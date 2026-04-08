Reakcije iz Izraela nakon dogovora o dvosedmičnom primirju: Ovo je naša najveća diplomatska katastrofa

08 Aprila
16:36 2026
Vođa izraelske opozicije Yair Lapid oštro je kritikovao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su SAD i Iran dogovorili dvosedmično primirje.

Nazvao ga je neuspjehom političkog i strateškog vođstva.

“Ovako veliku diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj historiji. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču same srži naše nacionalne sigurnosti”, objavio je na X-u. Dodao je da je izraelska vojska izvršila sve što se od nje tražilo, a javnost pokazala izuzetnu otpornost, no da je Netanyahu podbacio diplomatski i strateški te nije ispunio nijedan cilj koji je sam postavio.

Lapid je izjavio i da će im trebati godine da poprave političku i stratešku štetu koju je Netanyahu stvorio zbog arogancije, nemara i nedostatka strateškog planiranja.

Nižu se kritike

Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Kneseta i član krajnje desne stranke Otzma Yehudit Zvika Fogel obrušio se na američkog predsjednika.

“Donalde, ispao si slabić”, napisao je na X-u.

Iako su Fogel i Lapid usmjerili svoju kritiku u različitim pravcima, njihove primjedbe odražavaju šire raspoloženje prisutno širom izraelskog političkog spektra, koje trenutni oblik prekida vatre doživljava kao negativan ishod za Izrael, piše The Jerusalem Post.

Predsjednik stranke Izrael Bejtenu Avigdor Lieberman upozorio je da prekid vatre daje ajatolahskom režimu predah i priliku za reorganizaciju te dodao:

“Svaki sporazum s Iranom, bez odricanja od uništenja Izraela, obogaćivanja urana, proizvodnje balističkih raketa i podrške terorističkim organizacijama u regiji znači da ćemo se morati vratiti na još jednu kampanju u težim uslovima i platiti višu cijenu.”

Drugi su izrazili zabrinutost zbog Libana, gdje je Izrael nastavio udare navodno ciljajući sjedišta Hezbolaha i njihovih saradnika.

