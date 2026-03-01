hamburger-icon

Robert Dacešin: Velika ljubav za dobri narod Irana, molim se da ćete jednoga dana konačno dobiti svoj mir (Video)

01 Marta
21:21 2026
Bosanskohercegovački pustolov Robert Dacešin je na društvenim mrežama pružio podršku narodu Irana čiju su državu napali Izrael i Sjedinjene Američke Države.

“Velika ljubav za dobri narod Irana i samo se molim da ćete jednoga dana konačno dobiti svoj mir i pravo na normalni život kakav zaslužujete”, napisao je.

Dalje je naveo da ga duže stanje u nekoj zemlji koja nije njegova nije toliko potreslo, jer samo onaj ko je bio u Iranu zna kakvi su ovo ljudi.

“Pjesnici. Naučnici. Doktori. Ali najviše od svega, ljudi koji će svakom strancu pružiti ruku. Ali, baš se dobrim ljudima u životu očito dešavaju najgore stvari, takva je ta pravda sa neba izgleda… Čuvaj se, dragi narode”, poručio je.

Podsjećamo, Robert Dacešin je ranije, između ostalog, pisao o tome kako je Iran jedna od zemalja u kojoj se osjećao najsigurnije do sada i da ga duša boli svaki put kada vidi napise zapadnih medija ili nekih blogera koji pišu o tome kako je Iran nesiguran i opasan.

“Iran koji sam ja doživio sigurniji je od većine evropskih i američkih metropola i ne znam da li na planeti postoji mjesto koje je toliko na lošem glasu, a ustvari toliko divno”, naveo je.

(Kliker.info-Klix)

 

