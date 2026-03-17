Kada je ajatolah Ali Hamenei ubijen u američko-izraelskim napadima na početku rata na Bliskom istoku, šef sigurnosnog aparata Ali Larijani postao je još moćniji nego što je desetljećima bio.

Izraelski ministar obrane Israel Katz objavio je u utorak da je Larijani ubijen, ali iranske vlasti to zasad nisu potvrdile.

Larijani je od početka rata više javno nastupao nego novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, koji fizički nije viđen u javnosti otkako je naslijedio ubijenog oca.

Najviši iranski sigurnosni dužnosnik pojavio se prošle sedmice na provladinom prosvjedu u Teheranu, prkoseći Izraelu i SAD-u.

Bude li potvrđena, njegova smrt bit će veliki udarac Islamskoj Republici, koja će ostati bez političara koji je uspješno kombinirao ideologiju i diplomaciju.

Balansirajući između ideološke lojalnosti i pragmatičnog državništva, Larijani je prije rata bio ključna osoba iranske nuklearne politike i strateške diplomacije.

Poznat po umjerenom tonu, 68-godišnjak je nakon dugogodišnje karijere u vojsci, medijima i parlamentu stekao povjerenje ubijenog Hameneija.

Nakon prethodnog iranskog rata s Izraelom i SAD-om 2025., imenovan je na čelo najviše sigurnosne institucije u zemlji, Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, poziciju na kojoj je bio prije gotovo dvadeset godina.

Izrazito vidljiv bio je u diplomatskoj areni, putujući po zemljama Zaljeva kao što su Oman i Katar, dok je Iran vodio nuklearne pregovore koje je rat na kraju prekinuo.

– Larijani je pravi insajder, pronicljivi operativac koji zna kako sustav funkcionira, rekao je Ali Vaez iz Krizne grupe za Iran.

Rođen je 1957. u Nadžafu u Iranu kao sin uglednog šijitskog klerika bliskog s osnivačem Islamske Republike ajatolahom Ruhollahom Homeinijem. Njegova obitelj desetljećima je bila utjecajna u iranskom političkom sustavu. Doktorat iz zapadne filozofije stekao je na sveučilištu u Teheranu.

Veteran Iranske revolucionarne garde iz iransko-iračkog rata, Larijani je od 1994. pa idućih deset godina bio direktor državne televizije, a predsjednik parlamenta od 2008. do 2020.

Godine 1996. imenovan je kao Hameneijev predstavnik u Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost. Kasnije je postao sekretar vijeća i od 2002. do 2007. glavni nuklearni pregovarač s Britanijom, Francuskom, Njemačkom i Rusijom.

Natjecao se na predsjedničkim izborima 2005. i izgubio od populističkog kandidata Mahmouda Ahmadinedžada s kojim se nije slagao u vezi s nuklearnom diplomacijom. Iz utrke za predsjednika diskvalificiran je 2021. i 2024.

Povratak na čelo Vijeća za nacionalnu sigurnost promatrači su tumačili kao znak promjene u njegovoj reputaciji konzervativca sposobnog da uskladi ideološku predanost s pragmatizmom.

Larijani je podržao nuklearni sporazum sa svjetskim silama iz 2015., koji je propao kada se američki predsjednik Donald Trump iz njega povukao tri godine kasnije.

U martu 2025. Larijani je upozorio da bi nastavak vanjskog pritiska mogao dovesti do promjene iranske nuklearne strategije.

– Ne pokušavamo proizvesti nuklearno oružje, ali ako u vezi s iranskim nuklearnim pitanjem učinite nešto krivo, prisilit ćete Iran da krene tim putem jer se mora obraniti, izjavio je na državnoj televiziji.

Larijani je uporno govorio da se pregovori s Washingtonom moraju ograničiti na nuklearni program i branio je obogaćivanje uranija kao suvereno pravo Irana.

Larijani je bio među državnicima koje je SAD u januaru sankcionirao zbog represije nad prosvjednicima koji su se pobunili protiv gospodarske krize.

Prema organizacijama za zaštitu ljudskih prava, u brutalnom vladinom obračunu s demonstrantima ubijeni su deseci hiljada ljudi.

Larijani je priznao da su prosvjede izazvali ekonomski problemi, ali je za nasilje okrivio vanjsko upletanje SAD-a i Izraela.

