Razdor u vrhu SAD : Velika drama u Washingtonu, diplomate na nogama zbog politike Joe Bidena

Pristup američkog predsjednika Joea Bidena pitanju nasilja u Izraelu i Palestini raspiruje rastuće napetosti u instituciji američke vlade koja je u najvećoj mjeri uključena u kreiranje američke vanjske politike – State Departmentu.

Zvaničnici State Departmenta – američkog pandana ministarstvu vanjskih poslova – izjavili su za Huffington Post da državni sekretar, odnosno šef State Departmenta Antony Blinken i njegovi najviši savjetnici previđaju široku unutarnju frustraciju. Neki uposlenici ove državne institucije rekli su da se osjećaju kao da su Blinken i njegov tim nezainteresirani za savjete vlastitih stručnjaka dok se fokusiraju na podršku izraelskoj vojnoj operaciji u Gazi, kojom vlada palestinska militantna organizacija Hamas.

Unutar State Departmenta na svim se razinama zapravo sprema pobuna”, rekao je jedan zvaničnik.

Od Hamasovog terorističkog napada na Izrael 7. oktobra, u borbama u regiji ubijeno je više od 4000 ljudi, a Izrael priprema kopnenu invaziju na Gazu, za koju se procjenjuje da će odnijeti desetine hiljada života. Biden i Blinken kažu kako žele pomoći Izraelu da definitivno porazi Hamas, ali da pritom ne žele vidjeti patnju običnih stanovnika Gaze ili širi regionalni sukob. Obojica su nedavno posjetili Izrael, a Blinkenu je prioritet otvaranje granice između Gaze i Egipta kako bi se omogućilo slanje humanitarne pomoći u opkoljeno područje i izvukao dio civila.

Dvojica zvaničnika rekla su da diplomate State Departmenta sada pripremaju Dissent Channel, interni okvir za razmjenu poruka uposlenika State Departmenta, odnosno depešu o neslaganju, tajni dokument u kojem se kritizira američka politika, a koji se šalje čelnicima State Departmenta zaštićenim internim kanalom. Takve se depeše unutar State Departmenta smatraju posljedičnim izjavama ozbiljnog neslaganja u ključnim historijskim trenucima. Kanal kojim se odašilje depeša je uspostavljen usred dubokog unutarnjeg sukoba tokom Vijetnamskog rata, a diplomati ga od tada koriste kako bi upozorili da SAD donosi opasne i samoporažavajuće odluke u vanjskoj politici.

Priprema se tajna depeša

Ukoliko bi depeša bila odaslana, do toga bi došlo nakon što je Josh Paul, veteran State Departmenta, u srijedu najavio svoju ostavku. Nakon više od desetljeća rada na poslovima vezanim uz oružje i naoružanje, kako je rekao, ne može pružiti moralnu podršku potezima SAD-a da opskrbi Izrael za njegove ratne napore. “U posljednja 24 sata dobio sam golemu količinu podrške od kolega… sa stvarno ohrabrujućim riječima podrške i puno ljudi koji su rekli da osjećaju isto i da im je jako teško”, rekao je Paul, koji kaže da ga je to iznenadilo. “Očekivao sam da me niko neće htjeti dotaknuti ni štapom od 3 metra… zbog osjetljivosti svega što ima veze s Izraelom”.

Upitan za komentar, predstavnik State Departmenta uputio je Huffington Post na riječi koje je ranije tog dana izrekao glasnogovornik Matthew Miller. “Jedna od prednosti ovog odjela je to što imamo ljude s različitim mišljenjima. Potičemo ih da iznesu svoje mišljenje”, naveo je Miller u tim primjedbama. “Predsjednik je, naravno, taj koji određuje politiku, ali potičemo sve, čak i kada se ne slažu s našom politikom, da o tome obavijeste svoje vodstvo”, dodao je.

Antony Blinken i Joe Biden

“Ministar Blinken govorio je o tome u više navrata, kada je rekao da pozdravlja ljude koji koriste kanal neslaganja”, nastavio je. “On smatra korisnim da čuje glasove koji se možda razlikuju od njegovog mišljenja. On to shvaća ozbiljno i to ga navodi da razmatra vlastita promišljanja u smislu kreiranja politike”.

Biden i Blinken javno su govorili o pravu Izraela da se brani, kao i o svojim očekivanjima da će se Izrael “povinovati svim međunarodnim zakonima”, rekao je Miller.

Ključne odluke na najvišoj razini donose Biden, Blinken i nekolicina drugih zvaničnika. No, obični zvaničnici State Departmenta također su uključeni u niz drugih važnih i kontroverznih elemenata američkog odgovora na izraelsko-palestinsko nasilje.

Uznemirujuća upozorenja iz arapskog svijeta

U srijedu je američka misija pri Ujedinjenim narodima stavila veto na rezoluciju UN-a koju su podržale mnoge zemlje koje su osudile svako nasilje nad civilima, uključujući i Hamasovo, te odobrile humanitarnu pomoć za Gazu. Država će također pomoći u upravljanju dodatnom vojnom pomoći za Izrael i humanitarnom pomoći za Palestince koje je odobrio Biden.

Uposlenici State Departmenta pokušavaju istodobno provoditi delikatnu diplomaciju, odgovoriti na pozive Kongresa da istaknu golemu podršku Izraelu i poštovanje prema životima Palestinaca te se nositi s gnjevom na globalnoj razini zbog dojma da SAD pruža pokriće za pretjeranu izraelsku silu. Njihove kolege u arapskim vladama upozoravaju zvaničnike State Departmenta da su SAD u opasnosti od gubitka podrške u toj regiji za čitavu jednu generaciju, rekao je jedan američki zvaničnik za Huffington Post.

