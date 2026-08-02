Red Bull Cliff Diving: Pobjede slavili Australka Rhiannan Iffland, koja je osigurala 10. titulu i Rumun Constantin Popovici
U Mostaru je današnjom posljednjom rundom spektakularnih skokova sa Starog mosta završeno 10. jubilarno izdanje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u gradu na Neretvi. Bila je to pretposljednja stanica aktuelne sezone, a pobjede su slavili Australka Rhiannan Iffland, koja je osigurala 10. titulu, i Rumun Constantin Popovici.
Ovogodišnje takmičenje u skokovima sa Starog mosta je bilo 114. stanica Svjetske serije u njenoj historiji otkako je pokrenuta u maju 2009. godine, kao i 66. takmičenje za žene od 2014. godine, kada je kategorija uvedena.
Grad na Neretvi je jubilarni deseti put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a šesti put kao pretposljednja stanica sezone. Takmičari su u prvoj rundi u četvrtak skakali direktno s kamenog luka historijskog mosta, dragulja pod zaštitom UNESCO-a, u čast lokalnoj tradiciji, a preostale tri runde nastupali su s platforme.
. Visina platforme za muškarce iznosila je 27, a za žene 21 metar.
Finalne “okršaje” za pobjede pratila je mnogobrojna publika, a među gostima bili su i Red Bull sportisti, košarkaški reprezentativac BiH i član Dubaija Džanan Musa te bh. skijašica Elvedina Muzaferija. Ulogu voditelja programa imali su Gaga i Stihi, popularni dvojac iz grupe Helem Nejse, a društvo im je pravio poznati novinar i TV komentator Zoran Filičić. Za muzički ugođaj bio je zadužen DJ Soul.
Finalnu rundu otvorio je bh. muzički sastav Divanhana izvođenjem numere “Bajami”, a publiku je za spektakl “zagrijao” Red Bull sportista Issa Kalfon, koji je demonstrirao svoje vještine s jetpackom.
Uoči današnje posljednje runde skokova, u vodstvu su bili Rhiannan Iffland i Carlos Gimeno, ali još uvijek ništa nije bilo gotovo, tako da su svi prisutni uživali u konačnom “obračunu” elite cliff divinga, koji je zaista bio spektakularan.
Bitka za pobjedu u ženskoj kategoriji u konačnici se vodila između Rhiannan Iffland i Molly Carlson, koje su u finalnoj rundi za svoje skokove dobile jednake ocjene, četiri devetke i jednu ocjenu 8,5. Međutim, zahvaljujući ukupnom skoru od 363,20 bodova, pobjeda u Mostaru pripala je fenomenalnoj Australki, koja time osigurala svoju desetu titulu prvakinje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, odnosno deseti trofej Kralja Kahekilija, i to na pretposljednjoj stanici sezone.
Drugo mjesto pripalo je Carlson s 361,60 bodova, koja je izvela najbolji skok takmičenja u trećoj rundi i za to dobila dodatni bod za ukupni poredak, a treća je bila Xantheia Pennisi s ukupno 345,80 bodova.
“Nemam riječi. Mnogo sam ponosna na ono što sam uradila u posljednjih deset godina, bilo je zabavno i izazovno, naučila sam zaista mnogo. Čula sam da je Molly za posljednji skok dobila devetke, znala sam da neće odustati bez borbe i da moram dati sve od sebe. Ne mogu vjerovati, deset titula u nizu, to je nevjerovatno. Moja poruka je da radite sve s osmjehom, ne gledajte predaleko u budućnost, fokusirajte se na sadašnjost i uživajte u onome što radite. Nikad ne znate šta se krije iza ugla. Jedna od najvažnijih stvari koje sam naučila jeste da treba iskoristiti priliku koja se ukaže i jednostavno pokušati. Ako uspijete, dobro je, ako ne, nastavite dalje i budite uporni“, izjavila je presretna Iffland, koja je upisala 48. pobjedu u Svjetskoj seriji, a petu u Mostaru.
