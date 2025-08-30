Rezolucija poziva izbacivanje iz UN-a : Turski parlament pozvao sve države svijeta da prekinu odnose sa Izraelom

Velika narodna skupština Turske (TBMM) usvojila je u petak rezoluciju kojom poziva sve parlamente svijeta da prekinu vojne i trgovinske odnose s Izraelom, te da pokrenu proces suspenzije izraelskog članstva u Ujedinjenim nacijama dok se, kako navode, “ne zaustavi genocidna politika u Gazi”.

Rezoluciju je potpisao predsjednik parlamenta Numan Kurtulmuş, a usvojena je na sjednici Generalne skupštine TBMM-a. Dokument izražava odlučan stav da se mora prekinuti izraelska okupacija i proširenje vojnog djelovanja u Gazi, naglašavajući da se radi o sistematskom nasilju nad palestinskim narodom.

– Pozivamo sve zemlje i njihove parlamente da prekinu odnose s Izraelom i da preduzmu hitne korake kako bi se probio nezakoniti embargo nad palestinskim narodom. Također, zahtijevamo da se Izraelu suspenduje članstvo u UN-u i drugim međunarodnim organizacijama dok ne odustane od genocidnih politika – stoji u rezoluciji.