Reuters otkrio , Pentagon priznao : U ratu s Iranom ranjeno čak 150 američkih vojnika

Do sada je u ratu s Iranom ranjeno čak 150 američkih vojnika, rekli su u utorak Reutersu dvije osobe upoznate s tim pitanjem.

Ovaj podatak ranije nije bio objavljen i znatno je veći od zvanično saopćenog broja Pentagona, koji je naveo da je 8 američkih vojnika ozbiljno ranjeno.

Otprilike 140 američkih vojnika je zadobilo povrede od početka američkih vojnih operacija protiv Irana, rekao je u utorak portparol Pentagona Sean Parnell, uključujući osam teško ranjenih, prenio je CNN.

– Od početka Operacije “Epski bijes”, otprilike 140 američkih vojnika je ranjeno tokom 10 dana neprekidnih napada – rekao je Parnell u saopćenju.

– Velika većina ovih povreda je bila lakša, a 108 vojnika se već vratilo na dužnost. Osam vojnika se i dalje vodi kao teško povrijeđeni i primaju najviši nivo medicinske njege – pojasnio je.

Američki zvaničnik je ranije izjavio za CNN da se među teško ranjenim pripadnicima vojske nalaze i značajni slučajevi gdje je smrt moguća ili neizbježna. Sedam američkih pripadnika vojske je do sada poginulo u akciji, a najnovija žrtva je prevezena kući u ponedjeljak navečer na dostojanstvenoj ceremoniji primopredaje u zračnoj bazi Dover u Delawareu.

Nije neuobičajeno da broj povreda varira ili se povećava tokom vremena, jer pripadnici vojske možda neće odmah potražiti pomoć nakon incidenta, ovisno o njegovoj težini.

