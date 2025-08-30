hamburger-icon

Rezolucija poziva izbacivanje iz UN-a : Turski parlament pozvao sve države svijeta da prekinu odnose sa Izraelom

30 Augusta
06:27 2025
Velika narodna skupština Turske (TBMM) usvojila je u petak rezoluciju kojom poziva sve parlamente svijeta da prekinu vojne i trgovinske odnose s Izraelom, te da pokrenu proces suspenzije izraelskog članstva u Ujedinjenim nacijama dok se, kako navode, “ne zaustavi genocidna politika u Gazi”.

Rezoluciju je potpisao predsjednik parlamenta Numan Kurtulmuş, a usvojena je na sjednici Generalne skupštine TBMM-a. Dokument izražava odlučan stav da se mora prekinuti izraelska okupacija i proširenje vojnog djelovanja u Gazi, naglašavajući da se radi o sistematskom nasilju nad palestinskim narodom.

– Pozivamo sve zemlje i njihove parlamente da prekinu odnose s Izraelom i da preduzmu hitne korake kako bi se probio nezakoniti embargo nad palestinskim narodom. Također, zahtijevamo da se Izraelu suspenduje članstvo u UN-u i drugim međunarodnim organizacijama dok ne odustane od genocidnih politika – stoji u rezoluciji.

Prema riječima turskih zvaničnika, ovim dokumentom Ankara želi ojačati međunarodni pritisak na Izrael i potaknuti globalnu solidarnost s Palestincima.

Ovaj potez dolazi nakon niza oštrih mjera koje je Turska već uvela protiv Izraela. Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan je na Generalnoj skupštini UN-a saopćio da Turska prekida sve ekonomske i trgovinske odnose s Izraelom, zatvara svoje nebo za izraelske avione i pridružuje se međunarodnoj inicijativi za obustavu isporuka oružja i municije Tel Avivu.

(Kliker.info-Klix)

