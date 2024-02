Reis Kavazović: Sve probosanske stranke bi da Islamsku zajednicu imaju u ruci

Postoje snage koje žele da nas odijele jedne od drugih, ali postoje i snage koje to neće dozvoliti. SPC nastavlja politiku 90-ih. Kod probosanskih-bošnjačkih lidera postoji neznanje, umišljenost da sami mogu rješavati kompleksna pitanja. Svi su isti i svi bi željeli da Islamsku zajednicu imaju u svojoj ruci, kaže u intervjuu za Mrežu reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović. Reis Kavazović govori i kome smeta jaka Islamska zajednica, kakve veze ima izborni zakon sa ugovorom IZ sa državom, govori i o Gazi, Danu nezavisnosti naše zemlje, Evropi i Federalnoj televiziji.

Na početku razgovora osvrnuo se na trenutno stanje i u političkom i u vjerskom smislu, kazavši da se ‘nalazimo u vremenu tranzicije u našem društvu i našoj državi Bosni i Hercegovini’.

„Mi smo već duži period u toj tranziciji. Znamo i pokušaje da se Jugoslavija prije agresije na BiH reformira, zatim je došla agresija i rat, a onda nakon toga smo imali Dejtonski sporazum i naš pokušaj da u toj tranziciji uhvatimo priključak ka Evropskoj uniji“, navodi on.

Dodaje da kada je u pitanju država i društvo – mi smo stalno u nekoj tranziciji i stalno se tražimo, pokušavamo da zauzmemo neke pozicije koje će biti izvjesnije za društvo i pojedinca.

„I vjerske zajednice su zajedno s društvom u ‘istom vagonu’. I mi se svi tražimo u ovom vremenu i nastojimo se na neki način reformirati i priključiti tim tokovima koje društvo vode u jednom pravcu, a to je pitanje evroatlantskih integracija“, kazao je Kavazović.

Govoreći o tome kakva nam je sadašnjost, Kavazović naglašava da je ‘naša realnost takva kakva jeste’ – mi za bolju ne znamo’.

„Ovo u čemu trenutno živimo, imajući u vidu i uži i širi kontekst, važno je da imamo mir u BiH, i važno je da imamo neku nadu da bismo mogli popraviti naše stanje. Ono nije dobro i jako puno je problema. Ali se društvo i država ipak bore da se to poboljša. Kad sve sumiramo, u ovom miru, koji je jedna velika blagodet koju uživamo, mislim da ćemo uspjeti riješiti probleme koje imamo“, poručio je on.

U ovih 30 godina, kaže Kavazović, postoje snage koje pokušavaju da nas odijele jedne od drugih, kao i što postoje i snage koje ne pristaju na to.

„To nije proces koji je jednosmjeran, nije s jedne strane, nego obje strane su na neki način u stalnoj borbi. I kakogod to bilo, ipak vidim da one snage koje bi željele da nas podijele, da živimo jedni pored drugih, a ne jedni s drugima, na duge staze će izgubiti tu bitku. Život je moguće održati samo ukoliko su integrirane sve silnice u društvo i one zajedno grade budućnost. Dezintegracije, kako god one bile trenutno jake, ipak, neće uspjeti u onome što je priroda života – a to je integracija“, kategoričan je Kavazović.

Sile koje prijete da podijele BiH neće uspjeti – nisu uspjele ni 90-ih godina, one su, ipak, poražene, dodao je.

Sve probosanske snage su za cjelovitu, suverenu, nezavisnu državu BiH, u kojoj ćemo svi biti jednaki, i to ne treba dovoditi u pitanje, ali koliko znaju – to je pitanje, naglasio je Kavazović.

„Nadam se da, ukoliko probosanske snage budu svjesne da ne mogu same dobiti tu borbu – borba se može dobiti. Moraju, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadali, stati zajedno u odbrani BiH“, ističe on.

On je dodao:

„Postoji jedno neznanje, umišljenost da sami mogu rješavati kompleksna pitanja kao što je BiH. BiH je kompleksno pitanje za svijet, a ne samo za naše lidere u Sarajevu. Oni moraju sarađivati. Nadam se da se te snage ukrupnjuju, vidimo taj proces, i da će prevladati svijest da zajednički moramo ponijeti odgovornost naspram vlastite domovine“.

Podijelio je i svoje mišljenje o tome da i sveštena lica doprinose da se povratnici u RS-u ne osjećaju sigurno.

„To su loši primjeri koje treba osuditi. Očekujem, prije svega, od SPC da se pozabavi tim primjerima. To vodi ka destrukciji društvenih odnosa u Srebrenici, koja je rana sama po sebi. Očekujem da će se time pozabaviti i općinske i republičke vlasti, da se osudi i zaustavi takva destrukcija na tom području koje je devastirano genocidom“.

