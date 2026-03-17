Režim u Teheranu je izgubio jednog od najvažnijih ljudi : Izrael tvrdi da je u zračnim napadima ubijen Ali Larijani
Kada je ajatolah Ali Hamenei ubijen u američko-izraelskim napadima na početku rata na Bliskom istoku, šef sigurnosnog aparata Ali Larijani postao je još moćniji nego što je desetljećima bio.
Izraelski ministar obrane Israel Katz objavio je u utorak da je Larijani ubijen, ali iranske vlasti to zasad nisu potvrdile.
Larijani je od početka rata više javno nastupao nego novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, koji fizički nije viđen u javnosti otkako je naslijedio ubijenog oca.
Najviši iranski sigurnosni dužnosnik pojavio se prošle sedmice na provladinom prosvjedu u Teheranu, prkoseći Izraelu i SAD-u.
Bude li potvrđena, njegova smrt bit će veliki udarac Islamskoj Republici, koja će ostati bez političara koji je uspješno kombinirao ideologiju i diplomaciju.
Balansirajući između ideološke lojalnosti i pragmatičnog državništva, Larijani je prije rata bio ključna osoba iranske nuklearne politike i strateške diplomacije.
Poznat po umjerenom tonu, 68-godišnjak je nakon dugogodišnje karijere u vojsci, medijima i parlamentu stekao povjerenje ubijenog Hameneija.
Nakon prethodnog iranskog rata s Izraelom i SAD-om 2025., imenovan je na čelo najviše sigurnosne institucije u zemlji, Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, poziciju na kojoj je bio prije gotovo dvadeset godina.
Izrazito vidljiv bio je u diplomatskoj areni, putujući po zemljama Zaljeva kao što su Oman i Katar, dok je Iran vodio nuklearne pregovore koje je rat na kraju prekinuo.
– Larijani je pravi insajder, pronicljivi operativac koji zna kako sustav funkcionira, rekao je Ali Vaez iz Krizne grupe za Iran.
Rođen je 1957. u Nadžafu u Iranu kao sin uglednog šijitskog klerika bliskog s osnivačem Islamske Republike ajatolahom Ruhollahom Homeinijem. Njegova obitelj desetljećima je bila utjecajna u iranskom političkom sustavu. Doktorat iz zapadne filozofije stekao je na sveučilištu u Teheranu.
Veteran Iranske revolucionarne garde iz iransko-iračkog rata, Larijani je od 1994. pa idućih deset godina bio direktor državne televizije, a predsjednik parlamenta od 2008. do 2020.
Godine 1996. imenovan je kao Hameneijev predstavnik u Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost. Kasnije je postao sekretar vijeća i od 2002. do 2007. glavni nuklearni pregovarač s Britanijom, Francuskom, Njemačkom i Rusijom.
Natjecao se na predsjedničkim izborima 2005. i izgubio od populističkog kandidata Mahmouda Ahmadinedžada s kojim se nije slagao u vezi s nuklearnom diplomacijom. Iz utrke za predsjednika diskvalificiran je 2021. i 2024.
Povratak na čelo Vijeća za nacionalnu sigurnost promatrači su tumačili kao znak promjene u njegovoj reputaciji konzervativca sposobnog da uskladi ideološku predanost s pragmatizmom.
Larijani je podržao nuklearni sporazum sa svjetskim silama iz 2015., koji je propao kada se američki predsjednik Donald Trump iz njega povukao tri godine kasnije.
U martu 2025. Larijani je upozorio da bi nastavak vanjskog pritiska mogao dovesti do promjene iranske nuklearne strategije.
– Ne pokušavamo proizvesti nuklearno oružje, ali ako u vezi s iranskim nuklearnim pitanjem učinite nešto krivo, prisilit ćete Iran da krene tim putem jer se mora obraniti, izjavio je na državnoj televiziji.
Larijani je uporno govorio da se pregovori s Washingtonom moraju ograničiti na nuklearni program i branio je obogaćivanje uranija kao suvereno pravo Irana.
Larijani je bio među državnicima koje je SAD u januaru sankcionirao zbog represije nad prosvjednicima koji su se pobunili protiv gospodarske krize.
Prema organizacijama za zaštitu ljudskih prava, u brutalnom vladinom obračunu s demonstrantima ubijeni su deseci hiljada ljudi.
Larijani je priznao da su prosvjede izazvali ekonomski problemi, ali je za nasilje okrivio vanjsko upletanje SAD-a i Izraela.
(Kliker.info-agencije)
Komentari