U muškoj kategoriji trijumfovao je sjajni Rumun Constantin Popovici s ukupno 414,90 bodova, kojem je ovo četvrta pobjeda u Mostaru. Podsjetimo, on je u gradu na Neretvi slavio i prošle godine. Na podijumu su mu se pridružili Aidan Heslop i James Lichtenstein. Britanac je takmičenje završio s 414,80, a Amerikanac s 411,10 bodova. Najbolji skok u muškoj konkurenciji izveo je četvrtoplasirani Gary Hunt u drugoj rundi, tako da mu je pripao bonus bod za ukupni poredak.
“Sjajno je pobijediti ovdje danas. Bilo je teško, svi su skakali dobro u posljednjoj rundi. Veoma sam sretan zbog osvajanja novih bodova u prvenstvu Svjetske serije. Ostala je još jedna stanica u ovoj sezoni i nadam se da se stvari u poretku mogu promijeniti. Moje ime Popovici (Popović) je veoma često ovdje, češće je nego u mojoj zemlji. Ljudi me u Mostaru uvijek lijepo dočekaju. Možda je to tajna mog uspjeha na ovom mjestu. Što se tiče stanice u Italiji, Aidan je u prednosti, ali sam ja opušteniji. Tamo idem da se zabavim, ali ću biti i fokusiran“, rekao je Popovici, kojem je ovo 11. pobjeda u Svjetskoj seriji.
Posljednja runda aktuelne sezone održat će se u Polignano a Mareu u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučen i prvak u muškoj kategoriji za 2026. godinu.
Nakon tri dana uzbudljivog takmičenja u skokovima sa Starog mosta, sedmica koju je obilježila Red Bull Cliff Diving Svjetska serija bit će zaključena zabavom i noćnim provodom do kasnih noćnih sati. Najavljen je program na četiri lokacije, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage (plato ispod Starog mosta) i Alibaba. Na sceni Bijelog Bara večeras će nastupiti Divanhana i tako upotpuniti ugođaj sevdaha u gradu na Neretvi.
Konačni rezultati stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru:
– žene:
- Rhiannan Iffland 363,20 bodova
- Molly Carlson 361,60
- Xantheia Pennisi 345,80
- Kaylea Arnett 337,85
- Nelli Chukanivska 312,55
- Simone Leathead 311,35
- Ginni Van Katwijk 310,60
- Iris Schmidbauer 299,50
- Morgane Herculano 287,85
- Stella Forsyth 276,15
- Maike Halbisch 272,25
- Lisa Faulkner 265,80
– muškarci:
- Constantin Popovici 414,90
- Aidan Heslop 414,80
- James Lichtenstein 411,10
- Gary Hunt 408,50
- Carlos Gimeno 404,05
- Yolotl Martinez 399,65
- Sergio Guzman 355,40
- Oleksiy Prygorov 354,60
- Miguel Garcia 350,60
- Pierrick Schafer 295,45
- Jucelino Junior 248,10
- Michael Foisy 224,70
Ukupni poredak u prvenstvu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije:
– žene:
- Rhiannan Iffland 77 bodova
- Molly Carlson 50
- Simone Leathead 44
- Kaylea Arnett 41
- Xantheia Pennisi 35
- Lisa Faulkner 34
- Morgane Herculano 22
- Ginni Van Katwijk 19
- Nelli Chukanivska 19
- Stella Forsyth 14
- Iris Schmidbauer 6
- Maike Halbisch 5
– muškarci:
- Aidan Heslop 68 bodova
- James Lichtenstein 57
- Constantin Popovici 55
- Catalin Preda 32
- Gary Hunt 30
- Oleksiy Prygorov 24
- Jonathan Paredes 23
- Sergio Guzman 18
- Yolotl Martinez 18
- Carlos Gimeno 13
- Andrea Barnaba 9
- Davide Baraldi 7.
(Kliker.info-FTV)
Komentari