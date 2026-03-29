Kliker.info

Reisul-ulema Kavazović: Neću podleći političkom pritisku, zlo je zlo

Reisul-ulema Kavazović: Neću podleći političkom pritisku, zlo je zlo

U vezi sa medijskim natpisima i istupom ministra Elmedina Konakovića prilikom njegovog gostovanja na jednoj od lokalnih televizija, a koji se tiču njegovog razgovora sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD za borbu protiv antisemitizma Yehuda Kaplounom o sadržaju bajramske hutbe reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića u kojoj se on osvrnuo na ratove koji se vode na Bliskom istoku, Agencija MINA zatražila je komentar od reisul-uleme.

Ovo prilikom on je rekao da neće podleći političkom pritisku koji se vrši na njega, bez obzira od koga dolazio.

“Naročito neću pristati na izmišljene optužbe za antisemitizam koje dolaze iz dobro poznatih i zlonamjernih političkih i lobističkih krugova. Uvjeren sam kako i ambasador Kaploun i naši prijatelji u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju stvarno stanje i da neće nasjesti na osmišljene provokacije koje pokušavaju narušiti odnose muslimana i Jevreja zarad svojih sitnih političkih ciljeva”, kazao je reisul-ulema.

(Kliker.info-N1)