Nije jasno razumije li Blinken – koji se u srijedu vratio u Washington nakon petodnevnog putovanja po Bliskom istoku, tokom kojeg se susreo sa zvaničnicima u sedam zemalja – krizu morala u svom resoru. “Unutar radne snage postoji osjećaj da sekretar to ne vidi ili da ga nije briga”, kaže zvnaičnik State Departmenta, rekavši da se taj osjećaj proteže i na visokopozicionirane osobe u State Departmentu. “I gotovo je sigurno da nije svjestan koliko je loša radna dinamika. Stvarno je jako loše”.

Negativnosti izlazi na površinu na razne načine. Jedan zvaničnik opisao je kolege kao “depresivne i ljutite zbog svega”, dok drugi kaže da su neki zaposlenici “rezignirani”. Taj se zvaničnik prisjetio da se jedan član tima rasplakao tijekom sastanka zbog stava “da su političke izjave SAD-a stavljale podršku Izraelu ispred života Palestinaca”.

Visoki zvaničnici State Departmenta, kako je ranije izvijestio Huffington Post, privatno su obeshrabrivali zvaničnike i službenike da koriste tri specifične fraze u javnim izjavama, a to su “deeskalacija/prekid vatre”, “kraj nasilja/krvoprolića” i “ponovno uspostavljanje mira”. U jednom je uredu rukovoditelj rekao okupljenom timu kako znaju da osoblje s velikim međunarodnim iskustvom nije zadovoljno Bidenovim planom – posebno osjećajem da će SAD učiniti malo da osigura izraelsku suzdržanost – ali da imaju male šanse da ga promijene, otkrio je zvaničnik koji je prisustvovao sastanku.

Tjeskoba

Više je zvaničnika reklo da su čuli kolege kako govore o davanju otkaza, kao što je učinio Paul. Jedan američki zvaničnik opisao je Paulovu odluku kao šok i veliki gubitak za odjel.

Antony Blinken i Benjamin Netanyahu

Oštrina jezika u depeši o neslaganju i broj zvaničnika State Departmenta koji su je potpisali, pružit će sliku o tome koliko su zaposlenici zabrinuti američkim odgovorom na situaciju u Gazi i koliko je široko neslaganje s Bidenovom politikom, a mogla bi biti i odlučujuća u tome može li potaknuti promjenu smjera. Ovakve depeše često potpisuju deseci ili čak stotine uposlenika, a kanal neslaganja smatra se vitalnim načinom za iskazivanje suprotnih stavova bez straha od odmazde jer državna politika zabranjuje odmazdu protiv onih koji ga koriste. “Mislim da to čini razliku za više rukovodstvo”, rekao je Paul.

No, ovaj se proces ipak našao pod prijetnjom ranije ove godine, kada su republikanci u Zastupničkom domu nastojali dobiti pristup depeši o neslaganju pripremljenoj zbog Bidenova povlačenja iz Afganistana. “Napori da Kongres dođe do depeše o neslaganju u vezi Afganistana otežavaju da se uopće govori o depešama o neslaganju i čine da neki ljudi razmisle dvaput”, kaže Paul.

Stručnjaci za globalna pitanja, posebno oni koji imaju veze s dijelom svijeta s većinskim muslimanskim stanovništvom, a koji su zabrinuti da bi mogli postati meta, već su dugo zabrinuti da će biti uočeno da su zauzeli vlastiti stav po izraelsko-palestinskom pitanju. Ta je tjeskoba često utjecala na donošenje politika, kaže Sarah Harrison, bivša službenica Pentagona i Ministarstva domovinske sigurnosti. “To je ozračje koje su podjednako njegovale demokratska i republikanska administracija”, napisala je nedavno Harrison na X-u, bivšem Twitteru. “Ako radite u saveznoj vladi i dovodite u pitanje sve što Izrael radi, stavljeni ste po strani i ušutkani”.

Strahovlada Toma Sullivana, brata moćnog Jakea

Uposlenici u Bidenovoj administraciji rekli su za Huffington Post da ih prolaze žmarce na poslu. Jedna osoba navodi da postoji “kultura šutnje” oko izražavanja svojih stavova o Izraelu i Palestini, a druga kaže da osjećaju “stid” što rade u američkoj vladi u ovom trenutku. Neki zaposlenici State Departmenta posebnu krivnju za nabujalo nezadovoljstvo svaljuju na Blinkenova zamjenika šefa osoblja za politiku. Tom Sullivan – moćna osoba koja je k tome i brat Bidenovog glavnog savjetnika za nacionalnu sigurnost, Jakea Sullivana – “dosljedno je odbacivao” ideju o bližoj vezu državnog sekretara sa uposlenicima State Departmenta, tvrdi jedan zvaničnik.

Na sastancima na visokoj razini, Tom Sullivan obično se fokusira na pitanje što Izrael želi ili isticanje njegovih potreba, uzrujavajući time kolege koji smatraju da bi prioritet u izradi plana potpore trebali biti interesi SAD-a, ističe zvaničnik. A uposlenici izbjegavaju izazivati Sullivana zbog funkcije njegova brata, nastavio je zvaničnik.

U četvrtak navečer, Blinken je poslao poruku svom osoblju u kojoj je analizirao doprinos State Departmenta njegovom putovanju. Huffington Post je dobio uvid u tu poruku. “Tražili smo puno od vas. I još jednom, pod golemim pritiskom, uspjeli ste”, napisao je državni sekretar. “Znam da za mnoge od vas ovo vrijeme nije bilo izazovno samo profesionalno, nego i osobno… Niste sami. Tu smo za vas”, stoji dalje. “Također, budite sigurni da ćemo održati i proširiti prostor za raspravu i neslaganje koje čini našu politiku i našu instituciju boljom”, stoji na kraju poruke.

(Jutarnji list)