Robert Kennedy: Zabraniti da se socijalna pomoć troši na brzu hranu

Robert Kennedy mlađi, novi sekretar za zdravlje i Brook Rollins, nova sekretarica za poljoprivredu su nagovijestili da se zalažu za uklanjanje slatkiša iz SNAP-a, Programa dodatne pomoći za hranu.

Kenmedy je pozvao vladu da prestane da dozvoljava programu od skoro 113 milijardi dolara, koji koristi oko 42 miliona Amerikanaca, da koriste beneficije za plaćanje „gaziranih sokova ili prerađene hrane”.

„Jedno mjesto za koje bih rekao da moramo zaista da promijenimo politiku je SNAP program i kuponi za hranu i u školskim ručkovima”, rekao je Kennedy na Fox Newsu.

„Federalna vlada u mnogim slučajevima to plaća. I ne bi trebalo da subvecionišemo da ljudi jedu otrov”, naveo je Kennedy.

U jednom od svojih prvih intervjua, Rollins je rekla da se raduje saradnji sa Kennedyjem na tom pitanju.

„Kada poreski obveznik ulaže novac u SNAP, da li je u redu da koristimo njihove poreske dolare da damo zaista lošu hranu i slatke napitke djeci kojoj je možda potrebno nešto hranljivije? Ovo su sve važna pitanja koja ćemo postavljati i na kojima ćemo raditi u narednim mjesecima i godinama”, rekla je Rollins.

Uklanjanje određene hrane iz SNAP-a, poznatog godinama kao bonovi za hranu nije tako jednostavno kao što zvuči. Program vodi Sekretatijat za poljoprivredu, a ne Sekretarijat za zdravstvo i njime se upravlja kroz pojedinačne savezne države.

Osnovan je federalnim Zakonom o hrani i ishrani iz 2008. godine, koji kaže da se beneficije mogu koristiti za „bilo koju hranu ili prehrambeni proizvod namijenjen za ljudsku ishranu”, osim alkohola, duhana i kuhane hrane.

Isključivanje bilo koje hrane bi zahtijevalo od Kongresa da promijeni zakon ili da države dobiju izuzeće koje bi im omogućilo da ograniče kupovinu, rekla je Katie Bergh, politička analitičarka Centra za budžet i prioritete politike, nezavisne istraživačke grupe.

Tokom proteklih 20 godina, političari u nekoliko država predložili su da se zaustavi plaćanje kuponima flaširane vode, gaziranih pića, čipsa, sladoleda, kolača i „luksuznog mesa” poput bifteka.

„Nijedan od tih zahtijeva nikada nije odobren ni kad je predsednik bio republikanac ili demokrata”, rekla je Bergh.

Zvaničnici Sekretarijata za poljoprivredu su ranije odbacili zabrane i naveli u dokumentu iz 2007. da ne postoje jasni standardi koji bi definisali hranu „kao dobru ili lošu, ili zdravu ili nezdravu”. Pored toga, Agencija je rekla da će ograničenja biti teška za primjenu, komplikovana i skupa, te da možda neće promijeniti kupovinu hrane ili smanjiti gojaznost.

Aktivisti protiv gladi ukazuju na istraživanje koje pokazuje da korisnici pomoći ne kupuju slatke napitke ili grickalice više nego drugi Amerikanci sa niskim primanjima. Dodaju da ograničavanje izbora hrane ograničava i autonomiju i dostojanstvo ljudi koji primaju, u prosjeku, oko 187 dolara mjesečno, to jest oko 6,16 dolara dnevno, prema posljednjim podacima.

„Ovo je samo još jedan način da se smanje beneficije. Djeluje kao, kako da više ograničimo ljude? Kako da ih više stigmatizujemo?”, rekla je Gina Plata-Nino, zamjenica direktora Centra za istraživanje i akciju za hranu.

U Kongresu i u nekoliko saveznih država čekaju se prijedlozi zakona kojima se ograničavaju beneficije SNAP-a od plaćanja gaziranih pića, slatkiša i drugih artikala.

Josh Breechan, republikanac iz Oklahome, podržao je Zakon o zdravom SNAP-u.

„Ako neko želi da kupi nezdravu hranu za sopstvene pare, to je njegova stvar. Ono što mi poručujemo je da ne tražite od poreskih obveznika da to plate, a zatim očekujete da poreski obveznici plate račun za nastale zdravstvene posljedice”, navodi on.

Jedan primalac pomoći je rekao da koristi svoje mjesečno sledovanje od 291 dolara za kupovinu potrepština kao što su meso, ulje, mlijeko i kafa.

Martina Santos, 66, iz New Yorka, dopunjava tu hranu svježim povrćem i voćem iz ostave koju kampanja protiv gladi, gdje je također volonterka. Pošto ima dijabetes i druga zdravstvena stanja, rekla je da razumije važnost korištenja prednosti samo za hranljive opcije.

„Za mene, SNAP treba da se koristi za zdravu hranu kako bi natjerao ljude da izbjegnu sve bolesti koje trenutno imaju: gojaznost, dijabetes, visok krvni pritisak”, rekla je Santos.

U Kansasu i na drugim mjestima, prijedlozi zakona koji bi zabranili bezalkoholna pića i slatkiše ističu neke od izazova.

Nekoliko neriješenih zakona nastoji da spriječi SNAP da plaća za bezalkoholna pića, ali bi i dalje dozvoljavali pića koja sadrže mlijeko, alternative mlijeku poput sojinog ili bademovog mlijeka, ili pića sa više od 50% sokova od povrća ili voća. Slatkiši se karakterišu kao bilo koji nehlađeni preparat bez brašna od „šećera, meda ili drugih prirodnih ili vještačkih zaslađivača u kombinaciji sa čokoladom, voćem, orasima ili drugim sastojcima ili aromama”.

Po toj definiciji, Kit Kat i Twix, koje sadrže brašno, ne bi bile zabranjeni. Dozvoljeni bi bili i sokovi koji sadrže velike količine šećera, ali imaju više od polovine voćnog soka.

Takve zagonetke decenijama koče promjene SNAP programa. Sada bi moglo biti drugačije, rekao je doktor Anand Parekh, glavni medicinski zvaničnik istraživačkog Bipartisan Policy Center u Washingtonu.

Kennedyjev pokret „Učinimo Ameriku ponovo zdravom” mogao bi da podstakne nova rješenja za lošu ishranu koja predstavljaju vodeće faktore rizika za rane bolesti i smrt.

(Glas Amerike)