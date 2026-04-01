I ostali gradovi Bosne i Hercegovine su na nogama. Veliko slavlje u cijeloj državi.

Slavi nacija večeras maestralnu pobjedu Zmajeva i plasman na Svjetsko prvenstvo nakon pobjede nad Italijom na Bilinom Polju u Zenici.Slavi se u gradovima širom BiH, ali i regije, a poseban spektakl sprema se ispred Vječne vatre u glavnom gradu BiH gdje su se okupile Sarajlije u velikom broju.

Slavi se u Zenici gdje smo večeras pobijedili nakon penala Italijane i plasirali se na Svjetsko prvenstvo 2026, Tuzli, Mostaru, Brčkom, Travniku, Bugojnu, Jajcu, Konjicu, Gradačcu, Srebrenici…

01.32 – Slavlje je i na ulicama Mostara.

01.28 – Veliko slavlje uz vatromet i baklje je i na ulicama Kiseljaka.

01.23 – Nakon nevjerovatnog uspjeha i plasmana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, uslijedilo je veliko slavlje i u Visokom.

01.13 – Kao i u ostalim bh. gradovima tako je u Stocu večeras, noć bez spavanja, slavi se duboku u zoru.

00.57 – Neposredno po završetku utakmice, brojni stanovnici Bihaća izašli su iz svojih domova, pridruživši se koloni automobila koja je prolazila centralnim gradskim ulicama. Zvuci automobilskih sirena, istaknute zastave Bosne i Hercegovine i zapaljene baklje obilježili su atmosferu euforije i ponosa.

00.45 – Gradačac ne spava… Poljem se širi miris ljiljana…

00.37 – veselo je i burno i na ulicama Velike Kladuše.

00.25 – Navijači Bosne i Hercegovine izašli su na ulice Novog Pazara, kako bi proslavili trijmufalnu pobjedu nad reprezentacijom Italije.

00.20 – Navijači su u Tuzli pobjedu proslavili igrajući kolo na tuzlanskom Skveru.

00.10 – građani Donjeg Vakufa su izašli na ulice da proslave pobjedu BiH.

00.01 – brojni građani proslavili su pobjedu BiH u Brčkom, gdje su defilovale kolone vozila glavnim ulicama, uz slavlje i vatromet.

Brojni građani okupili su se na trgovima. Ulicama je defile brojnih automobila okićenih zastavama, šalovima s državni obilježjima Bosne i Hercegovine u čast naših fudbalskih reprezentativaca koji su izborili Mundijal, po drugi put nakon što smo igrali u Brazilu 2014. Vatromet na sve strane…

Dakle, nije san, java je – idemo na planetarni šampionat ovog ljeta u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko.

Doček nacionalnog tima i centralna proslava održat će se noćas ispred Vječne vatre u Titovoj ulici u glavnom gradu Sarajevu.

Slavi Bosno i Hercegovino do ranog jutra!

