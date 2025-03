Reis Kavazović: Država ne smije biti pasivna prema onima koji joj prijete!

Njegovu hutbu prenosimo u cijelosti:

“Zahvala pripada Allahu, Stvoritelju svih svjetova, Viadaru Sudnjega dana.

Iz ničega On stvara što hoće, svemu život daje i sve održava do roka određenog. On daje mudrost kome hoće, a kome je mudrost data, dato mu je dobro veliko.

On daje vlast kome hoće, a oduzima je od koga hoće. Uputio nas je da dobro i zlo nisu isto: onaj koji učini i trun dobra vidjet će ga, a onaj ko uCinii trun zla vidjet će ga.

Neka je Allahov blagoslov na sve Njegove vjerovjesnike, prijatelje I poslanike, posebno na hazreti pejgambera Muhammeda, donosioca radosnih vijesti, upute i opomene.

On će se zauzimati za ljude na Sudnjem danu.

Molimo Allaha da Svoju milost izlije na njega, njegovu časnu porodicu, sve ashabe koji su ga slijedili u vjeri i sve muslimane i muslimanke koji su se trudili na Bozijem putu do kraja svijeta.

Draga braćo i sestre!

U ovo bajramsko jutro radosni smo u našoj domovini Bosni I Hercegovini i drugim zemljama u kojima je naš narod rasut. Ta radost isijava iz naših prsa, jer nam je UzviSeni podario ovaj dan koji je došao nakon redovnog godišnjeg testiranja naSe snage, strpljivosti i ustrajnosti u odabranom mjesecu. Ramazan doista jeste nase vrijeme u kojem pokazujemo, sebi prije svega, koliko smo čvrsti u disciplini, samokontroli, poniznosti, dobroti, milosrđu, snazi karaktera i pokornosti Gospodaru. Zato smo jutros ozareni, jer se nadamo Allahovoj milosti i dobroj prolaznoj ocjeni na tom ispitu.

Svako od nas se trudi postići svoj cilj. NaSa namjera se o¢ituje u svakom našem naporu, a nagradi se nadamo nakon svakog postignuća. Poteškoće s kojima se stalno susrećemo mogu nam se činiti teškim i neprijatnim, ali nam mogu i pomoći da očistimo svoj nijet i povecamo trud. Sjetimo se da nam je obećano da “poslije poteskoće dolazi last” olakšanje.

A vjernik nikada ne gubi nadu u Allahovu milost, Njegov sud i znanje. Poteškoće na naSem putu su poput tamnih oblaka, punih munja i gromova, koji, iako izgledaju straSšno, u sebi nose dobru vijest o kiši koju iS¢ekuje zedna zemlja. Upravo ti i takvi oblaci donose nam vijesti koje život znače, Pa zar da zbog poteškoća posustanemo na svom putu do cilja?

Naši zivoti nisu ispunjeni samo kušnjama, mukama i poteškoćama.

Nalazimo mi i izvore čiste vode, nepresuSna vrela ugodnosti i hladovinu ugodnu.

Allah kaze: Došao vam je poslanik, jedan od vas, teško mu je Sto Cete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem krenete, a prema vjernicima je blag i milostiv (Et-Tevbe, 128).

Poslanik Muhammed, a.s., o svom vasijetu je rekao:

»Ostavijam vam iza sebe dvoje, ako ih se budete drzali nećete nikada zalutati: Allahovu Knjigu i moj sunet (moj životni primjer).”

Kur’an je poput nepresušnog hladnog vrela koje napaja zedne putnike. Oni koji mu pridu mogu piti koliko hoće. Oni koji ga čitaju polahko i ustrajno, s razumijevanjem, u njemu će naći odgovor na svako životno pitanje i olakšanje

za svaku tegobu.

Allah kaže:

Mi vam objavijujemo knjigu, u kojoj je za vas pouka. Pa zašto se ne opametite (E]-Enbija, 10).

Vjerovjesnikov životni put drugo je iznimno snazno vrelo nadahnuća, uz koje se nudi istinski duhovni odmor, ali i zbiljsko ohrabrenje i nada da je moguce stići do cilja kojem smo se zaputili. Njegov životopis je kazivanje o snazi duha, ustrajnosti u dobru, nepokolebljivoj vjeri i savladivanju odista velikih zivotnih tegoba i prepreka. On je svoje prepreke savladao velikom

zeljom, tvrdom vjerom, nepokolebljivom voljom i velikim srcem, punim ljubavi i samilosti.

Uzvišeni kaze: Vi u BoZijem poslaniku imate lijep uzor za onog koji se nada Božijoj milosti i Sudnjem danu, i koji često spominje Boga (El-Ahzab, 21).

Braćo i sestre!

Uzvišeni nam govori da je on Gospodar puno svjetova (Rabbu-l-alemin), a ne jednog. U Njegovom naumu ne postoje ekskluzivni svjetovi, koji bi isključivali druge. Zli ljudi takve svjetove zagovaraju i žele ih.

Život koji nam je darovan moguć je jedino u različitostima. Takav je Božiji naum. Oni koji zagovaraju jednoumlje, koji podižu zidove i granice, koji dijele ljude, ustali su protiv Boga, ma koliko se na Njega pozivali. Oni svima donose zlo, a sebi ponajviše. U Kur'anu čitamo Božije rijeci, koje su svima objavljene:

Da je tvoj Gospedar htio, on bi sve ljude jednom zajednicom ucinio, a oni ce zauvijek ostati razliciti (Hud, 118). Razlititost je temelj zivota i princip najviSeg reda u kosmosu. U toj Božijoj mudrosti je pouka za one koji su razumom obdareni.

