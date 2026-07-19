Bosanskohercegovački putopisac i travel bloger Robert Dacešin okupio je početkom jula grupu blogera iz država širom svijeta. Oni su, zajedno sa njim, jedanaest dana putovali Bosnom i Hercegovinom u okviru Projekta ‘Otkrivamo Bosnu i Hercegovinu’ (Discovering Bosnia & Herzegovina) potom te utiske na svoj način prezentiraju publici širom svijeta.

Dacešin u razgovoru za Fenu kaže da je taj projekt nadmašio i njegova očekivanja. Ideja Projekta ‘Otkrivamo Bosnu i Hercegovinu’ bila je da grupi od 11 međunarodnih travel blogera i kreatora sadržaja iz različitih dijelova svijeta, pokažu Bosnu i Hercegovinu onakvu kakvu je mi poznajemo – autentičnu, gostoljubivu, raznoliku i još neotkrivenu za veliki dio svijeta.

– To nisu bili klasični turistički obilasci, već putovanje kroz iskustva, susrete sa ljudima, lokalnu gastronomiju, prirodu i priče koje čine identitet naše zemlje. Upravo zato vjerujem da će sadržaj koji su kreirali, imati mnogo veću vrijednost od bilo koje klasične promotivne kampanje – naglasio je.

Prema njegovim riječima, najveća vrijednost cijelog projekta jesu upravo reakcije učesnika. Gotovo svi su mu rekli da je Bosna i Hercegovina potpuno nadmašila njihova očekivanja. Većina njih, prije dolaska, nije znala mnogo o našoj zemlji, a neki su imali vrlo ograničena saznanja o tome šta ovdje mogu da dožive.

– Nakon jedanaest dana zajedničkog putovanja otišli su sa uvjerenjem da je Bosna i Hercegovina jedna od najpotcjenjenijih turističkih destinacija u Evropi. Jedan od gostiju je čak javno, potpuno iskreno, postavio pitanje da li je ovo možda najljepša zemlja u Evropi. To nam je zaista mnogo značilo, pogotovo kad to kaže osoba koja je obišla gotovo sve evropske zemlje. Drugi su govorili kako ih je iznenadilo to što tako malo ljudi zna za mjesta koja smo obišli – priča Dacešin za Fenu.

Misli da ih je najviše fascinirala raznovrsnost koju Bosna i Hercegovina nudi. Za samo nekoliko dana mogli su da dožive potpuno različite pejzaže – od Une i njenih slapova, preko srednjovjekovnog Jajca, visoravni oko Livna, Blidinja i Jablanice, do Sarajeva, Mostara, Kravice, Vjetrenice i Trebinja.

– Mnogi su rekli da nisu očekivali da jedna relativno mala zemlja može da ponudi toliko različitih iskustava, na tako malim udaljenostima. Upravo ta kombinacija prirode, istorije i različitih kultura ostavila je na njih najjači utisak – naglašava.

Ako bi morao da izdvoji nekoliko trenutaka koji su ih posebno oduševili, Dacešin bi rekao da je to susret sa divljim konjima u Livnu, vožnja kanuima rijekom Sturbom, Nacionalni park Una, kajak tura u Jablanici, vodopadi u Jajcu i Kravici, obilazak UNESCO-ove pećine Vjetrenice, ali i šetnje sarajevskim i mostarskim ulicama, gdje su susretali iskrene i srdačne ljude.

– Upravo na tim lokacijama nastalo je najviše fotografija i video-sadržaja koje su odmah dijelili sa svojim pratiocima širom svijeta. Livno je, iskreno, bilo jedno od najvećih iznenađenja za gotovo sve učesnike. Već godinama govorim da je taj kraj jedan od skrivenih bisera Bosne i Hercegovine i drago mi je što su upravo oni to potvrdili – kazao je.

Ono što ih je možda najviše iznenadilo nije bila samo priroda, već ljudi. Gotovo svi su isticali koliko su domaćini bili srdačni, koliko su se osjećali dobrodošlo, gdje god da su stigli i koliko su ih oduševile spontane situacije koje nije moguće isplanirati.

– Često su govorili da upravo zbog ljudi, svaka destinacija dobija potpuno novu dimenziju – naglašava Dacešin.

Također ih je impresionirala činjenica da, na jednom mjestu, mogu da vide crkvu, džamiju i sinagogu te osjete bogatstvo različitih kultura koje zajedno čine Bosnu i Hercegovinu.

– To je nešto što su više puta izdvajali, kao posebnu vrijednost naše zemlje. Možda je baš to jedan od glavnih razloga zašto, svako u ovoj zemlji, može da se osjeća kao kod kuće – kazao je.

Tokom cijelog putovanja trudili su se, kaže Dacešin, da ne jedu u restoranima koji nude univerzalnu kuhinju, već da upoznaju ono što je autentično za svaki kraj.

