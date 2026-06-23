Nakon Francuske iz Grupe I, igrači Norveške su izborili proboj u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, pobijedivši Senegal sa 3-2 (1-0) u drugom kolu u New Jerseyju.

Norveška i Francuska imaju maksimum šest bodova i odlučit će pobjednika grupe u direktnom duelu trećeg kola. Ta utakmica će se igrati u Bostonu 26. juna. U toj utakmici, neriješen rezultat za prvo mjesto će odgovarati Francuzima, jer trenutno imaju prednost od jednog gola nad Norvežanima.

Senegal i Irak imaju po nula bodova i tražit će pobjedu, tri boda i mogući prolaz kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija u međusobnom susretu, istovremeno u Torontu.

Norveška je povela na kraju prvog poluvremena nakon greške Koulibalyja, a Marcus Holmgren Pedersen je postigao gol u 43. minuti. Golovi su pljuštali u uvodnom dijelu drugog poluvremena. Prvo je nezaustavljivi Erling Haaland postigao gol za 2-0 u 48. minuti, nakon lijepe asistencije Odegaarda, dok je Senegal smanjio zaostatak u 53. minuti kada je Ismaila Sarr postigao gol za Norvešku.

U 58. minuti, Haaland je postigao još jedan gol. Pogodio je u prečku za 3-1, a golman Mendy se povrijedio pokušavajući odbraniti udarac. Visoko je skočio, a zatim pao i nakon medicinske intervencije napustio igru. Senegal je na kraju uspio postići samo jedan gol i doći do konačnih 2-3. U 93. minuti, Ismaila Sarr je postigao svoj drugi gol na utakmici.

Inače, ovu utakmica se sa zanimanjem pratila i u taboru BiH a činjenica da su Senegalci ostali bez bodova kolo prije kraja nokaut faze direktno ide u prilog Zmajevima.

U posljednjem kolu Senegal igra protiv Iraka koji je izgubio prvi meč.

Ako Senegal pobijedi Irak imat će tri boda i u poretku trećeplasiranih će biti iza Zmajeva, naravno ako BiH pobijedi Katar.

Ovo je trenutno druga grupa u kojoj će trećeplasirani imati maksimalno tri boda nakon dva kola, a do kraja drugog kruga svoje utakmice imaju još tri grupe.

Osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija ide u nokaut fazu.

(Kliker.info-agencije)