Na pitanje zašto nema konkretne osude iz SPC-a, odgovara:

„Ne mogu govoriti zašto je nema. Mogu pretpostavljati – ili u SPC-u nemaju dovoljno snage da se obračunaju s takvim pojavama, ili to neko podstiče. Prešutno odobrava takve radnje“.

Osvrnuo se i na izjave poglavara SPC-a o RS-u kao srpskoj zemlji, kazavši da je to nastavak politika iz 90-ih.

„Ta retorika se puno ne mijenja, nastavlja se prisvajati nešto što je naše zajedničko. Takve poruke iz Beograda prema BiH nisu dobre i nose određenu zabrinutost kod bosanskih muslimana“, ocijenio je Kavazović.

Prema njegovim riječima, mi trebamo znati šta mi hoćemo – državu koja je samostalna, suverena, jedinstvena zemlja svih nas.

Prokomentarisao je i optužbe da Islamska zajednica radi u interesu jedne stranke.

„Ne smeta mi kad me bošnjački lideri napadaju, svi su isti i isto se ponašaju. Islamska zajednica ima svoje vrijednosti i ona se za njih zalaže. Ima principe na kojima djeluje i auditorij kojem se obraća. I mi smo slobodni ljudi. I mi ćemo govoriti ono što mislimo da treba kazati u datom trenutku, bez obzira ko je s druge strane. Ne možemo pristati na neslobodu. Skupo smo platili našu slobodu. Mi smo branili ovu zemlju. Borimo se i danas za nju“.

Kaže da postoji mala razlika između određenih politika – neke javno osuđuju Islamsku zajednicu, a neke to rade na drugi način.

„Sve bi one željele da imaju Islamsku zajednicu u svojoj ruci. Islamska zajednica nije politička zajednica, mi ne upravljamo državom, ne sjedimo u parlamentima, nismo premijeri – govorimo o onome o čemu bi trebalo povesti računa – a to je javni interes“, naveo je Kavazović.

Kad hodža prestane slobodno govoriti – slobode više neće biti u ovoj državi, dodao je.

„Prihvatamo kritike, dokle god ostanemo na tome – to je u redu. Kad pređu tu granicu, onda mogu očekivati samo otpor“, poručio je Kavazović.

Istakao je i da jaka Islamska zajednica smeta ‘onima koji nasrću na ovu državu i identitet našeg naroda’.

Upitan zašto Islamska zajednica još uvijek nema potpisan ugovor s državom, objašnjava:

„Mi smo samo kazali da ne želimo da se trguje ugovorom s Islamskom zajednicom. Neke politike žele uslovljavati. Ne moramo ga nikad potpisati, ali temeljni zakoni koji se tiču države BiH – ne možemo trgovati tim zakonima“.

Kako navodi, potpisivanje ugovora se uslovljava različitim zakonima.

„Bio je tu i izborni zakon. Mi ne pristajemo na takvu trgovinu. Ne želimo izgubiti domovinu zbog nekih ugovora s državom. Islamska zajednica će nastaviti svoju misiju. Jednog dana će se promijeniti okolnosti, doći će neki normalni ljudi“, pojasnio je Kavazović.

Ocijenio je i da ‘Zapad ne reaguje kada je u pitanju tragedija u Gazi’.

„Oni čak pomažu to na različite načine, šalju oružje Izraelu. Naravno, osuđujem ono što se dogodilo 7. oktobra. Niko normalan ne može stajati iza zločina koji su počinjeni, pogotovo nad nevinim stanovništvom, ali ovo što se događa u Gazi je više od tragedije. To je zločin prve vrste pred očima svijeta koji pomažu velike sile. Gaza je zločin cijelog svijeta“ izjavio je Kavazović.

Dalje je naveo da su bosanski muslimani – evropski muslimani.

„Evropa nije spremna još uvijek, iako deklarativno to govori, da svoje muslimane posmatra ravnopravno i primi u krug evropskih građana i da prema njima bude fer i korektna“, kazao je on.

Osvrnuo se i na politički i ekonomski pritisak na Federalnu televiziju.

„Mediji moraju biti slobodni. To je temelj svakog demokratskog društva. Rušiti taj temelj znači biti antidemokratski raspoložen. Ko god to radi mora znati da, ustvari, ruši društvo. To nije pitanje nekih pojedinaca na Federalnoj televiziji, srušiti medij, pogotovo javni servis, znači rušiti državu. Ko god se drzne da radi na tome, da ga ruši zato što se neko nekome ne sviđa – to su neprijatelji demokratije. Njima se mora stati u kraj. Demokratski temelji su ozbiljno narušeni. Takav pristup mora biti odbačen od društva“.

