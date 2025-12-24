Nakon “uspjeha” u Washingtonu: Republika Srpska angažovala lobiste u Londonu
Nakon što su Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku i njemu bliskim političkim i poslovnim saveznicima, započela je nova faza međunarodnog lobiranja – ovoga puta usmjerena i prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovaj zaokret dolazi u trenutku snažnih globalnih političkih preslagivanja, obilježenih ratom u Ukrajini, redefiniranjem zapadnih savezništava i rastućim utjecajem političkih figura poput Vladimira Putina i Donalda Trumpa, s kojima Dodik već godinama održava bliske odnose, ili barem tvrdi da je tako.
Međutim, ta strategija nikako nije u skladu s činjenicom da dva bivša britanska ambasadora već rade u Westminsteru u ime proruske strane vlade čiji je de facto lider pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva?
Kako otkriva britanski portal Democracy for Sale, upravo se to dešava u slučaju Republike Srpske, čijom politikom dugo dominira Milorad Dodik, “nacionalista koji negira genocid i koji je pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva zbog ‘potkopavanja teško stečenog mira u Bosni i Hercegovini’. Bosansko-srpski moćnik blizak je Viktoru Orbanu i Vladimiru Putinu”.
Tekst pod sugestivnim naslovom ‘Bivši ambasadori Velike Britanije lobiraju za sankcionisane proruske negatore genocida‘, otkriva dosad široj javnosti nepoznat podatak da dva bivša ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, od kojih je jedan služio upravo u našoj zemlji, sada uzimaju novac za lobiranje u ime Republike Srpske.
Radi se o Charlesu Crawfordu, bivšim britanskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini iz sredine 1990-ih, i Sir Dominicku Chilcottu, bivšem britanskom ambasador u Irskoj, koji su registrovani kao lobisti Republike Srpske u nedavno pokrenutom vladinom Sistemu registracije stranog uticaja (FIRS).
Autor Peter Geoghegan, nagrađivani istraživački novinar, koji je ujedno i jedan od osnivača portala koji je objavio vijest, pojašnjava da obojica bivših diplomata putem svojih holding kompanija, rade na “otvaranju i razvoju novog, diskretnog kanala komunikacije između vlade Republike Srpske (RS) i vlasti Ujedinjenog Kraljevstva”.
Jednostavnom pretragom registra jasno je da se radi o kompanijama CGC reSolutions Ltd i Groze Consulting Limited, a objavljen je opis usluge koju obavljaju u interesu Republike Srpske.
Iako precizan obim ovog posla nije jasan, piše Democracy for Sale, on vjerovatno uključuje lobiranje za ukidanje Dodikove zabrane putovanja u Veliku Britaniju i zamrzavanja imovine iz 2022. godine. Regionalni stručnjaci strahuju da bi, ako se ostvare, Dodikove prijetnje otcjepljenjem mogle izazvati nove sukobe u regiji.
Velika Britanija je 11. aprila 2022. godine uvela sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović zbog, kako je rečeno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države BiH.
Sankcije, koje uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine, prve su u okviru režima britanskih sankcija za BiH, navedeno je tada iz britanske vlade, uz naglašavanje da to “nisu sankcije protiv Republike Srpske, niti njenih građana”.
Britanske sankcije znače da Dodik i Cvijanović ne mogu putovati u Veliku Britaniju, ni koristiti ili pristupiti bilo kojoj imovini koju eventualno posjeduju u toj državi.
U vrijeme uvođenja sankcija, Dodik je bio član Predsjedništva BiH, a Cvijanović predsjednica RS.
Zastupnik Laburističke stranke Phil Brickell opisao je lobiranje bivših diplomata kao “vrlo neprikladno”.
“Šokiran sam kada sam saznao da bivši ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva sada lobiraju u ime Republike Srpske, saveznice Putina”, rekao je Brickell za Democracy for Sale. “Upravo sam se vratio iz regije i iz prve ruke sam vidio kako Dodik nastavlja destabilizirati Zapadni Balkan”.
Crawford i Chilcott nisu odgovorili na višestruke zahtjeve za komentar o ovoj priči.
