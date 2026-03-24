Američki predsjednik Donald Trump donio je konačnu odluku o napadu na Iran na nagovor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je tvrdio da je Iran pokušao ubiti Trumpa 2024. godine i da je to bila prilika za osvetu, piše Reuters.

Manje od 48 sati prije početka američko-izraelskog napada na Iran, izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonom je razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom o razlozima za pokretanje složenog, dalekosežnog rata protiv kojeg se američki lider nekada borio.

I Trump i Netanyahu znali su iz obavještajnih brifinga ranije ove sedmice da će se iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, i njegovi ključni pomoćnici uskoro sastati u njegovom kompleksu u Teheranu, što bi ih učinilo ranjivima na “napad odrubljivanjem glava” – napad na najviše lidere zemlje koji često koristi Izrael, ali manje Sjedinjene Američke Države.

Ali novi obavještajni podaci sugeriraju da je sastanak pomjeren sa subote navečer na subotu ujutro, prema tri osobe upoznate s pozivom.

Poziv nije ranije objavljen.

Netanyahu, “odlučan da nastavi s operacijom koju gura decenijama”, tvrdio je da možda nikada neće biti bolje prilike da se ubije Hamnei i osvete prethodni iranski pokušaji ubistva Trumpa, rekli su izvori. To je uključivalo i zavjeru za plaćeno ubistvo koju je navodno orkestrirao Iran 2024. godine, kada je Trump bio kandidat.

Ministarstvo pravde optužilo je Pakistanca za pokušaj regrutacije ljudi u SAD-u u planu koji je bio odmazda za ubistvo glavnog komandanta Korpusa islamske revolucionarne garde, Kasema Soleimanija, od strane Washingtona.

Do trenutka kada se poziv održao, Trump je već odobrio ideju američke vojne operacije protiv Irana, ali još nije odlučio kada ili pod kojim okolnostima će se SAD uključiti, rekli su izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarali o osjetljivim domaćim pitanjima.

Američka vojska već sedmicama gradi prisustvo u regiji, što je mnoge u administraciji navelo na zaključak da je samo pitanje kada će predsjednik odlučiti da krene dalje. Jedan mogući datum, samo nekoliko dana ranije, otkazan je zbog lošeg vremena.

Reuters nije mogao utvrditi kako je Netanyahuov argument utjecao na Trumpa dok je razmatrao naređivanje napada, ali poziv je predstavljao završne riječi izraelskog lidera upućene njegovom američkom kolegi.

Tri izvora upoznata s pozivom rekla su da vjeruju da je on – zajedno s obavještajnim podacima koji pokazuju zatvaranje prozora za atentat na iranskog lidera – bio katalizator za Trumpovu konačnu odluku da naredi vojsci da nastavi s Operacijom Epski bijes 27. februara.

Trump bi mogao ući u historiju pomažući u eliminaciji iranskog vodstva koje Zapad i mnogi Iranci dugo preziru, tvrdio je Netanyahu.

Iranci bi čak mogli izaći na ulice, rekao je, srušivši teokratski sistem koji vlada zemljom od 1979. godine i od tada je vodeći izvor globalnog terorizma i nestabilnosti.

Prve bombe pale su u subotu ujutro, 28. februara. Trump je te večeri objavio da je Hamnei mrtav.

Kao odgovor na zahtjev za komentar, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly nije direktno komentirala poziv između Trumpa i Netanyahua, ali je rekla za Reuters da je vojna operacija osmišljena da “uništi balističke raketne i proizvodne kapacitete iranskog režima, uništi mornaricu iranskog režima, okonča njihovu sposobnost naoružavanja posrednika i osigura da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje”.

Ni Netanyahuov ured ni iranski predstavnik u UN-u nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Na konferenciji za novinare u četvrtak, Netanyahu je odbacio kao “lažne vijesti” tvrdnje da je Izrael nekako uvukao SAD u sukob s Iranom.

“Da li iko zaista misli da iko može reći predsjedniku Trumpu šta da radi”, rekao je.

Trump je javno rekao da je odluka o napadu bila isključivo njegova.

Reutersovo izvještavanje, u kojem su zvaničnici i drugi bliski obojici lidera govorili uglavnom pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivih internih razmatranja, nije sugeriralo da je Netanyahu vršio pritisak na Trumpa da krene u rat. Ali izvještaji ukazuju na to da je izraelski lider bio efikasan zagovornik i da je njegovo formulisanje odluke – uključujući priliku da ubije iranskog lidera koji je navodno nadgledao pokušaj ubistva Trumpa – bilo uvjerljivo za predsjednika.

Ministar odbrane Pete Hegseth je početkom marta sugerisao da je osveta bila barem jedan od motiva za operaciju, rekavši novinarima: “Iran je pokušao ubiti predsjednika Trumpa, a predsjednik Trump se posljednji smijao.”

(Kliker.infoa-gencije)