– Što se tiče hrane, mislim da mogu slobodno da kažem da je oduševila apsolutno sve učesnike. Probali su lokalne specijalitete – domaće sireve, tradicionalna jela i proizvode lokalnih proizvođača. Posebno su ih oduševili livanjski sir, domaća kuhinja u Hercegovini, ali i činjenica da gotovo svako mjesto ima neku svoju gastronomsku priču. Za mene je upravo to suština putovanja, da ljudi upoznaju zemlju svim čulima – naglašava.

Iskreno, kaže on, gotovo da nije bilo negativnih komentara. Ono što ih je najviše čudilo jeste kako Bosna i Hercegovina nije još mnogo poznatija na svjetskoj turističkoj mapi.

– Više njih mi je reklo da ne razumiju zašto milioni turista i dalje biraju najpoznatije evropske destinacije, dok ovdje postoji toliko autentičnih iskustava, bez gužvi i masovnog turizma. Upravo u tome vidim našu najveću prednost. Danas u Evropi sve više ljudi traži mir, prirodu i autentičnost, a Bosna i Hercegovina to još uvijek ima – naglašava Dacešin.

Vjeruje da takvi projekti mogu imati veliki značaj za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini. Danas ljudi više ne biraju destinacije na osnovu brošura, već na osnovu stvarnih iskustava koja vide na društvenim mrežama.

– Kad neko ko godinama putuje svijetom i ima publiku od nekoliko stotina hiljada ili miliona ljudi, iskreno kaže da ga je Bosna i Hercegovina oduševila, to ima mnogo veću težinu od bilo koje plaćene reklame. Upravo zbog toga željeli smo da učesnici imaju dovoljno vremena da zaista dožive zemlju, ne samo da je fotografišu. Njihovi video-zapisi i objave nastavit će da izlaze sedmicama i mjesecima nakon završetka Projekta, što znači da promocija Bosne i Hercegovine tek počinje – kazao je.

Posebno ga raduje što su im uspjeli predstaviti ne samo Sarajevo i Mostar, koji svakako prednjače po popularnosti, već i mnoge destinacije koje često ostanu van fokusa međunarodnih gostiju.

– Mislim da je upravo u tome budućnost našeg turizma, da promovišemo cijelu Bosnu i Hercegovinu i pokažemo koliko je bogata prirodom, kulturom, istorijom i ljudima. Ovo je tek početak jedne mnogo veće priče. Već sad razmišljamo o narednim izdanjima Projekta, želja mi je da svake godine u Bosnu i Hercegovinu dovedemo nove međunarodne autore i kreatore sadržaja koji će našu zemlju predstavljati milionima ljudi širom svijeta. Uvjeren sam da Bosna i Hercegovina ima sve što je potrebno da postane jedna od najpoželjnijih destinacija za putnike koji traže autentična iskustva, održivi turizam i mjesta koja još nisu izgubila dušu. Ako smo ovim projektom uspjeli da promijenimo percepciju makar dijela svijeta o Bosni i Hercegovini, onda smatram da smo ostvarili cilj – ističe Dacešin.

Za kraj, podijelio je jednu emociju prilikom njihovog rastanka. Rekli su mu da im je Bosna i Hercegovina postala drugi dom, za samo jedanaest dana.

– To nije bilo samo zbog prirodnih ljepota i svih mjesta koja su obišli, već prije svega zbog topline i ljubavi koju su osjetili od ljudi koje su upoznali. Mnogo je lijepih zemalja i gradova, ali su rijetke zemlje koje imaju takvu kombinaciju prirode, istorije i iskrenog gostoprimstva.

– Oni ovo putovanje nisu doživjeli kao još jedan poslovni angažman, to mi je bio najveći cilj. Ako ljudi koji su proputovali gotovo cijeli svijet jedva čekaju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i sa sobom povedu svoje porodice i prijatelje, onda vjerujem da je to najbolji pokazatelj da je taj projekt uspio, ali i da naša zemlja ima još mnogo toga da ponudi. To više ne moramo nikome da dokazujemo, dovoljno je da sa ponosom nastavimo da pričamo našu priču – naglasio je u razgovoru za Fenu Robert Dacešin.

Zahvalan je svim partnernima koji su podržali taj projekt i svim divnim ljudima koje su sretali tokom čitavog putovanja.

– Jednako hvala i onima koji nisu podržali Projekt, onima koje smo kontaktirali i na neki način molili za podršku, onima koji nam nisu odgovarali na poruke iako smo jedino željeli da im dovedemo ljude koji će da promovišu njihove usluge i budu njima od koristi. Učinili ste da me još više motivišete da ovaj projekt napravimo čistog srca i vaša odbijanja su svaki put bila neki novi vjetar u leđa – naglašava Dacešin.

Banjalučanin Robert Dacešin sa svojom ekipom uradio je dosad brojne snimke širom Bosne i Hercegovine, a uvijek iznova pronalazi nove načine kako najbolje promovirati njene prirodne ljepote, kulturu, turističke destinacije. Proputovao je i brojne zemlje širom svijeta, dijeleći iskustva i izazove s različitih destinacija. Angažmanom pokazuje kako se autentičnost i ljepota jedne zemlje mogu predstaviti savremenim digitalnim alatima.

(Kliker.info-Fena)