Saveznik Trumpa i Putina
“Republika Srpska je nastala iz nasilja. Prvo ju je vodio Radovan Karadžić, koji je imenovao Ratka Mladića za komandanta njene vojske. Obojica su kasnije osuđeni u Hagu za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog svojih uloga u ratu u Bosni”, piše Geoghegan.
Dodik se između ostalog opisuje i kao bivši košarkaš, koji je nekad uživao podršku SAD-a i EU, ali je autokratski vladao više od dvije decenije. Podsjeća se na njegovo izričito negiranje genocida u Srebrenici kao “izmišljenog mita”, te da je nedavno u Banjoj Luci, administrativnom centru RS-a, dočekao 300 pripadnika mađarskih paravojnih snaga.
Ranije ove godine, Vladimir Putin je pohvalio Dodika zbog “velikog [doprinosa] razvoju odnosa s Rusijom”.
“Iako je Dodik – koji je prethodno bio i premijer – formalno smijenjen s mjesta predsjednika od strane Izborne komisije BiH ranije ove godine, zbog prkosa međunarodnom mirovnom izaslaniku, on ostaje na efektivnoj vlasti nakon što je njegov bliski saveznik pobijedio na prošlomjesečnim izborima”, navodi se u članku.
Tekst također podsjeća na nedavno ukinute sankcije Sjedinjenih Država, zahvaljujući intenzivnom lobiranju uglavnom Roba Blagojevicha, pomilovanog osuđenika za korupciju, ali u igri su bili i druge osobe povezane s MAGA pokretom uključujući Lauru Loomer i Rudyja Giulianija, koji se čak pojavio na Dodikovom skupu u Banja Luci.
Jasmin Mujanović, politikolog specijaliziran za jugoistočnu Evropu, upozorio je da lobiranje bivših britanskih ambasadora potkopava strateške interese Ujedinjenog Kraljevstva.
“Sve što Velika Britanija i njeni saveznici pokušavaju učiniti u Ukrajini usko je povezano sa situacijom u BiH”, rekao je Mujanović.
Autor teksta upozorava da se jedan broj bosanskih Srba borio na strani Rusije u Ukrajini, a Dodik bi ih mogao mobilizirati ako se sukob vrati u BiH.
“Dodik i njegov režim nisu samo najveća prijetnja teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine”, rekao je Mujanović. “Oni su daleko najekstremniji politički režim u jugoistočnoj Evropi”.
Prošlog mjeseca, britanska vlada je saopštila da neće ukinuti sankcije protiv Dodika.
Međutim, Mujanović kaže da rad Crawforda i Chilcotta riskira slanje signala da bi Velika Britanija mogla smanjiti pritisak na bosanske Srbe.
Chilcott je bio direktor Jedinice za iračku politiku 2003. godine, a kasnije je služio kao britanski ambasador u Irskoj do 2016. godine.
Crawford ima duboke veze sa Zapadnim Balkanom. Osim što je jedno vrijeme boravio u Sarajevu, služio je i kao ambasador u Srbiji i Crnoj Gori. Izazvao je i kontroverze u regiji: ubrzo nakon rata u BiH napisao je da nas “bosanski Srbi vole do sramotne mjere” i predložio da bi Britanija mogla “to iskoristiti” za “unosne projekte obnove u Republici Srpskoj”, prema diplomatskim depešama koje je objavio Declassified.
Uprkos otkrićima dvojice bivših diplomata koji rade za Republiku Srpsku, vrlo malo lobista se registrovalo u okviru FIRS-a. Samo Rusija i Iran su na “poboljšanom” nivou, što zahtijeva veću transparentnost.
Aktivisti protiv korupcije pozvali su vladu da proširi shemu i da prisili registrovane lobiste stranih režima da otkriju više detalja o svojim kontaktima s britanskim ministrima i državnim službenicima.
Brickell je rekao da postoje duboki nedostaci u pravilima o lobiranju u Velikoj Britaniji.
“Akteri u lošoj namjeri mogu progoniti sistem”, rekao je. “Postoji čitav ekosistem neregistrovanog lobiranja kojem je potrebna odgovarajuća regulacija i transparentnost ako želimo vratiti povjerenje u politiku”.
(Kliker.info-N1)
