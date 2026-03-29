U vezi sa medijskim natpisima i istupom ministra Elmedina Konakovića prilikom njegovog gostovanja na jednoj od lokalnih televizija, a koji se tiču njegovog razgovora sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD za borbu protiv antisemitizma Yehuda Kaplounom o sadržaju bajramske hutbe reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića u kojoj se on osvrnuo na ratove koji se vode na Bliskom istoku, Agencija MINA zatražila je komentar od reisul-uleme.

Ovo prilikom on je rekao da neće podleći političkom pritisku koji se vrši na njega, bez obzira od koga dolazio.