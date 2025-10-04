Reis Kavazović u Gradačcu : “Danas je ovdje trebao biti naš sin. Fadil Novalić. Borio se za ovaj narod i ovu zemlju!”

U Gradačcu je danas svečano otvorena obnovljena Sviračka džamija, koja se smatra najstarijom sačuvanom građevinom u tom gradu.

Centralnom programu je prisustvovalo više hiljada vjernika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a džamiju je, nakon preuzimanja ključeva, svečano otvorio reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Zahvalio je džematlijama koji su, iz zahvalnosti Bogu, “obnovili naše korijene”.

“Oni su pokazali kako je važna svaka žila u Bosni. Mi se ne možemo odreći nijedne džamije, nijednog nišana i tariha, jer to smo mi”, poručio je reisul-ulema Kavazović.

Podsjetio je da je u Gradačcu ispisana naša historija, između ostalog, borbom Husein-kapetana Gradaščevića i poručio da se ne smije dozvoliti zaborav kao u slučaju upravo kapetana Gradaščevića.

“Danas je ovdje trebao biti naš sin. Borio se za ovaj narod i ovu zemlju. Fadil Novalić. To mi u Gradačcu nećemo zaboraviti. Ovaj grad zna pamtiti”, dodao je reisul-ulema.

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović je istakao da veliki broj vjernika, koji je prisustvovao svečanom otvaranju džamije, svjedoči koliko je važno to djelo.

“To je džamija našeg korijena i našeg ponosa. Imala je uvijek dobre generacije koje su se brinule o njoj. Dočekali smo ovo vrijeme da današnje generacije odlučno postignu ovo veliko djelo, krupan hajrat i da upotpune džamiju. Da bude i dalje jedna od najljepših džamija u našoj Islamskoj zajednici”, rekao je muftija Fazlović.

Glavni imam Nusret-ef. Kujraković je poručio da će obnovljena džamija biti temelj duhovnog rasta na ovom području.

Vrijednost projekta obnove džamije je blizu 1.000.000 KM, a predsjednik Džematskog odbora Jakub Džinić je zahvalio svim donatorima, ističući da su inicijalna sredstva za obnovu u iznosu od 100.000 KM stigla od bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića.

Obnovu džamije je pomogao i Grad Gradačac, a gradonačelnik Hajrudin Mehanović je istakao zadovoljstvo dinamikom radova.

U projekat obnove se uključila i Vlada Tuzlanskog kantona, a premijer Irfan Halilagić je, tokom obraćanja na svečanosti, podsjetio da su nakon agresije na Bosnu i Hercegovine obnovljene stotine džamija širom zemlje.

“Neka sve to bude dodatno motiv da dodatno obnovimo i naše jedinstvo, da dodatno učvrstimo i našu slobodu, da dodatno osnažimo i vjeru u Boga i povjerenje jednih u druge”, rekao je Halilagić.

Rekonstrukcija Sviračke džamije počela je u februaru prošle godine, a prvobitno je bila planirana djelimična rekonstrukcija zbog dotrajalog poda.

Tokom radova je utvrđeno da su temelji džamije bili pred urušavanjem, pa je urađena potpuna rekonstrukcija čime je dobijen i suterenski prostor ispod džamije.

U narednom periodu je planirano da se u suterenskom prostoru izgradi muzej Sjeveroistočne Bosne.

Sviračka džamija je zadužbina porodice Gradaščević. Izgradio je Osman kapetan Gradaščević oko 1799. godine.

Obnovljena će, zajedno s Kapetanovom džamijom Husejnijom, u budućnosti činiti jedinstveni kompleks koji bi mogao prerasti u značajan kulturno-historijski centar i privlačnu destinaciju za vjernike i posjetioce.

