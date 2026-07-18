Reprezentacija Bosne i Hercegovina u sjedećoj odbojci vratila se u subotu u Sarajevo, nakon što je osvojila srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kini.

Bh. reprezentativci poraženi su u finalnoj utakmici od Irana rezultatom 1:3 u kineskom Hangzhouu.

Selektor Ifet Mahmutović na konferenciji za novinare rekao je da je reprezentacija generalno ostvarila ono što je planirano, a to je plasman na Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

“Ono što je reprezentacija generalno planirala, i ostvarila je – mi smo se plasirali na Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

Ostaje taj žal malo za tim finalom u kojem, moram priznati, nismo pružili dobru igru i moram reći da je tu uzrok bio i umor. Iran je odigrao svoju najbolju utakmicu na turniru, a mi smo nekih 50 posto snage pružili protiv njih”, kazao je Mahmutovi