Fudbaleri Atletico Madrida i Arsenala odigrali su neriješeno 1:1 u prvoj utakmici polufinala UEFA Lige prvaka na stadionu Riyadh Air Metropolitano u Madridu.

Gosti iz Londona poveli su u 44. minuti kada je Viktor Gyokeres sigurno realizirao jedanaesterac nakon prekršaja u kaznenom prostoru.

Domaći su izjednačili u 56. minuti, također s bijele tačke, nakon što je sudija poslije VAR konsultacija dosudio penal zbog igranja rukom Bena Whitea. Precizan izvođač bio je Julian Alvarez.

Do kraja susreta obje ekipe imale su nekoliko dobrih prilika, ali se rezultat nije mijenjao, pa će putnika u finale odlučiti revanš u Londonu.

U drugom polufinalnom susretu, odigranom sinoć, Paris Saint-Germain je savladao ekipu Bayerna iz Minhena rezultatom 5:4.

Pobjednici ovih polufinalnih duela će 30. maja igrati veliko finale Lige prvaka u Budimpešti.

