemo pristati”, poručili su Ibrahim i Mevlida.

Podvlače da su svjesni da ništa neće vratiti njihovu kćerku, ali da “maksimalna zatvorska kazna ubici mora biti izrečena ne samo zbog našeg djeteta, već i kao upozorenje potencijalnim nasilnicima i zločincima kojih je nažalost sve više”.

“Ako to doprinese da se spasi život makar jedne djevojke i žene, kazna će imati svrhu”, naveli su.

(Tuzlanski.ba)