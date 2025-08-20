Razgovarali Trump i Orban: Sastanak Putina i Zelenskog održat će se u Budimpešti?

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je mađarskog premijera Viktora Orbana kako bi razgovarao o njegovom protivljenju članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji, objavio je Bloomberg u utorak.

Razgovor je uslijedio nakon sastanka održanog u ponedjeljak u Bijeloj kući, kojem su prisustvovali Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i evropski lideri.

Evropski zvaničnici zatražili su od Trumpa da iskoristi svoj odnos s Orbanom kako bi ga ubijedio da odustane od blokade pristupnih pregovora Ukrajine s EU, prenosi Bloomberg, pozivajući se na izvore upoznate s pitanjem.

Tokom razgovora, Mađarska je izrazila spremnost da ugosti buduće pregovore između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Zelenskog.

Trump je rekao da će doći do sastanka Putina i Zelenskog, ali da mjesto još nije određeno.

Orban se u utorak oglasio na Facebook-u, potvrdivši da je dobio zahtjev u vezi s članstvom Ukrajine, ali je ostao pri svom stavu.

– Članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji ne pruža nikakve sigurnosne garancije. Dakle, povezivanje članstva sa sigurnosnim garancijama je nepotrebno i opasno, napisao je.

Ni Washington ni Budimpešta nisu zvanično potvrdili održavanje razgovora.

Ovaj kontakt uslijedio je nakon opsežnih razgovora u kojima su učestvovali Trump, Zelenski, šest evropskih lidera i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, koji su doputovali u Washington kako bi dogovarali koordinirane mirovne napore. Sastanak je održan nekoliko dana nakon Trumpovog samita s Putinom u američkoj saveznoj državi Aljasci.

Orban je ranije pohvalio taj američko-ruski sastanak, nazivajući ga prekretnicom koja je “učinila svijet sigurnijim”.

Ukrajina već dugo teži članstvu u ovom političkom i ekonomskom savezu.

(Kliker.info-agencije)