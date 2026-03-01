Regija u plamenu : Izrael i Iran pokrenuli nove napade nakon smrti Hamneija

Nakon smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Izrael je nastavio bombardovati ciljeve u Iranu drugog dana zajedničkog napada Tel Aviva i Washingtona, dok je Teheran uzvratio u znak odmazde.

Za sada nema zvaničnih informacija o daljnjim američkim napadima ali je predsjednik SAD Donald Trump rekao da će Washington pogoditi Iran “silom kakva nikada ranije nije viđena” ako pojača svoje vojne aktivnosti.

Ranije je Trump rekao da će se “teško i precizno bombardovanje” nastaviti tokom sedmice ili duže.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth napisao je na platformi X da je “iranski režim imao svoju priliku, ali je odbio da postigne dogovor i sada snosi posljedice”.

Napadi su podigli napetosti u regionu dok su se oglašavale sirene za zračnu uzbunu širom Bliskog istoka usred odmazdnih napada Teherana na Izrael i na arapske zemlje koje su domaćini američkih vojnih kapaciteta.

Napad na američki konzulat u Karačiju

Sedam osoba je poginulo kada je grupa studenata pokušala upasti u američki konzulat u Karačiju u Pakistanu. Smrtni slučajevi dogodili su se nakon izvještaja o razmjeni vatre između snaga reda i članova Organizacije studenata Imamia (ISO), povezane sa šiitskim političkim strankama.

Video koji je ubrzo nakon incidenta snimio reporter Pakistanskog servisa Radija Slobodna Evropa prikazuje zgradu u plamenu, spaljeni motocikl i snažno prisustvo pakistanskih sigurnosnih snaga.

Sukobi su također prijavljeni u blizini američke ambasade u Bagdadu, Iraku, dok je američka ambasada u Muskatu u Omanu naložila osoblju da „ostane na sigurnom mjestu“ zbog neodređene „aktivnosti koja je u toku“ izvan glavnog grada. Također je prijavljen napad dronom na jednu omansku luku.

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na platformi X da “po dvadeseti put u posljednja 24 sata milioni Izraelaca trče u skloništa širom Izraela pod iranskom raketnom vatrom“.

Glasne eksplozije čule su se u Dubaiju i katarskoj prijestonici Dohi drugi dan zaredom, nakon što su iranski državni mediji objavili da se izvode napadi u znak odmazde za Hamneijevu smrt.

Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Ali Larijani rekao je da se uspostavlja privremeno novo rukovodno vijeće nakon što su američki i izraelski zračni napadi ubili nekoliko visokih zvaničnika, kao i vrhovnog vođu.

“Hamnei, jedan od najzlih ljudi u historiji, je mrtav”, napisao je Trump u objavi na Truth Social 28. februara.

Iranski državni mediji potvrdili su njegovu nakon što su ranije u nekoliko navrata negirali da je 86-godišnjak mrtav.

U ranim satima 1. marta, iranska novinska agencija Fars, koja je bliska Islamskoj evolucionarnoj gardi (IRGC), također je izvijestila da su članovi Hamneijeve šire porodice ubijeni u izraelskim napadima.

Državni mediji su također potvrdili smrt glavnog Hamneijevog savjetnika Alija Shamkhanija i Mohammada Pakpoura, komandanta IRGC-a.

Slavlja su prijavljena u nekoliko gradova, uključujući Teheran, Karaj, Shahavar i Isfahan.

Neprovjereni video-snimci prikazivali su slavlja u Shirazu i Abdananu, uz zvuke automobilskih sirena i ljude koji nose fotografije nekih od hiljada demonstranata ubijenih tokom januarskog gušenja antivladinih protesta.

AFP je također izvijestio da su održane i akcije podrške Hamneiju, pri čemu su se hiljade osoba okupile 1. marta na jednom teheranskom trgu kako bi žalile.

Veliki udarac režimu

Hamneijeva smrt predstavlja veliki udarac za rukovodstvo zemlje koje se suočava s brojnim izazovima. Hamnei je imao gotovo diktatorske ovlasti nad Iranom otkako je postao vrhovni vođa 1989. godine nakon smrti osnivača Islamske Republike, ajatolaha Ruhollaha Homeinija.

Kao vrhovni vođa, tvrdolinijaš Hamnei bio je glasni protivnik poteza bilo kojih potencijalnih umjerenih lidera da poprave odnose sa Zapadom. Također je bio simbol mržnje za mnoge unutar Irana koji su bili ogorčeni represijom teokratskog režima u Teheranu.

(Kliker.info-RSE)