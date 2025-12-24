Nakon “uspjeha” u Washingtonu: Republika Srpska angažovala lobiste u Londonu

Velika Britanija je 11. aprila 2022. godine uvela sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović zbog, kako je rečeno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države BiH.

Sankcije, koje uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine, prve su u okviru režima britanskih sankcija za BiH, navedeno je tada iz britanske vlade, uz naglašavanje da to “nisu sankcije protiv Republike Srpske, niti njenih građana”.

Britanske sankcije znače da Dodik i Cvijanović ne mogu putovati u Veliku Britaniju, ni koristiti ili pristupiti bilo kojoj imovini koju eventualno posjeduju u toj državi.

U vrijeme uvođenja sankcija, Dodik je bio član Predsjedništva BiH, a Cvijanović predsjednica RS.