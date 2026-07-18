Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci vratila se u Sarajevo: Biti drugi u svijetu nije mala stvar
Reprezentacija Bosne i Hercegovina u sjedećoj odbojci vratila se u subotu u Sarajevo, nakon što je osvojila srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kini.
Bh. reprezentativci poraženi su u finalnoj utakmici od Irana rezultatom 1:3 u kineskom Hangzhouu.
Selektor Ifet Mahmutović na konferenciji za novinare rekao je da je reprezentacija generalno ostvarila ono što je planirano, a to je plasman na Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
“Ono što je reprezentacija generalno planirala, i ostvarila je – mi smo se plasirali na Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.
Ostaje taj žal malo za tim finalom u kojem, moram priznati, nismo pružili dobru igru i moram reći da je tu uzrok bio i umor. Iran je odigrao svoju najbolju utakmicu na turniru, a mi smo nekih 50 posto snage pružili protiv njih”, kazao je Mahmutovi
Kazao je kako je “odigrati sedam utakmica na vrhunskom nivou, dan za dan, je ipak jako teško”.
“Ali, eto, Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja i ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili su složni, radili smo. Biti drugi u svijetu nije mala stvar u svakom pogledu, ali ja uvijek žalim jer tvrdim da smo bolji”, kazao je Mahmutović.
Kapiten Sabahudin Delalić je istakao kako je srebro uspjeh i norma za paraolimpijske igre.
Istakavši kako je svako prvenstvo sve teže i teže, dodao je kako je “ovo bilo najteže do sada, imali smo teške protivnike, prije svega u grupi, Iran. Tu su bili Irak, Egipat, Brazil…”.
Najbolji smečer Svjetskog prvenstva Safet Alibašić dobio je nagradu kao najbolji smečer na Svjetskom prvenstvu.
“Nismo dali svoj maksimum u finalu, ali imat ćemo priliku za revanš, ako Bog da, za dvije godine”, rekao je Alibašić.
(Kliker.info-SC)
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