Put istinske vjere je put ljubavi, mira i inkluzije, a put lažne vjere je put mrznje, prijetnje i eksluzivnosti. Isključivost je stranputica za svakoga koji misli da će se time usrećiti. Na našu žalost, valja nam priznati da postoje i takvi ljudi među nama, koji nastoje izgraditi jedan, ekskluzivni, samo njima dopadljiv svijet. To su isključivi ljudi. Oni su prijetnja samom temelju života, i zato im se ne smije povladivati. Uspiju li u svojoj nakani, to zlo će se proSiriti, patnja i stradanje ce preplaviti Zemlju.

Poslanik islama je rekao: ,Ko od vas vidi ono što je nevaljalo, neka ga otkloni rukom, rijecima (kritikom) ili prezirom.”

Ponovo se suočavamo s prijetnjama miru, čije gorivo su podjele i velikodržavni projekti. Kako to u stvarnosti izgleda vidjeli smo devedesetih godina prošlog stoljeća. Memorijalni centar Srebrenica zorni je svjedok onoga što nas čeka ako za njima krenemo. Iskusili smo veliku patnju i nimalo ne sumnjamo da bi nas i danas pogodila.

Braćo i sestre!

Naše polazište u onome Sto radimo i u što vjerujemo treba biti Bozija riječ. U Kur’anu se kaže:

A dogovor je bolji.

Naga obaveza nije čekati priliku da se stvari same od sebe poprave. Naa obaveza je raditi da se ta prilika ukaže. Ništa neće doci samo od sebe.

Raduje me da naš obični čovjek razmišlja svojom glavom i gleda svoj interes. A njegov interes su mir, red i poredak.

Mnogo puta smo ponovili da je ova naša domovina, Bosna i Hercegovina, nasa zajednicka kuéa, prostrana za sve njene sinove i kéeri. Ne dozvolimo da oni koji pale vatre ovih dana razbuktaju ih i pretvore u plamen mrZnje, u kojem ćemo svi stradati. Mir, pravda i stabilnost moraju biti suStinske vrijednosti, iza kojih ćemo svi stati kao jedan. Sve drugo je manje važno, ako ove temelje pogubimo. Država ne smije biti pasivna u odnosu na one koji pozivaju na anarhiju, prijete i šire teror. Naprotiv! Za takve i postoji država i njen aparat, koji mora djelovati. Vjerujem da medu nama, u svim ljudima u Bosni i Hercegovini, ima dovoljno razumnih i mudrih ljudi, koji imaju vjere, znanja i morala da grade mostove medu nama. Pozivam ih da budu glasniji, odvazniji i smjeliji. Moramo pobijediti strah koji nam se namece i kojim se vlada. Naš put je put mira, zajednistva, solidarnosti i prinvatanja naSih razliitosti.

Neka nam naši praznici budu vrijeme susretanja i zajednitke radosti: po našim selima, mahalama i gradovima. Neka takav bude i ovaj Bajram! Pokazimo jedni drugima koliko nam je stalo do naših dobrih komšija i naeg komšiluka. Ojačajmo svoj komšiluk i pretvorimo to u novu Sansu. Izgradimo ga jos jatim i još otpornijim na izazove. Razmisljajmo o sebi svojim glavama i

vodimo računa o našim interesima i našim životima.

Molimo Uzvišenog Boga da u naša srca unese svjetlo vjere, ljubavi, povjerenja i praštanja.

Molimo Ga da nas satuva velikih kušnji i belaja, da nam pomogne da u naše zajednice donesemo mir i međusobno poštovanje.

Molimo Ga da nas prosvijetli ljubaviju prema naoj porodici, rodbini, prijateljima i komšijama.

Gospodaru nag, pomozi nam da svoju čeljad podižemo u miru, da ih učimo da budu dobri ljudi, okrenuti dobru i zajedništvu.

Zahvaljujemo Ti na nebrojenim blagodatima kojima nas obasipas: blagodatima vjere, zdravlja, nafake, poroditne ljubavi, znanja i domovine.

Tebi se utječemo od svakog zla i zle strasti, koji se začnu u nagim dušama, i od ljudi.

Pomozi nam da sačuvamo mir medu nama i mirnu nam domovinu Bosnu i Hercegovinu, zjenicu oka našega. Amin!

Svim muslimanima i muslimankama u domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i u našoj dijaspori čestitam Ramazanski bajram. Želim da ga u miru i rahatluku provedemo sa svojim najmilijim, prijateljima i komšijama.

Molim UzviSenog Allaha da vam podari dobro zdravlje i da budete uvijek u Bozijoj zaStiti i Njegovom rizaluku.

Molim Ga da bolesnima da zdravlje, slabim i iznemoglim snage da savladaju svoje poteSko¢ée, svima nama lijepu i obilnu halal nafaku.

Molim Ga da u naga srca usadi samilost prema starima i siromagnima i djeci bez roditelja.

Molim Ga da zaštiti naše majke i sestre od nasilja zlikovaca, ma ko oni bili.

Gospodaru naš, pomozi nam, popravi nas, ojačaj nam vjeru i uputi nas Pravim putem.

Bajram Šerif mubarek olsun!”

(Kliker.info-Vijesti)